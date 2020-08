Il y a trois ans depuis la triste mort de Ángel Nieto, qui a perdu la vie le 3 août 2017 dans un couvre-feu tragique. La légende du motocyclisme, 13 fois championne du monde, a laissé le monde des deux-roues orphelin, mais surtout sa famille, qui a subi un revers et une perte irréparable.

En plus de ses enfants et de sa famille la plus proche, l’un de ceux qui était très proche d’Ángel Nieto était Fonsi, son neveu, qui le considérait comme un exemple depuis qu’il était enfant. Le vice-champion du monde 250cc en 2002 avait une relation très étroite avec son oncle, celui qui a idolâtré et qui continue à manquer dans son quotidien.

À l’occasion du troisième anniversaire de l’accident mortel, Fonsi Nieto a voulu se souvenir d’Ángel avec une photo dans laquelle les deux apparaissent ensemble et avec un message émouvant et déchirant: «Ils disent que tu ne pars pas quand ils ne t’oublient pas, un jour comme aujourd’hui tu nous as quittés … C’est un jour très triste pour nous tous, mais vous êtes toujours très présent au quotidien à cause de l’héritage que vous avez laissé !!! On t’aime patron », a-t-il écrit, à côté des tags # ETERNO12 + 1 #unheroeunaleyendaunangel».

Sur la photo, depuis le départ de Fonsi dans le championnat du monde 125cc, on voit un jeune pilote regardant avec admiration une légende qui, heureusement pour lui, était son oncle. Une perte très importante pour un Fonsi qui a également récemment perdu sa grand-mère et son père à quelques jours d’intervalle pendant la pandémie de coronavirus.