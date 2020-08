Mavericks de Dallas a gagné Clippers de Los Angeles 114-127 après le deuxième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité est 1-1 pour Mavericks de Dallas.

Au premier quart, il a été dominé par l’équipe visiteuse, en fait, ils ont obtenu une course de 15-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 13 points (2-15) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 25-29. Plus tard, au deuxième trimestre Mavericks de Dallas il a augmenté sa différence et atteint une différence de 17 points (27-44) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-32. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un score de 56-61.

Au cours du troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-0 et ont eu une différence maximale de 13 points (83-96) et ont terminé avec un résultat partiel de 29-37 et 85-98 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a maintenu sa différence Mavericks de Dallas et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 29-29, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 114-127 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, la participation de Luka doncic et Kristaps Porzingis, qui a récolté 28 points, sept passes et huit rebonds et 23 points et sept rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Kawhi Leonard et Lou Williams, avec 35 points, deux passes et 10 rebonds et 23 points, sept passes et quatre rebonds respectivement.