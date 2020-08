Lorsqu’on lui a demandé son CV, Lutz Pfannenstiel pourrait faire pire que de simplement fournir un atlas mondial. Avant que sa carrière ne retrouve un semblant de stabilité et de normalité pendant neuf ans en tant que dépisteur et directeur sportif chez TSG Hoffenheim et Fortuna Düsseldorf, l’Allemand de 47 ans avait une expérience de première main du jeu mondial dans à peu près tous les coins du globe. .

L’ancien gardien de but est toujours le seul joueur à être apparu en tant que professionnel pour les clubs de chacune des six confédérations continentales de la FIFA. Ses voyages l’ont conduit en Malaisie, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Scandinavie, à Singapour, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Albanie, au Brésil et plus encore. Il a été entraîneur des gardiens de l’équipe nationale cubaine et a dirigé le Ramblers FC, un club de Windhoek, en Namibie.

«Le CV complètement fou m’a beaucoup aidé à devenir ce que je suis, car j’ai une approche globale et internationale», a déclaré Pfannenstiel. «J’ai utilisé ce mot, si je le traduis correctement de l’allemand, je l’appelle« compétence interculturelle ». Ce n’est pas quand vous allez dans 50 pays en vacances et que vous y êtes pendant environ une semaine. Si vous vivez dans cet endroit et que vous apprenez à connaître la culture et les gens, c’est un genre de chose complètement différent.

«Cela signifie que lorsque vous parlez maintenant aux joueurs, aux agents, aux clubs, partout dans le monde, vous comprenez beaucoup mieux qui ils sont, d’où ils viennent», a-t-il poursuivi. «Cela me donne une bien meilleure façon de convaincre les joueurs de venir jouer pour mon club, car je peux faire référence aux choses d’une manière différente.»

Pfannenstiel est maintenant prêt à mettre à profit cette compétence interculturelle dans l’une des destinations les plus exotiques du football, la MLS. Après une éternité relative de retour à la maison en Allemagne, Pfannenstiel est à nouveau en mouvement et lundi, a été annoncé comme le nouveau directeur sportif de St. Louis City SC, le club d’expansion qui devrait commencer à jouer en 2023. Il est propriétaire de Carolyn Kindle Betz, première technique nomination, et il sera responsable de «toutes les opérations sur le terrain», a déclaré le club, y compris le recrutement des entraîneurs et des joueurs et de jeter les bases d’une académie.

La ville de Saint-Louis a dévoilé son nom et son logo la semaine dernière et construit actuellement un stade à l’ouest du centre-ville de Saint-Louis.

Pfannenstiel a décidé en février de quitter Düsseldorf et a déclaré qu’il y avait eu des conversations avec plusieurs clubs dans plusieurs pays, dont Newcastle United et l’Inter Milan. Alors, qu’est-ce qui a attiré un gars qui a été partout en Amérique centrale et du côté de l’expansion de la MLS? Pfannenstiel a déclaré que sa décision avait été informée de manière significative par son expérience à Hoffenheim, un club qu’il a rejoint en 2011. Il évoluait dans le cinquième niveau allemand aussi récemment qu’en 1999-2000, mais il a gravi les échelons sous le propriétaire Dietmar Hopp, gagnant une promotion en Bundesliga. en 2008 et sa première apparition en UEFA Champions League en 2017.

« J’ai parlé à St. Louis et Carolyn et c’était pour moi l’idée la plus convaincante, mais tout cela m’a rappelé le point de départ à Hoffenheim », a-t-il déclaré. «Nous commençons littéralement sur une feuille de papier vierge. Il n’y a pas d’académie, pas de centre de formation, rien ici pour le moment. Nous pouvons donc repartir de zéro pour vraiment intégrer toutes les idées de ce que j’ai appris dans le football au cours des 30 dernières années.

Une grande partie de celle de cette feuille de papier vierge sera consacrée à l’académie, a déclaré Pfannenstiel. Il a hâte de commencer et a bien l’intention de mettre au moins une équipe d’académie, sinon plus, sur le terrain avant le coup d’envoi de l’équipe MLS en 2023. St. Louis produit des internationaux américains depuis des décennies. Vient maintenant la chance de les garder à la maison en tant que professionnels.

« Ils ne font pas seulement cela pour gagner un titre MLS et pour être comme une franchise qui veut juste gagner chaque semaine », a-t-il déclaré à propos de la propriété de City. «Ils pensent que l’idéal est de donner à tout le monde une chance dans le football, comme jeter l’idée de payer pour jouer enfin par la fenêtre et utiliser le football comme un outil pour vraiment amener les gens de Saint-Louis au même niveau. page, cela m’a vraiment impressionné.

«Ces beaux mots -« capitale du football »- nous avons une histoire très riche de talents du football ici: un bon football au secondaire, un bon football universitaire. Pas seulement à Saint-Louis mais aussi dans la région, tout cela m’a tout de suite très attiré par l’idée », a-t-il ajouté. «Pour moi, aller quelque part pour m’intégrer dans des structures qui existent déjà et y affluer n’était de loin pas aussi attrayant que de venir quelque part où vous pouvez vraiment concrétiser vos idées et apporter toute votre expérience et votre expertise pour créer. C’est pourquoi pour moi, je suis littéralement tombé amoureux de l’idée de Saint-Louis et j’ai décidé contre les plus grands clubs et contre les plus grandes ligues et j’ai dit que Saint-Louis et la MLS étaient l’endroit où je voulais être.

M. Donato / FC Bayern / .

En ce qui concerne la construction de la liste, St. Louis City ne sera pas un club de destination pour les joueurs étrangers signant leur contrat final, a confirmé Pfannenstiel. Il a joué et travaillé avec des hommes dans des coins reculés du monde entier dans l’espoir de se frayer un chemin sur des terrains plus grands et plus lumineux. Ce sont les joueurs qu’il recherchera, qu’il s’agisse de produits internationaux ou d’académie. Et il veut commencer bientôt. Pfannenstiel a déclaré que la décision de la ligue de repousser le départ de City de 2022 à 2023 l’aidera à avoir une idée des talents locaux disponibles (autant que la pandémie le permet).

«Le déplacer pendant un an est comme une situation de confort parce que nous pouvons nous concentrer sur notre pain et notre beurre, et ce sont les garçons locaux, les talents locaux», a-t-il déclaré.[An MLS roster] doit toujours être un bon mélange très intéressant, mais nous voulons nous concentrer sur les jeunes garçons, en faire de meilleurs joueurs et leur donner la possibilité d’être transférés en Europe si un jour ils sont assez bons.

«Nous devons également faire partie des joueurs expérimentés de la MLS qui viennent ici et exercent leur métier, et quand il s’agit de l’approche internationale, je suis plus dans la direction que nous amenons de jeunes joueurs affamés qui veulent vraiment se développer et ils peuvent encore faites le pas suivant », a-t-il poursuivi. «Peut-être que nous avons un ou deux joueurs expérimentés qui ont également accompli quelque chose, mais je ne suis pas nécessairement un grand fan de faire venir ici les noms absolument énormes à l’âge de 36 ans. Nous préférons les joueurs qui ont faim. »

Il n’y a pas de calendrier pour le moment pour nommer un entraîneur-chef, mais il reste du temps. Pfannenstiel a une certaine marge de manœuvre et le temps de se mettre à l’aise dans un nouvel endroit – quelque chose avec lequel il a une expérience considérable. Il a déclaré que signer plusieurs joueurs et les prêter en 2022 était déjà quelque chose qu’il réfléchissait, bien que ces décisions soient probablement encore loin. Il s’est également engagé à embaucher du personnel avec une expérience MLS, mais il n’est pas sûr que cela se fasse sous la forme d’un directeur technique / directeur général ou d’un gestionnaire. Soyez assuré, cependant, que le carnet d’adresses de Pfannenstiel est en pleine effervescence. Il sera capable de peigner le monde du football pour un «bon mélange», a-t-il déclaré.