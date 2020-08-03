MEXIQUE. LIGUE GUARD1ANES, 2ÈME JOUR
Samedi 01.07.2020
02:00 PUEBLA-CRUZ AZUL 1-1
04:00 FC JUÁREZ-NECAXA 1-0
Dimanche 02.07.2020
02:00 TIGRES-PACHUCA 1-1
04:00 AMERIQUE-TIJUANA 4-0
19:00 TOLUCA-ATL.DE SAN LUIS 3-2
Lundi 03.08.2020
00:00 QUERÉTARO-MAZATLÁN 1-1
02:06 SANTOS LAGUNA-CHIVAS 2-0
Mardi 04.08.2020
02h00 ATLAS-PUMAS
04:00 LEÓN-MONTERREY
CLASSIFICATION:
AMÉRIQUE 6
TIGRES 4
VILLAGE 4
CROIX BLEUE 4
FC JUÁREZ 4
MONTERREY 3
TIJUANA 3
PUMAS 3
SANTOS LAGUNA 3
TOLUCA 3
ATL.DE SAN LUIS 1
CHIVAS 1
LION 1
PACHUCA 1
QUERÉTARO 1
MAZATLÁN 1
ATLAS 0
NECAXA 0