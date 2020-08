Pep Guardiola a réussi des master classes tactiques pendant son séjour à Manchester City. Ce qui s’est passé à Lisbonne samedi soir a été un désastre tactique.

Pour ceux qui accusent le patron de la City de trop réfléchir sur les matchs des Champions, cette défaite choquante 3-1 en quart de finale contre Lyon peut désormais être considérée comme la pièce A pour l’accusation.

CITY FALLS: Sterling et Ederson pointés du doigt pour des erreurs

Après qu’un plan parfait a détruit les «rois de la compétition», le Real Madrid, au tour précédent, Guardiola est redevenu créatif, mais cette fois-ci, il a eu horriblement, horriblement tort.

Là où City avait été intelligent et clinique contre les champions d’Espagne, à Lisbonne, c’était plat et pesant. Il n’y a pas de seconde chance dans le minitournoi tronqué au Portugal et City n’en mérite pas.

Il n’y avait rien de trop compliqué dans la tactique de Lyon. Il a juste cherché à jouer le ballon derrière la ligne arrière statique de City et à punir sa folie générale impitoyablement. La stratégie simple a fonctionné un régal.

Sortir en quart de finale pour la troisième fois aurait été assez mauvais pour un entraîneur aussi bien noté que Guardiola, mais sortir avec une équipe française qui a terminé septième de la Ligue 1 est tout simplement embarrassant.

Le Catalan peut pointer vers des décisions serrées et un hurlement d’Ederson, mais c’était une performance si loin d’être ce qui était requis, juste au moment où c’était nécessaire.

Kevin De Bruyne est le seul joueur qui devrait échapper aux critiques acerbes qui s’ensuivent, comme partout ailleurs sur le terrain, il y avait un manque de courage, de créativité et de charisme.

Guardiola a accordé beaucoup trop de respect à Lyon après avoir échoué à les battre dans l’un ou l’autre match de groupe la saison dernière, et a égalé leur alignement avec trois arrières, attaquant les arrières latéraux et Raheem Sterling en tant que partenaire de frappe pour Gabriel Jesus.

Ils manquaient de leur flair, énergie et certitude habituels, créant à peine une menace en première mi-temps contre une équipe lyonnaise qui n’a joué que trois fois au cours des cinq derniers mois.

Malgré son approche basique et évidente, cependant, Lyon a inexplicablement déjoué une équipe que beaucoup prévoyaient de terminer la saison en étant sacré champion d’Europe.

Rudy Garcia a ordonné à ses attaquants rapides de chasser les balles derrière la ligne haute de City et quand ils ont finalement réussi, ils ont impitoyablement puni l’équipe de Premier League.

Pour le premier but, Karl Toko Ekambi a effectué une longue passe et quand il a été plaqué par Eric Garcia, Maxwel Cornet a cliniquement enfilé un ballon autour d’Ederson hors de position.

Après que De Bruyne ait joué la carte « Get Out of Jail » de City, Lyon a réussi le même tour pour reprendre la tête, avec Moussa Dembele cette fois en course pour marquer.

En termes de hors-jeu, il s’agissait de petites marges, mais City peut avoir peu de plaintes concernant des décisions allant à son encontre cette fois.

La ligne arrière semblait incertaine et non préparée de ce qu’elle était censée faire. Kyle Walker a été pris hors de position pour le premier but tandis que lui et le pied droit Joao Cancelo sur le côté gauche offraient peu de menace offensive.

Fernandinho, un milieu de terrain converti, avait l’air mal à l’aise sur le côté droit d’un arrière trois, avec Aymeric Laporte, si souvent le rock de City, trop souvent à la périphérie jouant à gauche.

Au centre de la défense se trouvait Eric Garcia, à qui on faisait confiance pour sortir le ballon de la défense. Cependant, la course intelligente à laquelle il se serait attendu à voir devant lui manquait, City ayant l’air étrangement plat et sans inspiration dans un jeu aussi massif.

Le milieu de terrain manquait de rythme et il réussissait rarement à faire passer le ballon à De Bruyne dans les zones dangereuses où il pouvait faire des ravages.

Le Belge était toujours la plus grande menace, mais la frustration était qu’il avait si peu de choses autour de lui.

Guardiola doit être blâmé à cet égard; son système était étrange.

Le refus de le changer à la mi-temps était encore plus étrange, renvoyant l’équipe sur le terrain tôt comme si la faute de la performance médiocre de City incombait aux joueurs.

Mais c’était l’échec de Guardiola.

Le Catalan était à genoux dans la surface technique alors que Lyon marquait son troisième but meurtrier.

Il a réussi à se relever. Mais reprendre ses joueurs après une défaite aussi insensée pourrait s’avérer beaucoup plus difficile.