Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de la journée est allé aux archives. Parmi les indiscrétions, les négociations et le contexte, voici les nouvelles les plus importantes.

Visites médicales à Paris pour Blaise Matuidi, Milieu de terrain français dont l’aventure au Juventus est maintenant à la fin du générique. Comme le rapportent les collègues de RMC Sport, au cours des dernières heures, le joueur de la Juventus a subi des examens médicaux en France, dernière étape avant son transfert en MLS, àInter Miami.

Andrea Pirlo a allumé le feu vert: le but de l’attaque, explique La Gazzetta dello Sport, est Arkadiusz Milik. Sur la pointe polonaise de Naples, il y a l’approbation de l’entraîneur de la Juventus, mais un accord avec Napoli reste à trouver. Le nom sur la table comme contrepartie est Federico Bernardeschi, mais il reste à comprendre quelle sera l’évaluation que les parties feront des deux acteurs et s’il sera possible de négocier.

Sandro Tonali un nom chaud pour la Juventus est de retour. La Gazzetta dello Sport l’explique: l’arrivée d’Andrea Pirlo rouvre les portes du réalisateur de Brescia, vingt ans, fraîchement relégué. Tonali semblait à un pas de l’Inter mais il est clair qu’avec Pirlo, les choses peuvent changer. Il y aurait un gentlemen agreement avec les Nerazzurri, mais Cellino n’a pas encore reçu de proposition de 40 millions d’euros. La Juve est donc de retour dans la course.

Repubblica fait le point sur l’avenir de Gonzalo Higuain et de Sami Khedira. Le journal explique que les deux seront proposés pour résilier le contrat. L’Allemand et l’Argentin expirent en 2021 mais la volonté est de se débarrasser également d’autres contrats importants tels que Douglas Costa.



Le Corriere dello Sport fait le point sur les départs à domicile de la Juventus. La première mission sera de gagner de l’argent. Vendre, fabriquer un trésor puis acheter. Parmi les acteurs quittant une entreprise qui entend de toute façon faire un marché prudent et créatif, il y a aussi Aaron Ramsey. Après une seule saison, l’aventure du Gallois pourrait déjà être terminée, même avec Andrea Pirlo comme entraîneur.

Andrea Barzagli ne reviendra pas à la Juventus. Tuttosport l’explique: ancien partenaire d’Andrea Pirlo à la Juventus, l’un des piliers de la BBC noir et blanc, il est revenu à la Juve dans le staff de Maurizio Sarri mais il y a eu ensuite les adieux dans la Primavera. Barzagli a décidé de prendre un congé sabbatique et il n’y aura pas de retour même avec l’arrivée de Pirlo.

Pari inter Chris Smalling. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, le central de Manchester United, qui a quitté Rome quelques jours après le prêt, est très apprécié des Nerazzurri qui tentent de le prendre. La relation entre les deux clubs est excellente, après les affaires Lukaku et Sanchez et le point de départ des négociations sera le même contre lequel les Roms se sont affrontés: 20 millions d’euros plus 5 bonus, un chiffre que l’Inter tentera de faire. dépôt.

Semaine décisive pour le renouvellement de Zlatan Ibrahimovic avec l’AC Milan. Après les paroles de Stefano Pioli, qui a déclaré que tout le monde espère la signature, les parties travaillent d’arrache-pied pour peaufiner les derniers détails. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, le contrat d’Ibra est pratiquement prêt et sera modulable, c’est-à-dire avec une base fixe et de nombreux bonus liés à la fois à des objectifs d’équipe et personnels. L’attaquant suédois, on le sait, est très fier et donc pour lui c’est un challenge vraiment passionnant car tout le monde n’est pas encore décisif à presque 40 ans. Le jour de la reprise de l’entraînement, fixé au 24 août, se rapproche de plus en plus et donc via Aldo Rossi, ils sont pressés de clôturer cette affaire et de débloquer le reste du marché des Rossoneri.

Milan a trouvé un accord avec Tiemoué Bakayoko. Cela a été rapporté par La Gazzetta dello Sport expliquant que, pour revenir aux Rossoneri, le Français est prêt à réduire drastiquement son salaire: de l’actuel environ six millions d’euros aux trois plus bonus offerts par le club via Aldo Rossi qui maintenant cependant, il devra également trouver un accord avec Chelsea.

Il pourrait être Ricardo Rodriguez le premier achat pour le nouveau Turin par Marco Giampaolo. De retour du prêt au PSV, la partie suisse est parvenue à un accord avec le club de la grenade sur la base d’une période de trois ans de 1,5 million d’euros net par saison. Désormais, écrit Tuttosport, les deux clubs doivent trouver l’accord: la demande de Milan est de 3,8 millions d’euros. Et, comme l’a recueilli TMW, ce soir, le directeur de granata Vagnati a rencontré Massara au dîner précisément pour discuter de l’opération, mais n’a pas trouvé – du moins pour l’instant – un accord sur l’évaluation.

L’avenir de Davide Calabre ça pourrait être en Espagne. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, pour l’arrière latéral de l’AC Milan, il y aurait un derby entièrement andalou entre Séville et le Betis, avec les verts et blancs actuellement en tête. Le joueur a récemment changé d’agent qui travaille déjà sur son transfert en Liga.

Le nouveau Rome par Dan Friedkin pourrait commencer à partir de Daniele De Rossi. Il Messaggero l’écrit, qui fait le point sur les prochaines étapes de ce que sera la nouvelle propriété de la société Giallorossi. Pour le moment, la solution la plus probable car celle du PDG Fienga est d’aller de l’avant avec le coach actuel, qui a également un contrat. Mais en arrière-plan – on lit – il y a la tentation de De Rossi, avec le retour de Totti à la tête du domaine technique.

Pedro ce sera le premier coup de feu de la nouvelle ère Friedkin. Le joueur espagnol, libéré de Chelsea, a signé un contrat de deux ans, avec option pour le troisième, pour 3 millions d’euros par saison plus des bonus avec la Roma. L’annonce officielle, selon La Gazzetta dello Sport, interviendra après la clôture prévue le 17 août, qui sanctionnera le transfert de propriété de Pallotta au groupe Friedkin.

Là Rome, Rapporte Tuttosport, il a proposé de Turin un prêt échange pour une saison: Salvatore Sirigu dans la capitale e Pau Lopez à Turin. La gestion de la grenade a été plutôt froide, ce qui ne pouvait poursuivre cette négociation que si le club des Giallorossi payait une partie du salaire du gardien espagnol ou si la Roma mettait un ajustement économique dans l’assiette.

Daniele Pradè ces derniers jours, Rome était revenue sur orbite, candidate à la direction sportive du nouveau club Friedkin. Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport, l’actuel ligliato exécutif aurait fait savoir qu’il reviendrait très volontiers dans la capitale, mais selon le journal, les chevaux de retour sont à exclure. En fait, même Walter Sabatini ne fera pas partie de la nouvelle direction de Giallorossi.

Des pas en avant pour le renouvellement de monsieur Gennaro Gattuso avec Naples. Tel que recueilli par TMW, la rencontre d’aujourd’hui tenue à Capri avec le président Aurelio De Laurentiis, son fils Edoardo et le directeur sportif Giuntoli a débouché sur un accord de principe. Les parties, cependant, n’ont pas encore conclu l’accord et ont décidé de se mettre à jour dans les semaines à venir pour continuer à travailler sur le nouvel accord «Ringhio».

Mises à jour du journal Il Mattino sur l’avenir de Kalidou Koulibaly après la confrontation entre De Laurentiis et son avocat Fali Ramadani. L’agent du défenseur sénégalais a présenté une offre de 55 millions d’euros de Manchester City. Trop peu pour Aurelio De Laurentiis, qui demande 90 millions pour sa vente.

Course à trois pour Jérémie Boga. Selon La Gazzetta dello Sport, Napoli, Atalanta et Borussia Dortmund seraient en lice pour l’ailier de Sassuolo. Le journal souligne que Sassuolo n’acceptera pas les offres de moins de 40 millions, rappelant comment la première proposition de Napoli (20 millions plus la carte de Younes) a été rejetée. Napoli a également essayé d’inclure quelques jeunes joueurs pour attirer Sassuolo, qui s’est montré catégorique.

Semaine importante pour décider de l’avenir de Mohamed Fares, côté gauche du SPAL. Le footballeur algérien est l’une des premières demandes de Simone Inzaghi pour la saison prochaine: l’entraîneur de Biancoceleste a volontairement décidé de rester avec la Lazio, mais il a fait des demandes spécifiques pour le marché des transferts. Et maintenant, le club travaille pour lui plaire, à commencer par David Silva, les attaquants et – en fait – Fares: dans les dernières heures, tel que recueilli par TMW, il y a eu un contact direct entre les présidents des deux clubs, donc Lotito et Mattioli. On travaille pour trouver le carré sur le coût de la carte (la première demande de la société ferraroise est de 12 millions d’euros), puis les derniers détails seront déposés auprès de son entourage avant de signer le contrat: mais il y a beaucoup d’optimisme, Lazio au Je travaille pour acheter des tarifs.

Là Fiorentina au travail pour retenir Rachid Ghezzal. Tel que recueilli par TMW, le club violet aimerait conserver la classe d’ailier offensif 92 et a demandé à Leicester un nouveau prêt annuel. Le joueur est absent, a un contrat jusqu’en juin 2022, mais les renards aimeraient le vendre carrément. Nous continuons à négocier: l’alto au travail pour retenir Ghezzal.

Fiorentina au travail sur le marché. Et le dernier, tel que recueilli par TMW, parle d’un Nikola Milenkovic blindé également en raison du peu de temps disponible pour trouver un remplaçant. Le défenseur serbe pourrait renouveler son contrat avec la Viola dans les prochaines semaines. La seule issue importante pourrait être celle de Federico Chiesa, dépendra des offres. Dans la tentation d’attaque Milik, au départ de Naples. Dans les prochains jours, contact possible entre les parties, le Pôle est une idée et pourrait devenir quelque chose de plus. L’une des alternatives est Piatek. Au lieu de cela, il s’éloigne Lucas Paqueta de Milan, les dernières évaluations en vertu de la présence de Castrovilli et d’Amrabat font que l’alto a tendance à ne pas toucher le département. Une idée pour le milieu de terrain est plutôt Linetty de la Sampdoria.

La Gazzetta dello Sport écrit que, malgré la grande finale de la saison, Patrick Cutrone il n’est pas encore sûr de la confirmation sous le maillot violet. La Fiorentina devra décider de l’abandonner ou de le racheter et d’envoyer le jeune talent Vlahovic mûrir. Dans le cas où les gigliati choisiraient de ne pas payer les 18 millions à Wolverhampton dans un an, Cutrone retournerait en Angleterre et partirait probablement immédiatement. En Italie, il y a Gênes qui le prendrait volontiers. Et il pourrait aussi y avoir des clubs de Serie A d’un niveau supérieur, avec des buts européens, intéressés par l’avant-centre.

La Fiorentina d’ici la fin du mois devra rencontrer l’Inter pour décider du sort de Cristiano Biraghi est Dalbert. Selon La Nazione, le Brésilien pourrait rester à Florence, surtout s’il était utile pour une hypothétique opération Radja Nainggolan. La Viola pourrait en effet satisfaire l’Inter, dont les chiffres que Cagliari n’est pas disposé à négocier car ils sont jugés trop élevés.

Le point sur le banc du Gênes sur les colonnes d’Il Secolo XIX. Le prénom est celui de Vincenzo Italiano, actuel entraîneur du Spezia qui ne clarifiera son avenir qu’après la conclusion des éliminatoires de Serie B. Les alternatives sont Rolando Maran est Roberto D’Aversa, tandis qu’une confirmation de Davide Nicola, malgré le salut obtenu et un renouvellement déjà pris pour la saison prochaine compte tenu de la permanence du griffon en Serie A.

Parme poursuit sa recherche du directeur post-sportifFaggiano. Au cours des dernières heures, les prix de Marcello Carli, homme du marché frais d’adieu à Cagliari. Mais les dernières collections de TMW parlent d’un refroidissement de la piste Carli, après la rencontre entre les parties ces derniers jours. Ainsi, la ruée vers le bureau de Parme semble avoir été réduite à un tête à tête entre Dario Baccin, aujourd’hui à l’Inter, e Stefano Marchetti de la Citadelle. Dans les prochaines heures, des nouvelles sont attendues à ce sujet, la société ducale étant appelée à faire son choix.

CLAMOUREUX: RIEN UNI POUR SANCHO, RESTEZ À DORTMUND. VISITES MÉDICALES POUR WILLIAN AVEC L’ARSENAL, NOUVEAU PRÊT POUR KUBO: IL VA DU REAL MADRID À VILLARREAL. TSIMIKAS À LIVERPOOL, NAPLES se moquait. PAULO SOUSA, GOODBYE BORDEAUX: JEAN-LOUIS GASSET EST DÉJÀ OFFICIEL À SA PLACE. BENFICA, VOICI L’ANCIENNE FIORENTINA GILBERTO

Jadon Sancho reste au Borussia Dortmund, maintenant c’est officiel. L’annonce a été faite par le directeur sportif Michael Zorc qui a également souligné que le joueur avait signé un accord pour prolonger le contrat pour une saison supplémentaire. Sancho sera donc lié au club jusqu’en 2023 avec un important ajustement salarial: « Il jouera avec nous la saison prochaine. La décision est définitive », a jugé Zorc.

Visites médicales pour Willian Arsenal. Le Brésilien, 32 ans, poursuivra donc son aventure à Londres après sept ans à Chelsea. Le joueur arrive sur un transfert gratuit et était fortement souhaité par l’entraîneur Mikel Arteta. Un contrat de trois ans est prêt pour lui.

Résiliation du contrat pour Paulo Sousa, un manager portugais qui n’est plus l’entraîneur de Bordeaux. Avec une note parue sur le site officiel, le club français a annoncé que le nouvel entraîneur des Girondins est Jean-Louis Gasset. Le directeur sportif change également: le manager français gérera le marché des transferts de Bordeaux Alain Rochest.

Liverpool annonce l’achat de Kostas Tsimikas Olympiacos. L’arrière gauche grec, 24 ans, a signé un contrat à long terme avec les rouges. Battez la concurrence de Naples.

Villarreal annonce avoir obtenu le prêt du talentueux attaquant japonais Takefusa Kubo. Né en 2001, le joueur appartient au Real Madrid et revient d’une expérience toujours temporaire à Majorque où il a disputé 36 matchs marquant 4 buts. Kubo ne sera pas le seul tir entrant pour le sous-marin jaune: bientôt, comme le rapporte As, les signatures de Dani Parejo et Francis Coquelin, milieux expérimentés de Valence.

Le dos droit Gilberto est officiellement un nouveau joueur Benfica. Le club lusitanien a annoncé l’acquisition du footballeur brésilien né en 1993, originaire de Fluminense. C’est une nouvelle qui intéresse aussi la Fiorentina: au moment du transfert du joueur verdeoro à la Grippe, le club des lys réservait 50% sur une future revente. Vendu pour environ 3 millions d’euros, le transfert de Gilberto rapportera donc 1,5 million d’euros à Viola.

le Lille identifié dans Jonathan David le remplaçant de Victor Osimhen, transféré à Napoli. Le club français a conclu l’accord avec Gand pour le rachat du joueur canadien né en 2000, qui coûtera plus de 30 millions d’euros. Selon Voix du Nord, les examens médicaux de David sont prévus demain. Le choix de Lille affecte également le marché des transferts Alfredo Morelos, Colombien sous les Glasgow Rangers qui a également marqué le week-end dernier un doublé dans le 3-0 paré à S. Mirren. Morelos, avec Lille qui à ce stade s’éclipse, est valorisé par le club écossais à 20 millions d’euros. Beaucoup évaluent son profil, y compris des clubs italiens à la recherche d’un attaquant.

L’une des surprises de ce marché estival tranquille pourrait être le retour au football de Fabio Coentrao. L’ancien joueur du Real Madrid, âgé de 32 ans, est au chômage depuis un an après avoir mis fin à son contrat avec Rio Ave, mais maintenant, selon le journal portugais A Bola, il serait intéressé par Paços de Ferreira. L’arrière gauche se sent prêt à revenir après avoir refusé les offres du PAOK et de Fenerbahçe il y a quelques mois. Fabio Coentrao était sur le point de signer avec Porto l’été dernier, mais les fans ne l’ont pas accepté.

Mayence s’est renforcée en défense avec l’arrivée de Luca Kilian de Paderborn. Le défenseur central, 20 ans et avec trois apparitions pour l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans, arrive à titre permanent et signe un contrat jusqu’en 2024. Curiosité: le joueur était dans le carnet de Ralf Rangnick au cas où il prendrait les rênes de la Milan.

