Le virtuose Mike Milbury est de retour après la nouvelle samedi selon laquelle le gardien des Bruins Tuukka Rask se retirerait des séries éliminatoires de la Coupe Stanley avec son équipe à égalité 1-1 avec les Hurricanes.

Pour ce qui est des raisons, Rask en avait une assez bonne: le ressortissant finlandais, qui n’était plus avec sa famille depuis au moins fin juin, voulait être avec sa femme et ses trois jeunes filles, dont la plus jeune était née tardivement. Avril.

La nuance de la décision de Rask, cependant, semblait être perdue pour Milbury. L’analyste de «NHL on NBC» a réagi avec une mauvaise prise prévisible du troisième match de la série Boston-Carolina, en disant: «personne n’a simplement choisi de quitter la bulle simplement parce qu’il ne voulait pas être ici et qu’il avait besoin d’être avec son famille. »

Mike Milbury à propos de Tuukka Rask: «Personne n’a simplement choisi de quitter la bulle simplement parce qu’il ne voulait pas être ici et qu’il avait besoin d’être avec sa famille. Je ne l’aurais pas fait, le reste des joueurs de la ligue ne l’ont pas fait. #NHLBruins pic.twitter.com/6Hc2tnuHVk – NHL Watcher (@NHL_Watcher) 15 août 2020

C’est une terrible prise qui est aggravée en sachant qu’il est un ancien joueur et entraîneur de la LNH et qu’il devrait donc avoir une connaissance de première main de la décision que Rask a prise. Cela n’a pas empêché Milbury de faire connaître ses pensées, ce qui a entraîné une vague de réponses passionnées sur Twitter, dont beaucoup étaient … incendiaires.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon de l’indignation de Twitter envers Milbury:

parfois je pense que je ne suis pas assez bon pour réaliser mes rêves et puis je réalise que Mike Milbury est un commentateur de hockey sur l’un des plus grands réseaux de télévision au monde et je me sens beaucoup mieux – ego (@notmalkinego) 15 août 2020

Je ne peux penser à l’opinion de personne, je veux moins que Mike Milbury – Sara Civ (@SaraCivian) 15 août 2020

S’ils veulent remplacer Mike Milbury par un @NWHL euh, ils peuvent TOUJOURS m’appeler. J’ai l’air net dans un casque et j’ai fait de la couleur pour les @Riveters 🙌🏽✌🏽🙌🏽✌🏽🙌🏽 https://t.co/qCcf9IhDOk – Anya Packer (@battaglinoa) 15 août 2020