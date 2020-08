Treize mois après son dernier match de grande ligue, le Dark Knight est retourné à la Major League Baseball.

Matt Harvey a fait ses débuts en 2020 mercredi, cette fois avec les Royals de Kansas City. La dernière fois que nous avons vu Harvey lancer dans les majors, les résultats étaient plutôt mauvais. En 12 départs avec les Angels la saison dernière, Harvey a affiché une MPM de 7,09 avant d’être libéré le 21 juillet. Il a signé avec Oakland sur un contrat de ligue mineure un mois plus tard, mais n’a jamais reçu d’appel. Après avoir élu l’agence libre l’hiver dernier, il a signé un autre contrat de ligue mineure avec Kansas City fin juillet.

Les problèmes de Harvey la saison dernière étaient nombreux, mais le principal d’entre eux était peut-être sa baisse de vitesse continue. Depuis son retour de la chirurgie de Tommy John en 2015, sa vitesse moyenne de balle rapide à quatre coutures a diminué chaque saison, passant à 93,2 mi / h en 2019. Les frappeurs adverses se sont régalés de son réchauffeur diminué, frappant .299 contre la balle rapide l’année dernière avec un pourcentage de coups de 0,542. .

AnnéeAvg. Vitesse (mph)

2015

96,5

2016

95,1

2017

94,0

2018

93,8

2019

93,2

(via Baseball Savant)

Mercredi, les résultats étaient plus ou moins les mêmes. Harvey a abandonné trois points en trois manches, accordant deux circuits avec deux buts et quatre retraits au bâton alors que les Royals ont perdu le deuxième match de leur double face aux Reds, 5-0.

Commençons par quelques points positifs: Harvey a lancé 30 balles rapides ce jour-là, avec une vitesse moyenne de 93,5 mi / h – pas une énorme hausse par rapport à son emplacement en 2019, mais le progrès est un progrès. Son lancer le plus dur de l’après-midi est venu dans la première manche et a pointé à 95,5 mph. Il a également généré sept oscillations et ratés, ce qui est bon pour un taux de frappe oscillante de 13%. Il ne manquera sûrement pas de chauves-souris à ce clip, mais c’est néanmoins encourageant.

Sa balle rapide la plus lente a été sa dernière, un terrain de 91,1 mph que Shogo Akiyama a pris pour une balle avec deux retraits dans la troisième manche. Akiyama s’est aligné sur le terrain suivant pour terminer la journée de Harvey.

Cette baisse de vitesse pourrait être une source de préoccupation, même s’il est certes trop tôt pour tirer des conclusions. Bien que Harvey ait été étendu à cinq manches dans un match simulé et ne se soit apparemment pas sur les limites de lancers, il est tout à fait plausible qu’il ne soit pas physiquement prêt à aller beaucoup plus loin que les 54 lancers qu’il a lancés contre des frappeurs de la grande ligue.

Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Du côté négatif, Harvey a abandonné le contact dur contre les frappeurs des Reds, et beaucoup d’entre eux. La vitesse de sortie moyenne des neuf balles mises en jeu était de 96,2 mi / h, et les quatre coups sûrs accordés par Harvey sont sortis du bâton à 101 mi / h ou plus. À titre de comparaison, sa vitesse de sortie moyenne en 2019 était de 90,7 mi / h, son plus difficile depuis que Statcast a commencé à suivre les données en 2015. Harvey n’a pas non plus été capable de générer une seule balle au sol, une préoccupation pour un lanceur qui a autorisé 40 circuits en 214 2/3 manches au cours des deux dernières saisons.

Le cadre du retour de Harvey, le stade Kauffman, était bien sûr un autre aspect notable de sa sortie. Le stade de baseball a été le lieu de la sortie peut-être la plus emblématique de Harvey. Pendant qu’il était avec les Mets, il a lancé huit brillantes manches de blanchissage dans le cinquième match de la Série mondiale 2015 avant de céder deux points dans le neuvième. Les Royals ont fini par battre les Mets dans des manches supplémentaires pour remporter la série. Avant le début de mercredi, Harvey a qualifié la perspective de revenir au K «excitante», même si une atmosphère un peu différente sans fans.

Au cours des cinq dernières années, Harvey a cherché à redécouvrir la forme qui, jadis, faisait de lui l’un des lanceurs les plus dominants du jeu. Ce voyage a vu une autre bosse sur la route mercredi, mais tant qu’il continue ses recherches, le monde du baseball arrêtera momentanément ce qu’il fait et en prendra note.

Coups rapides:

• Les Padres ont battu les Rangers lors du Grand Chelem de Manny Machado mercredi soir, 6-3, en 10 manches. Je me demande si le manager des Rangers Chris Woodward est plus ou moins contrarié à propos de celui-ci qu’il ne l’était avec le salami très populaire de Fernando Tatís Jr., compte 3-0 de lundi?

• Le diffuseur des Reds Thom Brennaman a utilisé une insulte anti-LGBTQ à l’antenne lors de l’émission des Reds-Royals de mercredi. Au cours de la cinquième manche du match du soir, Brennaman a présenté des excuses avant de quitter la télédiffusion. Les Reds l’ont suspendu indéfiniment.

• Les Yankees ont perdu contre les Rays, 4-2, cassant une séquence de 18 départs consécutifs de Gerrit Cole dans lesquels son équipe a gagné. Cole a été accusé de non-décision, il n’a donc toujours pas perdu de départ depuis le 22 mai 2019, une séquence de 28 sorties en saison régulière. Tampa a remporté quatre de ses cinq matchs cette année contre New York.

• Les White Sox ont battu les Tigers, 5-3, dans un match mettant en vedette deux débuts très médiatisés. Les Tigers ont débuté en 2018, le premier choix du classement général Casey Mize, tandis que les White Sox ont commencé la sélection de premier tour de 2016 Dane Dunning. Les deux ont réalisé des performances tout aussi solides – chaque lanceur a accordé trois points en 4 1/3 manches avec sept retraits au bâton et un point permis. Dunning a frappé sur le côté à sa troisième manche, grâce à quelques balles de rupture pointues.

Casey Mize a également montré ses trucs de calibre as, y compris ce séparateur qui a trompé le champion au bâton de la saison dernière, Tim Anderson.

• Le lanceur des Reds Trevor Bauer a montré ses crampons «Free Joe Kelly» avant le départ prévu de mercredi, mais il ne les a pas portés après que la MLB a menacé une éjection, une suspension et des «amendes sans précédent» si les crampons étaient portés, selon Bauer. Je parie que nous n’avons pas entendu le dernier de Bauer sur cette question.