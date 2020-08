Quatre équipes entrent en quarts de finale du match 4 avec une avance de 2-1. Tampa Bay et Boston cherchent à prendre une avance de 3-1 sur Columbus et la Caroline dans la Conférence Est. Le Colorado vise une avance de 3-1 sur l’Arizona tandis que Vancouver est en avance de 3-1 sur le champion en titre de la Coupe Stanley, St. Louis, dans la Conférence de l’Ouest. Il y a eu plusieurs compétitions serrées car un but était la marge de victoire lors de 15 des 26 premiers matches de quart de finale.

Les parieurs Underdog et UNDER ont encaissé des billets régulièrement lors des 26 premiers concours. Les favoris de la ligne de palet ont eu du mal alors que les outsiders possèdent un avantage de 23-3 contre l’écart. Les moneylines des outsiders ont mieux payé que les favoris car les deux équipes ont un dossier direct de 13-13. Les scores totaux ont été en moyenne de 5,1 buts par match et UNDER a un avantage de 17-9 contre OVER sur les paris totaux du jeu. Trébuchant récemment, je vise à me remettre sur les rails avec quatre choix aujourd’hui.

Choix des éliminatoires des quarts de finale de la LNH lundi 17 août

Tampa Bay vs Columbus – 15 h 00 (HE) Scotiabank Arena

Après une victoire de 3-2 samedi, Tampa Bay a une avance de 2-1 sur Columbus dans cette série au meilleur des sept. Le premier match était le quatrième plus long match de l’histoire des séries éliminatoires de la LNH. Le Lightning a gagné 3-2 lorsque Brayden Point a marqué à 10 h 27 de la cinquième période de prolongation. Ce match a duré 6:13 heures en temps réel et Tampa Bay a battu Columbus par 88-63.

Nikita Kucherov a marqué pour donner à Tampa Bay une avance de 1-0 au début du match 2, mais c’était tout Columbus après cela. Ryan Murray, Oliver Bjorkstrand et Alexander Wennberg ont chacun marqué une fois et les Blue Jackets ont rebondi avec une victoire 3-1. Après avoir établi un record des séries éliminatoires dans la LNH, avec 85 arrêts dans le premier match, Joonas Korpisalo a de nouveau été précis en arrêtant 36 des 37 tirs de Columbus.

Un solide mélange d’attaque et de défense a conduit Tampa Bay à une victoire 3-2 dans le match 3. Alex Killorn, Brayden Point et Victor Hedman ont chacun marqué une fois et neuf joueurs de Lightning ont inscrit un point à l’attaque. Le gardien Andrei Vasilevskiy a été légèrement testé alors que Tampa Bay devançait Columbus par 34-17. Je suis 0-2 sur la ligne de la rondelle Lightning, donc je parie sur la ligne d’argent.

Choix du match 4: Tampa Bay Lightning (-162)

Colorado vs Arizona – 17 h 30 HE Rogers Place Arena

Après que le Colorado ait remporté les deux premiers concours, l’Arizona a riposté avec une victoire dans le troisième match pour ramener l’avance de l’Avalanche à 2-1 dans cette série au meilleur des sept. L’Avalanche a contrôlé le premier match en devançant Columbus par une marge de 40-14 lors d’une victoire de 3-0. Nazem Kadri, JT Compher et Mikko Rantanen ont marqué en 1h23 avec moins de sept minutes à jouer.

Le Colorado a pris une avance de 2-0 dans la série avec une victoire de 3-2 dans le match 2. Nathan MacKinnon a marqué pour l’Avalanche avant que Clayton Keller n’égale le match pour l’Arizona. Tyson Jost a donné au Colorado une avance de 2-1 en deuxième période, mais Michael Grabner a terminé 29 secondes plus tard et les Coyotes ont de nouveau égalisé le score. Andre Burakovsky a marqué le vainqueur du match pour le Colorado avec 2:53 à faire en troisième période.

L’Arizona a une nouvelle vie après que les Coyotes ont affiché une victoire de 4-2 dans le match 3. Arizona avait une avance de 1-0 après la première période et a augmenté de 2-1 après la deuxième période. Taylor Hall et Mikko Rantanen ont échangé des buts en troisième période avant que Lawson Crouse ne marque un but dans un filet vide. Darcy Kuemper a stoppé 49 des 51 tirs des Coyotes. Je parie que le Colorado va encore plus loin en attaque.

Choix du match 4: Avalanche du Colorado -1,5 (+165)

Cotes via DraftKings Sportsbook

Boston contre Caroline – 20 h HE Scotiabank Arena

Sans le meilleur gardien de but Tuukka Rask, qui a choisi de ne pas participer aux séries éliminatoires de la LNH pour être avec sa famille, Boston semble prendre une avance de 3-1 sur la Caroline. Les Bruins ont remporté une double victoire de 4-3 en prolongation dans le premier match alors que Patrice Bergeron a marqué 1:13 dans la deuxième période de prolongation. Rask a arrêté 25 des 28 tirs pour Boston tandis que Petr Mrazek a accordé quatre buts sur 40 tirs pour la Caroline.

Les Hurricanes ont rebondi avec une victoire de 3-2 dans le deuxième match malgré une avance de 35-26. David Krejci a marqué à la fin de la première période pour donner à Boston une avance de 1-0. Teuvo Teravainen et Andrei Svechnikov ont marqué pour la Caroline avant que Brad Marchand n’égale le match à la fin du deuxième quart. Dougie Hamilton a marqué le vainqueur du match à 8 h 30 de la troisième période.

Jaroslav Halak, qui a commencé 66 matchs en deux saisons en tant que remplaçant de Rask, est maintenant le partant de Boston. Le vétéran de 15 ans a été solide en arrêtant 29 des 30 tirs et les Bruins ont remporté une victoire de 3-1 dans le troisième match. Après avoir marqué seulement quatre buts, au cours de trois matchs de qualification, Boston a marqué neuf buts en trois matchs contre la Caroline. Pariez sur la ligne d’argent des Bruins.

Choix du match 4: Bruins de Boston (-127)

St.Louis vs Vancouver – 22 h 30 HE Rogers Place Arena

Vancouver a pris la tête de la série 2-0 en quart de finale alors que les Canucks battaient Saint-Louis 5-2 dans le premier match et 4-3 en prolongation pendant le match 2. Le capitaine des Canucks Bo Horvat a marqué deux fois dans les deux matchs – y compris le vainqueur de l’OT dans le match 2 Le gardien de but Jacob Markstrom a été fort dans le but pour Vancouver en arrêtant 63 des 68 tirs qu’il a affrontés lors des deux premiers matchs.

Les deux équipes ont marqué deux fois en deuxième période et le troisième match était à égalité 2-2 à la fin du temps réglementaire. Les Blues ont évité un déficit de la série 3-0 lorsque Brayden Schenn a marqué 15:06 dans la première prolongation pour donner aux Blues une victoire 3-2. Jake Allen a remplacé Jordan Binnington dans le but de St. Louis lors du troisième match et a stoppé 39 des 41 tirs. J’aime le jeu Canucks 4 moneyline.

Choix du match 3: Canucks de Vancouver (+120)

L’analyste des jeux d’argent de l’IS NHL, Roy Larking, publie des prévisions pour les séries éliminatoires depuis le 3 août 2020. Son bilan global est de 15-18 (-78,80) jusqu’au dimanche 16 août 2020.