Le président de l’équipe des Raptors, Masai Ujiri, a déclaré jeudi que des séquences vidéo montrant qu’il était traité « horriblement » par un adjoint du shérif en Californie à la fin de la finale de la NBA de l’année dernière lui rappelaient que les gens sentent qu’ils n’ont pas à le traiter avec respect à cause de sa peau. Couleur.

Ujiri a ajouté qu’en dépit de ses réalisations en basket-ball, y compris en créant une équipe de championnat, « il y a des gens, y compris ceux qui sont censés nous protéger, qui me verront toujours et seulement comme quelque chose qui ne mérite pas un engagement respectueux.

« Et il n’y a qu’une seule raison incontestable pour laquelle c’est le cas – parce que je suis Black. »

Ujiri a fait sa déclaration par l’intermédiaire des Raptors la même semaine que son équipe juridique a publié des images de la caméra corporelle montrant le député, Alan Strickland, poussant Ujiri à deux reprises et ne lui permettant pas de se joindre à la célébration des Raptors après que Toronto ait vaincu Golden State dans le sixième match de Les finales. Le bureau du shérif du comté d’Alameda a par la suite allégué qu’Ujiri était l’agresseur et avait agressé Strickland. Il a également affirmé qu’Ujiri n’avait pas d’informations d’identification d’accès à l’étage.

Le bureau du procureur du district d’Alameda a enquêté sur l’allégation mais a décidé en octobre dernier de ne pas inculper Ujiri. Strickland a poursuivi Ujiri en février, invoquant voies de fait, coups et blessures et détresse émotionnelle. Il réclame 75 000 $ de dommages-intérêts. Ujiri a répliqué, affirmant que Strickland avait fait de fausses déclarations dans son rapport sur l’incident. Il demande des dommages-intérêts symboliques. La vidéo publiée cette semaine faisait partie de la demande reconventionnelle.

« Ce qui m’attriste le plus dans cette épreuve, c’est que la seule raison pour laquelle j’obtiens la justice que je mérite en ce moment est à cause de mon succès », a déclaré Ujiri jeudi. « Parce que je suis président d’une équipe de la NBA, j’ai eu accès à des ressources qui m’ont permis d’exiger et de me battre pour ma justice. Tant de mes frères et sœurs n’ont pas eu, n’ont pas et n’auront pas le même accès aux ressources qui a assuré ma justice. Et c’est pourquoi Black Lives Matter. «

Le bureau du shérif de l’Alameda a déclaré mercredi que les images de la caméra corporelle ne prouvaient pas que Strickland avait déclenché l’incident.

« Nous sommes à 100% [the] déclaration originale qui a été publiée selon laquelle M. Ujiri est l’agresseur dans cet incident « , a déclaré le département au CP24. » Ne soyez pas prompt à juger sur la base de ce que les avocats disent. «

Le bureau du shérif a déclaré en juin 2019 qu’il détenait des preuves photographiques d’Ujiri frappant Strickland. Il a montré les photos au Globe and Mail (de Toronto) mais n’a pas permis leur publication.

« [We wanted] pour montrer qu’un crime s’est produit lorsque les gens disent cela. . . il n’y a pas eu de grève au visage [by Ujiri against Strickland], alors qu’en fait il y en avait « , a déclaré le porte-parole Sgt. Ray Kelly, via NBC Sports Bay Area. » Nous l’avons fait d’une manière qui permet encore à l’enquête de se dérouler sans contaminer le pool de témoins. «