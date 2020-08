Les hommages et les applaudissements se sont accumulés à un rythme rapide depuis que le MS Dhoni a annoncé sa retraite du cricket international à l’occasion du 73e jour de l’indépendance de l’Inde.

Dans le style habituel, le pilier indien a annoncé sa décision sans trop de fanfare et loin de l’éblouissement médiatique via une publication Instagram. Quelques minutes plus tard, un autre membre de l’équipe indienne vainqueur de la Coupe du monde 2011 l’a rejoint dans le club des retraités.

Comme s’il s’inspirait de Dhoni, Suresh Raina a également officialisé sa retraite internationale de cricket par le biais des médias sociaux. Naturellement, tous les projecteurs depuis samedi soir ont été fixés sur Dhoni au lieu de Raina.

Après tout, très peu dans l’histoire du cricket indien peuvent égaler la stature de Dhoni alors qu’aucun n’est proche d’imiter ses exploits en tant que skipper de l’équipe nationale. Toute l’adulation pourrait aller dans le sens de Dhoni pour le moment, mais Raina n’est pas du genre à se sentir lésé ou offensé par le manque de fanfare entourant sa retraite.

Pendant la plus grande partie de sa carrière, le batteur gaucher a vécu dans l’ombre du MS Dhoni au cricket international et IPL, et la retraite ne devrait pas être différente.

Une grande partie de ce que le mandat de Dhoni en tant que skipper indien incarnait se reflétait également dans Raina. Les deux joueurs ont brisé les stéréotypes des joueurs de cricket internationaux indiens émergeant des grandes villes métropolitaines de Mumbai et Delhi.

Enfants des petites villes aux grandes ambitions, Dhoni et Raina ont joué un rôle essentiel dans la transformation de l’Inde en une équipe plus en forme et plus athlétique sur le terrain. Les réflexes fulgurants de Dhoni derrière les souches et le travail des gants extrêmement pointu sont devenus apparents assez rapidement, mais les capacités électriques de Raina en tant que voltigeur dans le cercle restreint ont été tout aussi importantes dans la montée en puissance de l’Inde en tant que puissance limitée du cricket.

En tant qu’athlète extrêmement douée qui pouvait réaliser le spectaculaire sur une base régulière, Raina était le maréchal de Dhoni sur le champ extérieur tandis que le skipper dirigeait les procédures derrière les souches.

Leur course entre les guichets en tandem sur le terrain était un autre spectacle à voir. Convertir les simples en doubles et les deux en trois était vraiment une forme d’art lorsque Dhoni et Raina se sont réunis au niveau du pli.

Le plus grand atout de Dhoni en tant que skipper indien était sa capacité à amener l’équipe à faire plus que la somme de ses parties. En tant que capitaine, il n’aurait pas pu demander un meilleur joueur que Raina, qui était altruiste au fond.

Joueur d’équipe et acolyte ultime, Raina a fait le travail peu glamour de marquer ces quickfire 30 et 40, tout en respectant l’ordre.

Une moyenne au bâton de plus de 35 au bâton au n ° 5 et au 6 est principalement pratique, bien que ce soit son taux de frappe de 93,25 qui a rendu les contributions de Raina d’autant plus précieuses. Il n’a jamais été du genre à se battre pour les jalons personnels et la gloire, la cause de l’équipe ayant toujours une plus grande préséance.

Peut-être était-ce à son propre détriment à la fin. Ses camées cruciales sur la chauve-souris sont souvent éclipsées par les réalisations d’autres batteurs indiens comme Dhoni, Yuvraj Singh et le légendaire Sachin Tendulkar.

Les six joueurs de Dhoni au large de Nuwan Kulasekara lors de la finale de la Coupe du monde 2011 seront le souvenir impérissable du tournoi pour les fans indiens, même si Raina était certainement l’un des héros méconnus. Ayant été exclu du XI de jeu pour les phases de groupes, Raina est venu à bout pour l’Inde après avoir été repêché pour les huitièmes de finale.

Alors que Yuvraj Singh aurait pu prendre le devant de la scène lors de la victoire de l’Inde en quart de finale contre l’Australie, le 34 invaincu de Raina a été vital pour atteindre un objectif difficile de 261. En demi-finale contre le Pakistan, son rival, Raina a de nouveau trouvé les marchandises malgré avoir à battre avec la queue.

Ce sont ses 36 invaincus qui ont aidé les hôtes à afficher un total respectable de 260 après un effondrement de rang intermédiaire ayant laissé l’Inde sous le choc à 205-6. Sans ces deux coups notables du gaucher, l’Inde ne se serait peut-être même pas qualifiée pour la finale dans sa propre cour.

En tant que batteur courageux qui a donné l’impulsion nécessaire à l’ordre des frappeurs de l’Inde, Raina valait plus pour l’Inde que de simples statistiques. En plus d’être un excellent défenseur, il pourrait également être invoqué pour son off-spin à temps partiel avec le ballon.

Cinq tonnes et plus de 5 600 courses ODI ne racontent pas toute l’histoire de l’importance de Raina pour la fortune de l’Inde. Il était également le joueur idéal pour le format T20I, seuls Virat Kohli et Rohit Sharma dépassant finalement son record de courses pour l’Inde.

Bien que sa carrière de Test n’ait jamais vraiment décollé malgré un siècle de début, Raina peut toujours garder la tête haute en tant que premier batteur indien à enregistrer des tonnes dans les trois formats. Il a peut-être eu ses vulnérabilités contre le ballon court, mais peu de batteurs ont joué le drive de couverture loft ainsi que le gaucher.

La retraite de Dhoni semblait inévitable à l’âge de 39 ans, mais la décision de Raina est toujours un léger choc étant donné qu’il n’a que 33 ans. Cependant, l’écriture semble être sur le mur pour le pilier de rang intermédiaire qui n’a figuré que dans trois ODI pour l’Inde depuis le début de 2016.

Le lieutenant et acolyte de confiance de Dhoni ne fera peut-être pas la une des journaux même à sa retraite, mais les éloges qu’il a reçus d’anciens coéquipiers et adversaires en disent long sur son impact.

Son association avec l’ancien skipper indien se poursuivra encore à Chennai Super Kings, et personne ne sera plus heureux de ce fait que Dhoni.

