L’analyste de hockey de NBC Mike Milbury sera absent pour le reste des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020, a-t-il déclaré samedi.

Milbury a déclaré dans un communiqué qu’il ne voulait pas que sa «remarque récente» – il a déclaré lors du match des Capitals-Islanders de jeudi qu’il était bien qu’aucune femme ne se trouve dans la bulle de Toronto pour «perturber» la concentration des joueurs – interférer avec ces joueurs. ‘ concentrer.

De Stephen Whyno de l’Associated Press:

Mike Milbury: «À la lumière de l’attention suscitée par ma récente remarque, j’ai décidé de quitter mon rôle à NBC Sports pour le reste des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Je ne veux pas que ma présence interfère avec les athlètes qui tentent de remporter le plus grand trophée du sport. – Stephen Whyno (@SWhyno) 22 août 2020

Milbury a présenté ses excuses pour le commentaire vendredi, affirmant qu’il essayait d’être « irrévérencieux ». Les critiques, y compris plusieurs femmes membres des médias, ont considéré le commentaire comme ouvertement sexiste et comme le dernier exemple de la mysogynie de Milbury et des hockeyeurs de longue date. NBC et la LNH désapprouvaient la remarque de Milbury.

Milbury n’était pas en ondes pour le match de vendredi à Toronto entre les Flyers et les Canadiens. Ed Olczyk l’a remplacé dans le rôle d’analyste. NBC n’a pas immédiatement annoncé les équipes de diffusion pour le deuxième tour des éliminatoires, qui débutera samedi.

Milbury, 68 ans, a une histoire de commentaires insensibles au cours de sa carrière télévisée. Le journal canadien The National Post a énuméré les incidents survenus en 2009, 2011 et 2012 comme échantillon. La semaine dernière, Milbury a été sévèrement critiqué pour avoir déprécié le gardien des Bruins Tuukka Rask, qui a quitté la bulle au milieu d’une série. Il a été révélé plus tard que Rask était parti avec sa famille.