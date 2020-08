Manchester City pourrait empocher plus de 15 millions de livres sterling de l’accord de Manchester United pour signer Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

La longue poursuite des Red Devils pour Sancho semble enfin s’achever, avec un accord de 110 millions de livres sterling – qui battra le record de transfert britannique – sur le point d’être achevé.

L’impact financier du coronavirus n’a pas empêché United d’éclabousser Sancho

United a été lié à un transfert important pour la star anglaise au cours de la dernière année, le joueur de 20 ans éblouissant en Bundesliga avec 17 buts et 17 passes décisives cette saison.

On craignait qu’un accord ne puisse être conclu cet été en raison des retombées financières causées par le coronavirus, mais les chefs d’Old Trafford semblent avoir élaboré une structure pour le transfert qui convient au climat actuel.

Cependant, l’accord profitera également à l’amère rivale de United, Man City, qui avait autrefois Sancho dans ses livres.

Sancho a quitté l’Etihad à l’adolescence dans le but d’obtenir plus de football en équipe première et City a inclus une clause de vente de 15% pour tout bénéfice réalisé sur les 8 millions de livres sterling payés par BVB pour le signer.

Par conséquent, si United paie les 110 millions de livres sterling pour Sancho, City est en ligne pour gagner 15% de 102 millions de livres sterling – ce qui représente un superbe 15,3 millions de livres!

Les hommes de Pep Guardiola ne déconnent pas eux-mêmes sur le marché des transferts, avec un accord de 20 millions de livres sterling pour l’ailier de Valence Ferran Torres sur le point d’être achevé.

Torres a marqué quatre buts et ajouté cinq passes décisives pour Valence en Liga

Terry Gibson, qui a joué pour Tottenham et Man United au cours de sa carrière de joueur et est maintenant un expert du football espagnol, a rejoint talkSPORT pour nous donner des informations internes sur Torres et a déclaré que City obtenait beaucoup de succès avec la signature.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il vaut plus du double (20 millions de livres sterling). C’est un transfert étonnant parce que les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment et je pense que les frais de transfert commenceront à diminuer d’un peu.

« Il ne lui restait plus qu’un an sur son contrat, donc Valence cherche à entreprendre un gros processus de construction et je pense qu’il était clair qu’il devait y avoir d’autres clubs intéressés par lui.

«Il a clairement indiqué à Valence que Manchester City était l’endroit où il voulait aller et qu’ils avaient un joueur sensationnel.

«Il fait partie de la première équipe depuis trois ans, depuis l’âge de 17 ans. Il a de l’expérience en Ligue des champions et probablement déjà une centaine de matches et est un joueur sensationnel.

«Il est charmant à regarder et la Premier League appréciera de l’avoir. Il est principalement du pied droit mais peut facilement contrôler le ballon et le manipuler avec sa gauche. C’est un dribbleur, un joueur large avec du rythme. Il a également joué derrière l’avant-centre. Ils ont donc un joueur formidable.