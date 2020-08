Brendan Gallagher a connu son meilleur match des séries éliminatoires mercredi soir lors de l’incontournable victoire des Canadiens au cinquième match contre les Flyers. Ce sera sa dernière action de jeu dans un avenir prévisible.

Pierre LeBrun de TSN a rapporté jeudi sur Twitter que le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, l’avait informé que l’ailier fougueux raterait le reste de la série de premier tour de l’équipe contre Philadephia après avoir été opéré d’une mâchoire cassée. LeBrun a également rapporté que Gallagher a dû quitter la bulle de Toronto pour l’opération.

On ne sait pas si Gallagher ne peut pas revenir pour la série à cause de la mâchoire cassée ou parce qu’il a quitté la bulle et qu’il devrait subir des tests répétitifs confirmant qu’il est négatif pour COVID-19.

Du directeur général des Canadiens, Marc Bergevin: «Gally a la mâchoire cassée. – Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 20 août 2020

Bergevin ajoute également que Gallagher nécessitera une intervention chirurgicale et est absent pour la série – Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 20 août 2020

La blessure est survenue à la fin de la troisième période. Gallagher était près des planches de fin au fond de la zone des Flyers quand il a fait un contre-contrôle au visage de Matt Niskanen de Philadelphie. Le coup a laissé Gallagher ensanglanté et, peut-être, avec moins de dents. Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a tweeté jeudi que Niskanen aurait une audience concernant le jeu ce jour-là.

«À mon avis, Gallagher s’est levé et semblait aller bien», a déclaré l’entraîneur des Flyers, Alain Vigneault, jeudi matin, défendant son défenseur en qualifiant le coup de «jeu de hockey».

«Il parlait aux arbitres, et pendant tout le temps qu’il était sur le banc, il parlait à nos joueurs pour le reste du match», a ajouté Vigneault. « Gallagher est un joueur très compétitif, mais je ne pense pas que ce soit la faute de Nisky s’il n’est peut-être pas aussi grand que certains des autres gars, mais il est aussi gros, sinon plus grand, que n’importe qui d’autre. Cela ressemblait juste à un jeu de hockey. cela l’a malheureusement un peu coupé. «

De toute évidence, les Canadiens avaient une vision très différente du jeu.

«Cela ressemble à une contre-vérification directement sur le visage, c’est à peu près ce que j’ai vu», a déclaré le défenseur Ben Chiarot jeudi. « Un gars sans méfiance, Gally est dans le coin en train de se battre pour la rondelle, se retourne et prend une bouchée du bâton de Niskanen. C’est comme ça que je l’ai vu. »

PLUS: Trois points à retenir de la victoire de Montréal dans le cinquième match pour rester en vie

Plus tôt dans le match, Gallagher a marqué son premier but en séries éliminatoires pour donner à Montréal une avance de 3-2 dans le concours incontournable. Ce fut un grand moment pour l’ailier de 5 à 9 et 184 livres, qui était sur le banc pour la majorité des deux dernières images du quatrième match.

« Je suppose que si l’entraîneur pense que les autres vont faire le travail mieux que vous, c’est son travail », a déclaré Gallagher frustré après le quatrième match.

Le décompte en avantage numérique de la deuxième période, que Gallagher a produit avec un swing de style baseball à la rondelle, était donc essentiel pour le joueur et son équipe.

« C’est le Gally que nous aimons et c’est ce qu’il peut apporter à une équipe », a déclaré l’entraîneur associé Kirk Muller après le match. « Il a amené les gars dans le combat ce soir. C’est un compétiteur. C’est un joueur fier. Il joue dur, il travaille pour chaque but qu’il marque et je pensais qu’il avait un match exceptionnel. »

« Il a eu des tonnes d’occasions et il s’est en quelque sorte rabaissé sur lui-même pour ne pas avoir marqué, mais c’est bien d’avoir ce singe là-bas », a noté Nick Suzuki, qui a réussi la passe pour le préparer. « J’étais vraiment heureux, pas la meilleure passe de moi, mais il a trouvé un moyen de le faire. »

Perdre Gallagher est énorme pour les Canadiens, qui tenteront de pousser la série à un match 7 lorsqu’ils joueront le match 6 vendredi soir. Il est à égalité pour la tête de l’équipe (avec Tomas Tatar) avec 22 buts en saison régulière et est un agitateur connu qui aime faire sortir l’opposition de son jeu. Les Canadiens ont été 4-7-1 sans lui dans l’alignement pendant la saison régulière.