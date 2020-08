La ronde de qualification et les matchs du tournoi à la ronde sont maintenant derrière nous et il est temps d’entrer dans le vif du sujet: les éliminatoires officielles de la Coupe Stanley.

Le 11 août commence une marche de près de deux mois vers le champion de la Coupe 2020 alors que le premier tour commence et si cela ressemble aux neuf premiers jours du retour de la LNH, ce sera un doozy. Tout le monde devine qui avancera en 202 – parce que, eh bien, tout est évidemment possible. Quoi qu’il en soit, ce sera une course folle.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder les matchs des séries éliminatoires de la LNH en 2020, y compris un programme télévisé complet avec les heures de début et les chaînes pour chaque série.

Matchs éliminatoires de la LNH aujourd’hui

Voici le calendrier complet des matchs éliminatoires de la LNH pour le lundi 17 août:

Lundi 17 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 4: Lightning vs Blue Jackets 15 h HE NBCSN, SN Match 4: Avalanche vs Coyotes 17 h 30 HE NBCSN, FX-CA Game 4: Bruins vs Hurricanes 20 h HE NBCSN, SN, CBC Game 4: Blues vs Canucks 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Comment regarder les matchs éliminatoires de la LNH aux États-Unis et au Canada

Tous les matchs des séries éliminatoires de la LNH seront diffusés au public national aux États-Unis et au Canada. En fonction de votre fournisseur de télévision, vous pourrez regarder des matchs sur NBC avec NBCSN, USA Network et NHL Network.

Au Canada, chaque match jusqu’à la fin de la finale de la finale de la Coupe Stanley sera diffusé sur Sportsnet ou l’une de ses filiales, Sportsnet 1 ou Sportsnet 360. CBC diffusera également la diffusion simultanée pour les jeux mettant en vedette des franchises canadiennes et une poignée d’autres.

En plus de la télévision, vous pourrez diffuser des jeux sur l’application NBC Sports, le cas échéant (abonnement au câble requis) et les services de streaming suivants:

Diffusions en direct de la LNH

Les fans qui souhaitent participer à des jeux pour le reste de l’année et qui sont avec ou sans cordon ont plusieurs options. Gardez à l’esprit que les restrictions de panne sur les marchés locaux s’appliquent et que seuls les matchs jusqu’au 5 août ont été confirmés à ce stade, avec des changements à venir au début du tour suivant.

fuboTV offre un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux clients, et le service de streaming diffuse tous les réseaux américains qui diffusent des matchs d’après-saison de la LNH. Le prix d’abonnement mensuel est de 54,99 $.Hulu + TV en direct offre une semaine gratuite pour ceux qui n’ont jamais eu le service auparavant, avant qu’une facture mensuelle de 54,99 $ ne retentisse. Le forfait comprend les sports en direct. Si vous êtes sur un marché avec un réseau régional NBC Sports, les deux Sling TV et fuboTV sont également des options viables qui portent NBC Sports RSN. Application NBC Sports est également une option, mais gardez à l’esprit que les jeux hors marché ne seront pas couverts. De plus, un abonnement au câble est requis.

Support pour les éliminatoires de la LNH

(Illustration SN) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/2d/df/nhl-playoff-bracket-081020-ftr_14uxyu7m247mg1rugyj8ehiywn.jpg?t=-643580349&w=500&quality=80

Calendrier de la LNH 2020

La première ronde des éliminatoires de la Coupe Stanley 2020 débutera le mardi 11 août et la série se terminera au plus tard le dimanche 23 août si les matchs 7 sont nécessaires. Le deuxième tour débuterait le 24 août, suivi de la finale de la conférence, provisoirement prévue le 8 septembre en fonction des résultats du deuxième tour.

La finale de la coupe Stanley doit débuter le 22 septembre et se terminer au plus tard le 4 octobre.

Tour 1

Mardi 11 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Jeu 1: Blue Jackets contre Lightning 15 h HE NBCSN, SN Jeu 1: Flames contre Stars 17 h 30 HE NBCSN, SN Jeu 1: Blackhawks contre Golden Knights 22 h 30 HE NBCSN, SN

Mercredi 12 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 1: Hurricanes vs Bruins 11 h HE NBCSN, SN Match 1: Islanders vs Capitals 15 h HE NBCSN, SN Match 1: Coyotes vs Avalanche 17 h 30 HE NBCSN, SN Match 1: Canadiens vs Flyers 20 h ET NBCSN, SN, CBC Game 1: Canucks vs Blues 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Jeudi 13 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Jeu 2: Blue Jackets contre Lightning 15 h HE NBCSN, SN Jeu 2: Blackhawks contre Golden Knights 17 h 30 HE NBCSN, SN360 Jeu 2: Hurricanes contre Bruins 20 h HE NBCSN, SN, CBC Jeu 2: Flames contre . Stars 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Vendredi 14 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 2: Coyotes vs Avalanche 14 h HE NHLN, SN, CBC Match 2: Canadiens vs Flyers 15 h HE NBCSN, SN, CBC Match 2: Canucks vs Blues 18 h 30 HE NHLN, SN Match 2: Islanders vs . Capitals 20 h HE NBCSN, FX-CA Game 3: Stars vs Flames 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Samedi 15 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Jeu 3: Bruins contre Hurricanes Noon ET NBC, SN Jeu 3: Avalanche contre Coyotes 15 h HE CNBC, SN360 Jeu 3: Lightning contre Blue Jackets 19 h 30 HE NBCSN, SN360 Jeu 3: Golden Knights contre Blackhawks 8 pm ET NBC, SN, CBC

Dimanche 16 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 3: Capitals vs Islanders Noon ET USA, SN360 Match 4: Stars vs Flames 14 h HE CNBC, SN, CBC Match 4: Golden Knights vs Blackhawks 18 h 30 HE NBCSN, SN1 Match 3: Flyers vs Canadiens 20 h HE NBC, SN, CBC Game 3: Blues vs Canucks 22 h 30 HE NBCSN, SN

Lundi 17 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 4: Lightning vs Blue Jackets 15 h HE NBCSN, SN Match 4: Avalanche vs Coyotes 17 h 30 HE NBCSN, FX-CA Game 4: Bruins vs Hurricanes 20 h HE NBCSN, SN, CBC Game 4: Blues vs Canucks 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Mardi 18 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 4: Flyers vs Canadiens 15 h HE NBCSN, SN, CBC Game 5: Flames vs Stars 17 h 30 HE NBCSN, SN, CBC Game 4: Capitals vs Islanders 20 h HE NBCSN, SN Game 5: Blackhawks vs . Golden Knights 22 h 30 HE NBCSN, SN

Mercredi 19 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Match 5: Canadiens vs Flyers à déterminer à déterminer Match 5: Blue Jackets vs Lightning à déterminer à déterminer Match 5: Hurricanes vs Bruins à déterminer à déterminer Match 5: Coyotes vs Avalanche à déterminer à déterminer * Match 5: Canucks vs Blues à déterminer à déterminer

Jeudi 20 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Jeu 5: Islanders vs Capitals TBD TBD * Game 6: Bruins vs Hurricanes TBD TBD * Game 6: Golden Knights vs Blackhawks TBD TBD Game 6: Stars vs Flames TBD TBD

Vendredi 21 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Match 6: Flyers vs Canadiens TBD TBD * Game 6: Lightning vs Blue Jackets TBD TBD * Game 6: Avalanche vs Coyotes TBD TBD * Match 6: Blues vs Canucks TBD TBD

Samedi 22 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Jeu 7: Bue Jackets vs Lightning TBD TBD * Game 6: Capitals vs Islanders TBD TBD * Game 7: Blackhawks vs Golden Knights TBD TBD * Game 7: Flames vs Stars TBD TBD

Dimanche 23 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Match 7: Canadiens vs Flyers TBD TBD * Game 7: Islanders vs Capitals TBD TBD * Match 7: Hurricanes vs Bruins TBD TBD * Match 7: Coyotes vs Avalanche TBD TBD * Match 7: Canucks vs Blues TBD TBD

Joe Rivera a contribué à cet article.