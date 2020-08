Le programme de l’UEFA Champions League de cette année, qui a été interrompu en mars lorsque la pandémie COVID-19 a mis fin aux sports en direct, reprend cette semaine avec un tout nouveau look et format maintenant que le tournoi a atteint le stade des quarts de finale.

Non seulement le calendrier de la Ligue des champions pour les quarts de finale et les demi-finales est condensé en un tournoi à élimination directe avec des matchs à une seule étape, mais les matchs de la Ligue des champions sont diffusés sur une chaîne de télévision différente de celle du printemps – en supposant le match que vous souhaitez. regarder est même à la télévision.

CBS a repris les émissions de la Ligue des champions aux États-Unis avec un an d’avance sur le calendrier après que Turner Sports s’est retiré de son accord pour montrer le reste de la saison 2019-20. Le réseau montre la plupart des actions de la Ligue des champions ce mois-ci, y compris les quatre matchs de quart de finale du mercredi au samedi, exclusivement sur son service de streaming en ligne CBS All Access.

Un seul match de plus au programme de la Ligue des champions, la finale du 23 août, sera diffusé en direct à la télévision via CBS Sports Network.

Vous trouverez ci-dessous le programme télévisé complet de la Ligue des champions alors que le tournoi pour couronner un champion d’Europe 2019-2020 se poursuit, ainsi que comment regarder tous les matchs de la Ligue des champions aux États-Unis.

Programme télévisé de la Ligue des champions

Le coronavirus a arrêté les sports en direct le 11 mars avec quatre huitièmes de finale restants au programme. Ces quatre matchs ont été disputés le week-end dernier pour compléter la partie des quarts de finale de la Ligue des champions. Barcelone, le Bayern, Manchester City et Lyon ont progressé.

L’UEFA a déterminé que les huitièmes de finale restants pourraient se jouer à leurs emplacements initialement prévus avant que le tournoi ne se dirige vers Lisbonne, au Portugal, site neutre pour tous les matches de quart et demi-finale ainsi que la finale.

Tous les matchs de la Ligue des champions doivent débuter à 15 h HE. Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet de la Ligue des champions, des quarts de finale à la finale à la fin du mois

Mercredi 12 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Atalanta vs Paris 15 h HE N / A CBS All Access

Jeudi 13 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Leipzig vs Atlético 15 h HE N / A CBS All Access

Vendredi 14 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Barcelone vs Bayern 15 h HE N / A CBS All Access

Samedi 15 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Homme. Ville vs Lyon 15 h HE N / A CBS All Access

Mardi 18 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Atalanta / Paris vs Leipzig / Atlético 15 h HE N / A CBS All Access

Mercredi 19 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Barcelone / Bayern contre Man. Ville / Lyon 15 h HE N / A CBS All Access

Dimanche 23 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

À déterminer vs à déterminer 15 h HE CBS Sports Network CBS All Access / fuboTV

Comment regarder les matchs de la Ligue des champions aux États-Unis

CBS était censé reprendre les droits exclusifs en anglais pour les matchs de la Ligue des champions en 2021, mais il l’a fait plus tôt que prévu après que Turner Sports a mis fin prématurément à son contrat en juin. Ainsi, CBS est maintenant le siège de l’action de la Ligue des champions aux États-Unis, mais il ne montrera aucun des matchs restants sur son réseau câblé en direct.

Tous les matchs de la Ligue des champions sont disponibles en direct sur CBS All Access, qui est le service de streaming en ligne du réseau. Quelques-uns, y compris la finale de la Ligue des champions, seront diffusés à la télévision via CBS Sports Network.

CBS All Access commence à 5,99 $ par mois, mais il offre une promotion d’essai gratuite d’un mois pour les nouveaux abonnés jusqu’à la mi-août. Les utilisateurs peuvent annuler les abonnements à tout moment.

Vous trouverez ci-dessous les appareils sur lesquels CBS All Access peut être diffusé:

AndroidiPhoneiPadApple TVGoogle ChromecastAmazon FireTVLGPlayStation 4Xbox OneRokuSamsungVisioXfinity

Pour la finale de la Ligue des champions à la télévision, CBS Sports Network propose une fonction de recherche de chaînes pour les utilisateurs de tout le pays.

CBS Sports Network est disponible sur la plupart des systèmes de câblodistribution. Il est également disponible auprès des fournisseurs de satellites DirecTV (canal 221) et Dish Network (canal 158).

En ce qui concerne les services de streaming TV en direct, CBS Sports Network est disponible sur fuboTV, YouTube TV et Hulu. Tous les trois sont livrés avec des essais gratuits pour les nouveaux abonnés.