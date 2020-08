Cincinnati 20016 a été une énorme opportunité pour tout le peloton de remporter le titre du Masters 1000, sans Roger Federer ni Novak Djokovic dans le tirage au sort. Rafael Nadal était là mais il ne pouvait pas faire grand-chose, souffrant de la sortie du troisième tour après une semaine difficile aux Jeux olympiques de Rio une semaine plus tôt.

Marin Cilic et Andy Murray ont atteint le match pour le titre et c’est le Croate qui est allé jusqu’au bout, battant le Britannique 6-4, 7-5 pour son premier titre en Masters 1000. C’était le 15e titre ATP pour Cilic et seulement le troisième depuis l’US Open 2014, servant bien et surpassant Murray avec des frappes vives et agressives qui lui ont valu la couronne.

La nuit précédente, Andy en a fait assez pour apprivoiser le service de Milos Raonic, incapable de répéter cela contre Marin et d’imposer ses coups dans les échanges. Cilic a produit de puissants combos de service et de coup droit, frappant 24 gagnants et des erreurs pour garder les rallyes sur sa raquette.

Andy est entré dans le match avec une séquence de 22 victoires consécutives, meilleure en carrière, remportant 11 des 13 rencontres précédentes contre Cilic, mais se terminant toujours du côté des perdants pour la première fois depuis la finale de Roland Garros. Incapable de tirer le rival de la zone de confort, Andy a attrapé huit gagnants et plus de 20 fautes directes, pas assez pour au moins un set dans la quête de la troisième couronne dans l’Ohio.

Marin est devenu le premier champion du Masters 1000 né après Novak Djokovic et celui qui a mis fin à la séquence du «big 4» à ce niveau, en remportant les 18 tournois précédents après Toronto 2014. Le Croate a récolté 82% des points derrière le premier servir, offrir à Andy deux chances de pause et donner un service une fois.

Murray n’a pas pu suivre ces chiffres, jouant contre huit occasions de pause et subissant trois pauses. Il y a eu trois pauses dans le premier set et Marin en a réclamé deux pour contrôler le rythme.

À Cincinnati 2016, Marin Cilic a battu Andy Murray en deux sets.

Andy est resté amoureux lors de ses deux premiers matchs de service avant que Cilic ne le brise deux fois de suite pour se forger un avantage de 5-2. Andy a répondu par une pause à 15 dans le huitième match, lors de son dernier effort du set, alors que Cilic l’a ramené à la maison dans le dixième match pour un 6-4.

Cilic a survolé le court dans le deuxième set, ne perdant que trois points derrière le tir initial contre un si grand retourneur et attendant patiemment l’occasion au retour. Cependant, il n’est apparu qu’au 11e match, car Murray a trouvé un bon rythme sur son service, contrairement à l’ouverture du score.

Au service de 5-5, Andy a perdu les trois premiers points pour se retrouver dans une position très difficile, repoussant les trois points de rupture pour un répit. Marin a refusé d’adoucir la pression, créant une autre paire d’opportunités de pause et saisissant la cinquième pour avancer et servir pour le triomphe.

Il l’a embrassé à deux mains, remportant un jeu de service d’amour pour terminer la rencontre avec style et remporter sa première couronne Masters 1000.