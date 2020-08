Tiémoué Bakayoko et le Milan, un mariage qui doit être fait. Le milieu de terrain français veut le Diable, l’a mis en tête des préférences et est prêt à attendre avec l’espoir de revenir dans le club dont il est très proche. Il existe déjà un projet d’accord sur l’engagement: base de 2,8 millions avec la possibilité d’insérer prime briser le mur de 3 millions (aka l’engagement actuel à Chelsea). Nous discutons sur une période de quatre ans, mais ce sont des détails qui seront abordés plus tard. Il faut d’abord que Chelsea soit ok et la route est encore pleine d’obstacles.

TRANSFERT FINAL – Pour Bakayoko, l’AC Milan doit prévoir un investissement important. Chelsea ne souhaite pas vendre le joueur en prêt en raison d’un contrat expirant uniquement en 2022. Pour Milan, il y a deux façons: la première prévoit un prêt onéreux de 5 millions d’euros et une obligation de remboursement pour 25 autres. Sinon, essayez de fermer l’opération immédiatement mais avec une remise substantielle. Massara est Maldini ils ont eu une contribution des propriétaires: pour le Français, le budget est de 22/23 millions d’euros. C’est pourquoi les contacts se poursuivent depuis un certain temps mais le bilan définitif n’a pas encore été trouvé. La différence entre l’offre et la demande est là mais autour de Milan, ils sont convaincus qu’ils peuvent donner Bakayoko à l’entraîneur Pioli en quelques jours grâce à la volonté du garçon.

COMPÉTITION – Dans cette histoire, il y a une certitude: Bakayoko quittera Chelsea car cela ne fait pas partie des plans de Lampard. Milan reste en pole mais doit faire attention à Lyon: piste en béton et cela ne dérange pas du tout l’ancien Monaco. Plusieurs clubs anglais tels que Fulham et Crystal Palace sont plus isolés. Ce sont des heures importantes, Tiémoué est une priorité pour Milan qui tentera de réduire la distance avec Chelsea.