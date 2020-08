Bien que nous tombions dans l’émerveillement Frances Tiafoe et nous lui souhaitons bonne chance, il serait absurde de nier qu’hier tout le monde du tennis était content de voir Andy Murray remporter à nouveau un match individuel sur le circuit professionnel. Il a fallu neuf mois pour le revoir sur la piste, du temps pour le travail et la réflexion qui a porté ses fruits Cincinnati 2020 dans un duel en trois sets qui invite à penser que l’ancien numéro 1 mondial a encore quelque chose à dire dans ce sport. Pour l’instant, la victoire lui redonne une certaine confiance dont il aura besoin pour affronter Alexander Zverev lors de son prochain examen.

«Je pense que j’ai bien bougé aujourd’hui, c’est probablement ce qui me rend le plus heureux et probablement ce qui m’inquiète le plus avant d’entrer dans le match. Après tout, je pense que j’ai assez bien bougé, même si j’ai aussi Je sais que mon tennis aurait pu être meilleur. J’ai fait un peu mieux en fin de match, mais je pourrais certainement élever encore plus le niveau en ce qui concerne mon jeu », a-t-il estimé après son triomphe 7-6, 3-6 et 6-1 en près de deux heures et demie.

Cependant, ce n’était pas Tiafoe ou ses coups qui préoccupaient le plus Murray. « Mon plus grand doute était sur ma hanche J’avais peur que ce ne soit pas bien, alors je me suis concentré ces jours-ci sur la renforcer au maximum pour ce défi et pour pouvoir à nouveau concourir. Aujourd’hui, c’est le jour où je suis retourné à la compétition, au plus haut niveau de demande, et j’ai réussi à gagner le match. Heureusement, j’ai l’opportunité de jouer à nouveau un joueur de haut niveau dans quelques jours, c’était exactement ce que je voulais. Plus je passe de temps sur le court avec les meilleurs joueurs, plus vite je retrouverai le niveau de tennis que je souhaite»A souligné le champion de trois tournois du Grand Chelem.

Et ce prochain défi a un nom, un prénom et un classement: Alexandre Zverev, numéro 7 mondial. «Évidemment, Alexander est au sommet de notre sport depuis quelques années maintenant. Ce sera certainement un bon test pour moi, c’est sûr. C’est un gars qui bouge très bien pour être si gros, aussi très solide sur ces pistes. C’est vrai qu’il a parfois eu des problèmes avec le service, mais quand il sert bien il devient immédiatement l’un des meilleurs au monde », prévient le Britannique, qui n’a pas affronté un top-10 depuis le tournoi de Pékin l’an dernier.

Murray et Zverev ne sont entrés en collision qu’une seule fois sur le circuit. C’était il y a quatre ans, au premier tour de l’Open d’Australie 2016, où l’Écossais n’avait aucune pitié pour son rival et le battait facilement avec un résultat de 6-1, 6-2 et 6-3.