La mère de Luka Doncic, Mirjam Poterbin, ne pouvait pas se lasser de la beauté de son fils mercredi soir.

Doncic a joué contre les Clippers de Los Angeles. Non seulement il a mené ses Dallas Mavericks à une victoire de 127-114 contre la tête de série n ° 2 de la Conférence Ouest, mais il l’a fait avec style.

Le joueur de 21 ans a marqué 28 points, capturé huit rebonds et distribué sept passes décisives dans l’effort. Cela vient dans la foulée de lui marquant 42 points, saisissant sept tableaux et distribuant neuf passes décisives dans le match 1. Jusqu’à présent cette saison, il a en moyenne 28,8 points, 9,4 rebonds et 8,8 passes décisives par sortie.

Une personne particulièrement enthousiasmée par les efforts de Doncic mercredi soir était sa mère.

Poterbin est une sorte de sensation virale pour sa jeunesse, et son dernier post Instagram où elle a jailli de la grande victoire des Mavericks s’est propagé comme une traînée de poudre.

Mirjam Poterbin

La maman de Luka Doncic, Mirjam Poterbin, est une star à part entière

Poterbin est devenu viral pour la première fois la nuit où Doncic a été repêché en 2018. Les fans qui regardaient à la maison étaient absolument stupéfaits qu’une femme aussi jeune puisse être la mère d’un joueur de la NBA adulte.

Au fil des ans, Doncic a crédité à plusieurs reprises sa mère pour son succès au basketball.

Poterbin a obtenu la garde complète de lui quand il avait neuf ans. À partir de ce moment, elle lui a fourni à la fois des conseils et de l’indépendance dans un effort pour favoriser ses capacités naturelles de cerclage.

«Honnêtement, je ne pensais jamais à [his future in basketball] car, en tant que maman, ce qui était important pour moi, c’était de le voir heureux et que ses rêves se réalisent », a-t-elle déclaré à un moment donné.

«Je pense aussi que Luka ne pensait jamais non plus jusqu’où il pourrait aller. Il était juste heureux de jouer au basket et c’était la chose la plus importante.

Luka Doncic est confiant pour battre les Clippers

Doncic croit sincèrement que Dallas a ce qu’il faut pour choquer le monde et vaincre les Clippers cette saison. Son équipe a été exclue du vol de Kristaps Porzingis lors du premier match, et a finalement fait le travail dans le match 2. Si les deux prochaines sorties suivent, il ne serait pas particulièrement choquant de voir les Mavericks gagner 3-1 dans l’équipe. tout le monde s’était classé comme favori pour remporter le championnat NBA.

« Il ne nous en reste que trois », a déclaré Doncic après le deuxième match.

«Je pense que nous pouvons nous battre avec eux. Quelle que soit la série dans laquelle nous participons, nous allons croire que nous pouvons gagner, c’est sûr. Si vous ne le croyez pas, vous n’êtes pas censé être ici. Vous devez le croire. «

L’entraîneur-chef des Mavericks, Rick Carlisle, a exprimé un sentiment similaire, mais a tout de même appelé à la prudence.

«Nous avons fait un pas ce soir dans la bonne direction», a-t-il déclaré.

«Il est important de ressentir ce que signifie gagner, mais nous sommes également confrontés à la courbe de la nature humaine, qui est toujours difficile après avoir remporté un match éliminatoire. Même dans une situation comme celle-ci où il n’y a pas de fans dans le bâtiment, vous ressentez une sensation exubérante et vous ne pouvez pas laisser la nature humaine prendre le meilleur de vous. Nous avons du pain sur la planche pour nous. C’est maintenant une série de cinq matchs. »

Les Clippers et Mavericks s’affronteront dans le troisième match de leur série vendredi soir à 18 h 00 PST.

