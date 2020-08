Les champions en titre des Raptors étaient tous prêts à balayer leur première série contre les Nets. Ils doivent maintenant le faire sans le meneur vedette Kyle Lowry, qui a quitté le terrain lors du quatrième match de dimanche en raison d’une blessure à la cheville.

Avec un peu plus de trois minutes à jouer au premier quart-temps, Lowry se dirigeait vers le parquet lorsque Chris Chiozza est allé le défendre. Le pied gauche de Lowry a marché sur le pied du meneur des Nets et il s’est tordu la cheville. Il est tombé, boitait et semblait ressentir une douleur considérable après le contact.

Toronto a pris un temps mort et, bien que Lowry soit revenu au sol après la pause, il semblait encore mal à l’aise. Les Raptors ont continué leur possession et Norman Powell a frappé un trois pour donner aux Raptors une avance de 30-25; cependant, Lowry a eu du mal à revenir sur la défense et après avoir commis une faute sur Chiozza, il a immédiatement quitté le sol et s’est dirigé vers les vestiaires.

L’équipe a d’abord annoncé que son retour devait être déterminé avec une cheville gauche tournée. Cinq minutes plus tard, ils ont dit qu’il ne reviendrait pas. Au cours du second semestre, Raptors PR a tweeté que, « Lowry a quitté The Field House pour l’imagerie diagnostique ailleurs sur le campus de la NBA. Cet équipement n’est pas disponible dans cette installation. Des mises à jour seront fournies lorsqu’elles seront disponibles. »

Avec Lowry, cela laisse un grand trou dans la gamme des Raptors. Il a marqué deux points avant de partir et totalisait en moyenne 16 points, 8,7 rebonds et 5,3 passes décisives lors des trois premiers matchs des séries éliminatoires 2020. Au cours de la saison régulière, il a affiché 19,4 points par match, 5,0 rebonds par match et 7,5 passes décisives par match.