Vincenzo Santopadre, l’entraîneur de la star du top 10 du tennis Matteo Berrettini, déclare que le joueur italien est prêt et excité à recommencer à participer à l’ATP Tour. L’ATP Tour reprend cette semaine avec le Western & Southern Open à New York et ce sera le premier tournoi de Berrettini depuis janvier.

Le tournoi est également le premier événement de l’ATP Tour depuis la fermeture en mars et sera suivi de l’US Open Grand Slam, également à New York.

L’entraîneur Vincenzo Santopadre dit que Matteo Berrettini est ravi de jouer à New York

Santopadre, qui travaille avec le jeune italien depuis plusieurs années maintenant, s’est entretenu sur le site de l’ATP Tour du retour du circuit professionnel et de la manière dont l’Italien s’y prépare.

« Je pense que maintenant il est prêt à jouer. Il est excité. Tout le monde est ravi de recommencer. Bien sûr, nous savons que la situation ne peut pas être la même que l’année dernière, mais personne ne le veut parce que nous savons que la situation est différente.

Nous avons eu une réunion concernant notre objectif pour le Western & Southern Open et l’US Open. Je pense que le plus important, c’est qu’il puisse enfin ressentir à nouveau l’odeur d’un tournoi, ressentir les enjeux, être en compétition. Il est vraiment enthousiaste d’avoir le plaisir d’être en compétition. »

Santopadre est lui-même un ancien joueur de tennis professionnel italien et a atteint la 100e place du classement mondial en 1999. Au cours de sa carrière de joueur, il a remporté des victoires sur des joueurs tels que Karol Kucera, Magnus Norman et Gustavo Kuerten.

Pendant le verrouillage, Santopadre a déclaré que les deux avaient travaillé ensemble sur son service et son match de retour et a ajouté que lui-même ne se rendrait pas à New York car il ne se sentait pas à l’aise de voyager étant donné son âge et la crise sanitaire actuelle.

Matteo Berrettini, 24 ans, est classé n ° 8 mondial et a obtenu son meilleur résultat dans les majors lorsqu’il a atteint le quatrième tour à Wimbledon et les demi-finales de l’US Open l’année dernière. Il a remporté 3 titres en simple dans sa carrière jusqu’à présent.

Il a un bye au premier tour de l’Open de l’Ouest et du Sud et est dans la même section que Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem et Alexander Zverev. Berrettini s’est également qualifié pour les finales ATP de fin de saison à Londres l’année dernière.

Après avoir perdu ses deux premiers matches du tournoi à la ronde contre Novak Djokovic et Roger Federer, il est devenu le premier Italien à remporter un match lors de l’événement en battant l’Autrichien Dominic Thiem.