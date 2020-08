▲ L’Argentin a marqué un touché et a provoqué un penalty lors de la victoire 3-1 des Catalans.

.

Journal La Jornada

Dimanche 9 août 2020, p. 9

Paris. Lionel Messi a conduit Barcelone aux quarts de finale de la Ligue des champions en marquant un but et en provoquant un penalty lors de la victoire contre Naples (3-1), en huitièmes de finale, dans laquelle le Bayern Munich a complété la liste et sera Le rival du Barça dans la soi-disant finale 8 à Lisbonne, après avoir éliminé Chelsea.

Les deux n’avaient pas encore finalisé leur huitième de qualification, qui avait été inachevée en mars en raison de la pandémie de coronavirus, et ils pouvaient le faire en tant que locaux à huis clos.

Sans chocs majeurs, Barcelone a battu Napoli 3-1, avec qui il a fait match nul 1-1 au match aller en Italie, tandis que le Bayern a battu Chelsea 4-1, qu’il avait déjà battu 3-0 à Londres.

La victoire donne de la tranquillité à l’équipe dirigée par Quique Setién, secouée par sa fin de saison espagnole, qui avait conduit Lionel Messi à élever la voix demandant un changement pour affronter la phase finale de la Ligue des champions.

Au Camp Nou, le Français Clément Lenglet, dirigé sur un corner du Croate Ivan Rakitic, a ouvert le score pour placer le Barça en tête à la 10e minute, lui donnant la tranquillité d’esprit.

Messi a marqué un but exquis. Il a augmenté le décompte quand il a maintenu le contrôle du ballon malgré la chute alors qu’il s’échappait et filtrait entre plusieurs défenseurs et envoyait le ballon au fond du filet pour 2-0 (23).

L’Argentin a inscrit un troisième but peu de temps après, annulé après examen par l’arbitre vidéo (30), avant de donner la frayeur de la nuit.

Le capitaine barcelonais a reçu un coup dur de derrière Kalidou Koulibaly, qui l’a laissé allongé sur le terrain pendant plusieurs minutes, tandis que l’arrière de sa cheville était soigné.

L’Argentin a fini par se relever au bout de cinq minutes et l’action s’est traduite par un penalty qui a été transformé par l’attaquant uruguayen Luis Suárez (45 + 1).

Avec 3-0 au tableau d’affichage, le match était très opposé au Barça, mais avant la pause, Napoli a réussi à raviver ses espoirs.

Rakitic a renversé Mertens dans la surface en concédant un penalty, qui a transformé Insigne (45 + 5).

Le but a cédé la place à la mi-temps, après quoi Napoli est ressorti avec intensité, pressant de manière suffocante et essayant de progresser en vitesse avec Fabián Ruiz comme catalyseur du match.

Le Mexicain Hirving Lozano, qui venait de sauter sur le terrain pour Zielinski (69), a frappé une tête qui passait haut (71).

Le Bayern, qui s’annonce comme favori pour le titre cette année, n’a pas souffert pour battre Chelsea.

Il a pris la tête à 10 ans, avec un penalty transformé par le Polonais Robert Lewandowski, qui à 24 ans assistait le Croate Ivan Perisic, et il a battu l’Argentin Willy Caballero d’un tir croisé.

Chelsea a vu Callum Hudson-Odoi obtenir un but annulé à la 28e, mais à la 44e, ils ont réussi à couper Tammy Abraham.

L’équipe allemande a élargi son compte, quand en 76 le Français Corentin Tolisso a marqué, qui a terminé au centre de la surface un ballon accroché par Lewandowski, qui a signé la finale 4-1 en 84, de tête en centre par Álvaro Odriozola.

Le Barça et le Bayern se rencontreront vendredi dans le choc des étoiles des quarts de finale. Les autres duels, tous à Lisbonne, seront Paris Saint-Germain-Atalanta (mercredi 12), Atlético de Madrid-RB Leipzig (jeudi 13) et Manchester City-Lyon (samedi 15).

La Juventus limoge Sarri et parie sur Pirlo

Maurizio Sarri n’a pas résisté à l’élimination de vendredi en Ligue des champions. La Juventus a annoncé le licenciement de l’entraîneur après une seule saison au pouvoir et a nommé quelques heures plus tard son successeur, Andrea Pirlo.

L’ancien champion du monde en 2006 portait déjà les couleurs de la Juventus pendant quatre saisons (2011-2015), mais n’a aucune expérience d’entraîneur. Il y a 10 jours à peine, il avait été nommé entraîneur de l’équipe Sub 23 des Turinois.

Le rendez-vous surprise intervient moins de 24 heures après l’élimination de la Juventus contre Lyon en huitièmes de finale de la Ligue des champions.