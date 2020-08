La peur et la menace que Mike Tyson portait autour de lui à son apogée ne sont jamais mieux illustrées que dix secondes avant son retour contre Peter McNeeley le 19 août 1995.

Avec l’arbitre Mills Lane lisant les instructions aux deux combattants au milieu de l’obscurité d’une MGM Arena assourdissante à Las Vegas, les images de Tyson verrouillant les yeux avec sa proie font partie de la légende.

Alors que McNeeley rebondissait sur la toile avec laquelle il devait devenir extrêmement familier en 30 secondes, «Iron Mike» gardait son regard d’acier fermement fixé sur son adversaire alors qu’il mâchait son protège-dents de façon inquiétante.

Mike Tyson a croisé les yeux de Peter McNeeley et a réfléchi à la meilleure façon d’exorciser trois ans de douleur et de souffrance sur son adversaire

Après trois ans de prison (dont un seul combat et une visite de Tupac Shakur), l’ancien champion incontesté des poids lourds du monde a eu la chance d’exorciser ses démons légalement et d’être payé généreusement pour le faire.

Malgré l’échec des discussions avec Evander Holyfield avant sa condamnation en 1992 et l’échec d’un super combat contre George Foreman, c’était McNeeley qui avait été amené dans la tanière de Tyson en tant qu’agneau sacrificiel.

Et malgré leur combat qui a établi divers records de télévision à la carte et gagné le respect de millions de personnes, le récit tragique de McNeeley est un rappel brutal que la gloire et la fortune peuvent être éphémères dans ce jeu cruel.

Né à Medfield, Massachusetts, la boxe était dans le sang de McNeeley. Son héritage est imprégné d’histoire de la boxe et chaque fibre de son être était censée être dans le cercle carré.

Son grand-père, Tom McNeeley Sr, était censé se battre dans l’équipe olympique américaine de 1928, seulement pour une blessure pour le gouverner.

Pendant ce temps, Tom Junior a remporté 23 combats professionnels consécutifs pour se mériter une chance contre le roi des poids lourds Floyd Patterson. Le combat n’a duré que quatre rounds, le challenger frappant le pont une douzaine de fois.

Au départ, le fils de Tom Junior ne s’est pas battu comme ses ancêtres et a plutôt joué au football au lycée. Mais après être tombé dans l’attrait de la boisson et de la drogue, il a abandonné et a décidé de donner une chance à la boxe afin de sortir l’alcool et la cocaïne de son système.

Ring Magazine a présenté «Hurricane» sur sa couverture

À l’été 1991, il est devenu professionnel sous la direction du manager Vinnie Vecchione et a par la suite accumulé 26 victoires consécutives.

Sa première défaite l’a vu prendre 42 points de suture dans un œil, mais McNeeley a refusé d’arrêter de bousculer et a signé avec le promoteur Don King. Quand Oliver McCall est allé à Londres et a éliminé Lennox Lewis, une opportunité s’est présentée.

Le combat était prévu pour le Boston Garden, un lieu fréquemment combattu par son grand-père, mais le WBC est intervenu et a ordonné à McCall et King de trouver un nouveau challenger car il n’était pas classé dans le top 10 (n ° 12).

Mais son équipe de direction lui a dit de rester ferme car la rumeur disait que Tyson était sur le point de sortir de prison et à la recherche d’un combat.

McNeeley est passé de l’obscurité virtuelle aux nouvelles aux heures de grande écoute, apparaissant même sur Jay Leno

Le combat lui-même était un décalage brutal, plus de 89 secondes après que McNeeley eut déjà échantillonné le sol en toile et que le manager Vecchione soit entré effrontément dans le ring pour arrêter le mauling.

Sur le papier, ce fut un énorme succès pour toutes les personnes impliquées; McNeeley et son manager ont gagné des publicités avec America Online et Pizza Hut et le pay-per-view a rapporté 96 millions de dollars dans le monde.

Mais, comme McNeeley l’a dit à Sports Illustrated à l’occasion du 15e anniversaire de son affrontement avec Tyson, tout était sur le point de descendre.

«J’ai touché une très mauvaise passe dans ma vie en 1996», a-t-il déclaré. «J’avais eu 44 combats professionnels en 60 mois. J’étais épuisé mentalement, physiquement et spirituellement. J’ai dû abandonner hors de vue.

McNeeley était sur le pont deux fois dans le combat contre Tyson

«Je suis rentré dans une maison de crack à Brockton [Mass.]. J’y ai vécu, à quelques pas du gymnase Petronelli. J’ai soufflé comme 40 000 dollars en six semaines.

«Pas de sommeil, pas de nourriture, c’était fou. Je suis entré dans cette maison à 220 livres, des semaines après que je me suis disputé. Et je suis sorti six semaines plus tard à quatre-vingt-quinze ans. Le régime Jenny Crack!

Sa mère a pris soin de ses finances pendant son absence, avec un KO au premier tour en 1999 contre Eric ‘Butterbean’ Esch, peut-être le seul véritable moment fort de sa carrière ultérieure.

Quant à lui et Tyson? Eh bien, le couple a en fait partagé le dîner après leur rencontre et le respect partagé entre les deux hommes est mutuel.

Un KO au premier tour contre Eric ‘Butterbean’ Esch était un point bas particulier

Il a poursuivi: «Mike m’a contacté quelques fois après le combat. Il m’a contacté en 1998. Si vous vous souvenez, il a mordu [Evander] Holyfield en 97, que nous avons tous appelé Pay-Per-Chew – un peu de mauvais humour de boxe.

«Mike a purgé un an de suspension et est retourné devant le conseil pour récupérer son permis. Ils ont dit qu’il devait passer une évaluation psychiatrique intensive.

«Je rentre du gymnase et Tyson est sur ma boîte vocale pour me demander si je voulais me brancher. La prochaine chose que je sais, le chauffeur de limousine frappait à ma porte en disant que Tyson voulait me voir maintenant. Apparemment, il voulait m’emmener dîner.

Mais Tyson a toujours respecté McNeeley pour être venu se battre, même si son manager ne le voulait pas

«Ensuite, il a voulu que j’aille avec lui dans ce célèbre club de Boston et que je découvre les talents locaux. Alors je suis allé dans sa chambre d’hôtel. Il m’a fait asseoir et nous avons parlé pendant une demi-heure.

«Ce n’était pas une conférence de presse, ce n’était pas une pesée, ce n’était pas une bagarre – c’était juste moi et lui seuls dans une pièce.

«Il m’a rendu hommage», a ajouté McNeeley. «Il n’a pas eu à m’appeler. Il n’a pas eu à laisser de message ni à me laisser entrer dans sa chambre. »