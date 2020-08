LAKE BUENA VISTA, Floride – Trois réflexions sur la victoire de Milwaukee contre Orlando:

Les Bucks ont redécouvert leur défense

Cela fait quelques semaines bizarres pour Milwaukee, qui a vu une bonne défense pré-pandémique historiquement se glisser au milieu du peloton dans la bulle.

La magie a illuminé les Bucks dans le jeu 1. Dans le jeu 2, la défense de Milwaukee a pris vie. Les chiffres d’Orlando au premier trimestre: 13 points, 12,5% du plancher, 9,1% de trois. Dans l’ensemble, les Bucks ont tenu le Magic à 35% de tir depuis le sol (49% dans le premier match) et 21% contre trois (39% mardi).

Les Bucks vont avoir des accalmies offensives, en particulier lorsque Giannis Antetokounmpo est hors jeu. Défensivement, ils ont le talent pour être formidables, et ils doivent l’être pour faire une course en séries éliminatoires.

Mike Budenholzer voulait de l’agressivité

Et il l’a obtenu dans le match 2. Les Bucks ont apparemment été sur le régulateur de vitesse depuis le redémarrage. Une partie de cela peut être attribuée au fait qu’ils n’ont pas joué un jeu de classement significatif. Mais le Magic, avec Aaron Gordon, a dépassé Milwaukee dans le premier match.

Jeudi, les Bucks ont égalé cette agressivité. Antetokounmpo a donné le ton, récoltant 28 points, la plupart sur des disques durs à la peinture. Ce fut un grand moment pour Giannis. Une défaite aurait mis une pression énorme sur Milwaukee – et décuplé le bavardage sur son avenir. Au lieu de cela, Giannis a répondu comme un MVP devrait: 28 points, 20 rebonds et cinq passes décisives.

Pas mal, Eric Bledsoe

Comme cela a été noté, eh bien, partout, Bledsoe est un grand joker pour Milwaukee. Son histoire récente des séries éliminatoires a été mouvementée, c’est le moins qu’on puisse dire, et il n’y a pas de filet de sécurité en forme de Malcolm Brogdon pour les Bucks cette saison.

C’est pourquoi Budenholzer a dû être ravi de voir Bledsoe mettre en place une ligne de statistiques ordonnée de 13 points et sept passes tout en traquant Markelle Fultz sur le sol. Le tir à trois points de Bledsoe est encore instable – il a raté ses trois tentatives jeudi et est 1-en-8 en deux matchs – mais les Bucks vont prendre ce genre d’effort. Les Bucks ont besoin de ce genre d’effort, et plus encore.