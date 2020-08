Bienvenue à March Madness, style NBA.

Le calendrier des séries éliminatoires 2020 de la ligue sera rempli de matchs l’après-midi et le soir tout au long du premier tour alors que les équipes tentent de survivre et d’avancer dans la «bulle» de la ligue au Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride. C’est un scénario de rêve pour les fans de cerceaux, mais une route difficile pour les acteurs impliqués.

Vous vous demandez quels jeux sont sur l’ardoise d’aujourd’hui? Vous êtes arrivé au bon endroit.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder les matchs éliminatoires de la NBA, y compris un programme télévisé complet mis à jour avec les heures de début et les chaînes de chaque série.

Les matchs de la NBA aujourd’hui

Voici le calendrier complet des matchs éliminatoires de la NBA pour le vendredi 21 août:

Horaire du vendredi 21 août

Jeu 3

Heure (ET)

Télévision nationale

Raptors vs Nets 13h30 NBA TV, fuboTV Nuggets vs Jazz 16h00 TNT Celtics vs 76ers 18h30 TNT Clippers vs Mavericks 21h00 TNT

Bracket éliminatoire NBA 2020

Les éliminatoires de la NBA 2020 suivront le format typique avec des séries complètes des meilleurs des sept tout au long de la finale de la NBA.

Comment regarder les matchs éliminatoires de la NBA

Les émissions des séries éliminatoires de la NBA 2020 seront à nouveau réparties entre ESPN et TNT. Les matchs du premier et du deuxième tour sont dispersés sur les deux réseaux, y compris plusieurs matchs aux heures de grande écoute sur ABC.

ESPN détient les droits de diffusion exclusifs des finales de la Conférence de l’Est et TNT couvre les finales de la Conférence de l’Ouest. Tous les matchs des finales NBA seront diffusés exclusivement sur ABC.

Les principaux débouchés pour les matchs éliminatoires de la NBA 2020 en direct sont Watch ESPN et Watch TNT, tous deux disponibles sur ordinateur et en téléchargeant l’application mobile. Vous pouvez également diffuser des jeux en direct en vous inscrivant à fuboTV, qui propose un essai gratuit de sept jours.

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2020

(Toutes les heures de l’Est)

22 août

Jeu 3

Temps

Télévision nationale

Bucks vs Magic 13 h TNT Pacers vs Heat 15 h 30 TNT Rockets vs Thunder 18 h ESPN, fuboTV Lakers contre Trail Blazers 20 h 30 ABC, fuboTV

23 août

Jeu 4

Temps

Télévision nationale

Celtics contre 76ers 13 h ABC, fuboTV Clippers contre Mavericks 15 h 30 ABC, fuboTV Raptors contre Nets 18 h 30 TNT Nuggets contre Jazz 21 h TNT

24 août

Jeu 4

Temps

Télévision nationale

Bucks vs Magic 13 h 30 NBA TV, fuboTV Rockets vs Thunder 16 h TNT Pacers vs Heat 18 h 30 TNT Lakers vs Trail Blazers 21 h TNT