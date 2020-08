CLEVELAND (AP) Triston McKenzie a retiré 10 buts à ses débuts dans les ligues majeures et Domingo Santana a réussi un doublé en éliminant les bases en sixième, amenant les Indians de Cleveland à une victoire de 6-1 contre les Tigers de Detroit samedi soir.

McKenzie (1-0) a fait six manches, accordant deux coups sûrs sur un circuit de Willi Castro et un doublé de Jeimer Candelario. Le droitier de 23 ans a décroché son premier retrait sur trois lancers contre le futur Hall of Famer Miguel Cabrera dans le premier.

«Je suis toujours en train de flotter à ce sujet en ce moment», a déclaré McKenzie. «Ayant grandi dans le sud de la Floride, il est littéralement une légende vivante là-bas. Pouvoir lui faire face et le frapper, c’est énorme pour moi. »

Le joueur de 6 pieds 5 pouces et 165 livres n’avait pas lancé de match réel depuis le 30 août 2018 et a raté toute la saison dernière avec une coiffe des rotateurs droits tendue et une souche pectorale droite.

La seule erreur de McKenzie s’est produite dans le quatrième lorsque l’ancien coéquipier de Double-A Akron Castro a réussi un circuit de 445 pieds pour le premier coup sûr de Detroit.

«C’est un sujet douloureux parce que Willi avait des connaissances avancées», dit-il en riant. « Lui et moi sommes en fait très proches, alors nous allons en parler. »

Le double à deux retraits de Santana est venu du releveur John Schreiber et a donné à Cleveland une avance de 3-1 que Perez a suivi avec un simple RBI. Carlos Santana a eu une volée sacrifiée au septième et Cesar Hernandez a fait un simple lors de la dernière manche des Indiens au huitième.

Matthew Boyd (0-4) a lancé un sommet de la saison 5 1/3 manches pour Detroit, mais est resté sans victoire en sept départs datant du 22 septembre 2019. Le gaucher a cédé deux points – tous deux sur le tir de Santana à l’écart à gauche. -center – et biffé six.

«C’était le Matt Boyd que nous avons vu, le bon lancer de Matt Boyd, a déclaré le manager des Tigers, Ron Gardenhire. Il était aux commandes là-bas, ne prenait pas neuf heures pour lancer chaque lancer. Il nous a donné une opportunité, mais nous n’avons pas marqué suffisamment de points. »

Francisco Lindor et Hernandez ont chacun réussi trois coups sûrs pour Cleveland, qui a remporté 21 de ses 22 derniers matchs contre Detroit. Cabrera est allé 0 pour 4 avec trois retraits au bâton, chutant sa moyenne à .176.

L’entraîneur de la première base, Sandy Alomar Jr., a géré les Indiens avec Terry Francona qui se remettait d’une intervention médicale pour une maladie gastro-intestinale. Le joueur de 61 ans a subi la procédure vendredi à la Cleveland Clinic et a raté 16 matchs cette saison.

McKenzie a comblé un trou dans la rotation créée lorsque Mike Clevinger et Zach Plesac ont été rétrogradés sur le site d’entraînement alternatif après avoir enfreint les règles de la ligue en quittant l’hôtel de l’équipe à Chicago, risquant d’être exposés au COVID-19.

Clevinger et Plesac sont éligibles pour être rappelés la semaine prochaine, mais les Indiens ne se sont pas engagés sur le sujet.

«Nous y travaillons toujours, mais avec cette performance ce soir, je ne vois pas pourquoi Triston ne recommencerait pas, a dit Alomar. » Il n’avait pas du tout l’air nerveux. Il était fantastique et était très excité que nous ayons gagné. »

ŒIL DANS LE CIEL

Nolan Jones, espoir des Indiens 3B, a regardé les débuts de son bon ami McKenzie depuis le sommet d’un parking de l’autre côté de la rue. Les caméras de télévision l’ont rapidement repéré en train de contourner la règle de la MLB qui interdit aux joueurs non alignés du stade pour des raisons de santé préventives.

«Nolan n’était pas obligé de faire ça, et je serai là pour lui quand il disputera son premier match ici aussi, a dit McKenzie. « Il y avait en fait beaucoup de soutien caché pour moi ce soir. »

CHAMBRE DES FORMATEURS

Tigres: RHP Ivan Nova (tendinite du triceps droit) souffre toujours de douleurs et n’a pas encore repris ses lancers. Il a été placé sur l’IL de 10 jours le 15 août.

Indiens: OF Delino DeShields (douleur à la hanche gauche) a quitté le match en sixième manche et a été remplacé au centre par Greg Allen. DeShields a obtenu 0 pour 2.

SUIVANT

Tigres: Le LHP Tarik Skubal (0-1, 18,00 ERA) a accordé quatre points en deux manches à ses débuts dans la ligue majeure le 18 août contre les White Sox. Il en a retiré un et en a réussi un en commençant la défaite 10-4 de Detroit à Chicago.

Indiens: RHP Carlos Carrasco (2-2, 3.71 ERA) fait son quatrième départ de la saison à domicile dans la finale de la série de trois matchs. Il a une fiche de 2-1 avec une MPM de 2,76 à Progressive Field cette année, permettant cinq points en 16 1/3 de manches.

