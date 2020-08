Jeudi, les Mets de New York disputeront un balayage de quatre matchs contre l’hôte Miami Marlins.

Les Mets ont annoncé après le match de mercredi que le gaucher Steven Matz ne ferait pas le départ comme jeudi comme prévu. Matz (0-4, 9,00 ERA) a beaucoup souffert après avoir obtenu une fiche de 11-10 avec une MPM de 4,21 l’an dernier.

Matz sera probablement disponible en relève, et les Mets devraient commencer leur rapprochement, Seth Lugo (1-2, 2.61 ERA), qui n’est pas allongé.

« Nous travaillons avec (Matz) pour nous assurer qu’il reste concentré sur l’exécution et la maîtrise de ses lancers », a déclaré le directeur des Mets, Luis Rojas, à la presse. « Il sait quel est le plan parce que nous avons eu des conversations. Il sait quoi faire quand il aura le ballon. »

Les Mets prennent une chance en commençant Lugo parce qu’il est sans doute leur meilleur releveur depuis 2019. Il a réalisé 12 arrêts en carrière, dont trois cette saison. Pour sa carrière, il a 13-8 avec une MPM de 4,06 en 31 départs. En 129 apparitions en relève, il a une fiche de 10-9 avec une MPM de 2,53.

Contre les Marlins, Lugo a une fiche de 3-0 avec une MPM de 2,61 en 20 apparitions, dont quatre départs. À Marlins Park, Lugo a une fiche de 2-0 avec une MPM de 3,55 en 11 apparitions, dont trois départs.

Miami, qui a perdu cinq matchs consécutifs et huit de ses 10 derniers matchs, contre Lugo avec le gaucher Daniel Castano de 6-3 et 231 livres (0-1, 4,35).

Castano, un joueur d’Orlando de 25 ans, a joué son ballon universitaire pour Baylor et a été sélectionné au 19e tour par les Cardinals de Saint-Louis en 2016.

Il n’avait jamais dépassé Double-A avant de faire ses débuts dans les ligues majeures le 8 août, une défaite contre les Mets. Il n’a duré que 4,1 manches, accordant cinq coups sûrs, une marche et cinq points, quatre mérités.

Les gros dégâts contre Castano sont survenus lors de circuits de deux points par Michael Conforto et Pete Alonso.

Castano était cependant bien meilleur lors de son prochain départ. Il a pris une décision sans chance contre les Braves d’Atlanta, accordant quatre coups sûrs, deux marches et un point en six manches.

Il n’a retiré que deux Braves mais les a déséquilibrés avec des lancers hors vitesse.

« Nous aimons son sang-froid, et il a gagné partout où il a été », a déclaré le manager des Marlins, Don Mattingly, à propos de Castano, qui avait une fiche de 27-24 chez les mineurs.

« Il a gravi les échelons et continue de bien lancer. Il a un certain nombre de terrains. »

Castano, qui ne lance pas fort selon les normes de la MLB, fera face à une formation des Mets qui a marqué huit circuits dans cette série, y compris le coup de grâce de Conforto à deux points lors de la neuvième manche de la victoire 5-3 de mercredi. Conforto atteint .312.

Les Mets ont également obtenu une bonne performance de la part du joueur de deuxième but suppléant Luis Guillorme, qui a doublé pour préparer la première manche de New York et plus tard ajouté un simple RBI. Guillorme atteint .464 dans 28 at-bats.

Le voltigeur gauche des Mets, Dominic Smith, a également joué mercredi, frappant une paire de doubles, marquant un point et conduisant dans un autre. Smith atteint .323.

Pendant ce temps, Miami a gratté pendant trois points contre l’enclos des relevés des Mets – sur un terrain sauvage avec un frappeur de .138 à la plaque, un coup par coup à un frappeur de .206 et lors d’une marche vers un autre frappeur de .138.

