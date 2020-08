Au cours de sa première semaine sur le marché, l’édition 2020 de «Microsoft Flight Simulator» est devenue l’un des rares simulateurs de transport à transcender pleinement son public de niche et à recevoir une plus large renommée.

Sorti au grand public mardi, il a parfois atteint le sommet des graphiques d’audience de Twitch tout au long de la semaine et a été salué par la plupart des joueurs.

Son attrait croisé par rapport aux itérations précédentes du titre est le résultat de rendus ultra-HD en trois dimensions de bâtiments et de paysages à travers le monde. En utilisant les données et images satellites de Microsoft dans le monde entier, le simulateur est capable de donner à des villes entières l’apparence qu’elles font dans la vie réelle bien au-delà des points de repère de base. Votre maison réelle, le marché fermier local et votre lieu de travail sont probablement visibles dans le simulateur.

Alors que le besoin actuel d’un PC très performant pour bien exécuter le programme rend « Microsoft Flight Simulator » quelque peu inaccessible aux joueurs occasionnels, l’intérêt pour celui-ci de loin semble au moins élevé au lancement.

Je dois dire. Flight Simulator est une réalisation étonnante. L’ampleur de celui-ci est époustouflante. Près de 2K personnes me regardaient visiter différentes villes et monuments, jouant de la musique ambiante, ne disant pas vraiment grand chose … et c’était l’un des meilleurs flux de mémoire récente. pic.twitter.com/O3GRoi9Nci – Hutch (@hutchinson) 18 août 2020

Voici un aperçu de la façon de télécharger «Microsoft Flight Simulator» ainsi que certains des moments forts que les gens ont découverts en explorant son monde virtuel cette semaine:

Qu’est-ce que «Microsoft Flight Simulator»?

La version 2020 est une continuation très attendue d’une série qui a débuté en 1982. À ce stade de détail géographique du jeu, « Microsoft Flight Simulator » peut être utilisé dans son but initial de découvrir l’expérience complète du pilotage d’un avion ou comme un outil de monde ouvert pour explorer la planète. Une grande partie de l’intérêt cette semaine pour le jeu est venu de ce dernier désir.

Points forts du gameplay de ‘Microsoft Flight Simulator’

«Microsoft Flight Simulator» est-il uniquement disponible sur PC?

Pour l’instant oui. Mais après la sortie de la prochaine génération de la Xbox Series X plus tard cette année, elle y sera également disponible.

Comment télécharger «Microsoft Flight Simulator»?

Le jeu est disponible au téléchargement directement depuis Microsoft ou via Steam.

Combien coûte «Microsoft Flight Simulator»?

Au lancement, le prix de l’édition standard est de 59,99 $, tandis que la version la plus avancée coûtera 119,99 $ aux acheteurs.