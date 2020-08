Les Flames continuent de manquer l’un de leurs meilleurs joueurs alors que l’ailier Matthew Tkachuk est officiellement une décision de jeu pour le cinquième match, par l’entraîneur-chef par intérim Geoff Ward. Tkachuk a également été une décision de jeu pour les jeux 3 et 4.

Tkachuk est absent depuis qu’il a quitté le deuxième match de la troisième période en raison d’une blessure. L’ailier des Flames a été blessé en première période et est revenu non pas une, mais deux fois. Il est ensuite reparti en troisième période une dernière fois. Bien que cela n’ait pas été confirmé par l’équipe, le panel de Sportnet a laissé entendre lors d’un entracte du match 4 de dimanche que le capitaine adjoint était sorti avec une commotion cérébrale.

Selon le panel Sportsnet, #Flames F Matthew Tkachuk est sorti avec une commotion cérébrale. SI c’est le cas, il faut environ six jours (à compter de la date de la blessure) pour suivre le protocole … si tout se passe bien. – Ryan Pike (@RyanNPike) 16 août 2020

Les problèmes de Tkachuk ont ​​commencé quand il a été aligné avec le capitaine des Stars Jamie Benn pour une mise au jeu en profondeur dans la zone des Flames. Les deux se sont réunis après que la rondelle ait été lâchée, et il est apparu que Benn avait lancé Tkachuk dans l’intérieur de la cuisse gauche ou dans l’aine. . . ou un peu plus haut. Tkachuk quitta la glace en boitant et se dirigea vers le vestiaire.

L’attaquant au nez dur n’a raté qu’un quart de travail, mais son retour n’a pas duré longtemps et il a dû se diriger à nouveau vers les vestiaires.

Tkachuk n’a vu que 3:40 de temps de glace dans le premier quart, mais il est revenu pour la deuxième période. Il n’a jamais semblé tout à fait juste après cela malgré avoir enregistré deux tiques au-dessus de six minutes au milieu de la séance.

À son deuxième quart de la troisième période, avec la rondelle à ses pieds, il a été pris en sandwich près des planches éloignées par Benn et Jamie Oleksiak.

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé sur la pièce. Tkachuk a trébuché et semblait avoir à nouveau des problèmes avec sa jambe gauche. Il n’y mettait pas beaucoup de poids alors qu’il se dirigeait vers le banc, puis descendait le tunnel avec de l’aide. Tkachuk était également bancal; sa tête et celle d’Oleksiak semblaient entrer en contact, donc le problème aurait pu être lié à cela.

«Nous aurions pu l’utiliser», a déclaré le patron du banc de Calgary après le match de jeudi. « Il fait énormément de choses pour nous. C’est un leader émotionnel pour nous, c’est un joueur, il dirige notre équipe de bien des façons. Il aime jouer à ce genre de jeux. C’est un joueur extrêmement intelligent, il est un acteur clé. gars sur le jeu de puissance.

« Il y a donc beaucoup de choses qu’il apporte à la table et pour lui de ne pas pouvoir terminer le match de hockey pour nous, c’est un trou. Et maintenant nous devons revenir en arrière et évaluer exactement ce qui se passe et voir ce dont nous avons besoin. faire. »

Tkachuk est le cœur et l’âme de son équipe. Il sera difficile pour Calgary de compenser ce qu’il apporte chaque soir s’il est obligé de manquer le temps. C’est un ravageur notoire qui a fait match nul lors des cinq premiers matchs des séries éliminatoires, mais il peut aussi enterrer la rondelle en cas de besoin. Dans ces cinq mêmes matchs, il a récolté deux points (but, aide) après avoir inscrit 61 points dans les 69 matchs de saison régulière de Calgary.

« Ouais, Chucky est un guerrier », a déclaré l’attaquant des Flames Sam Bennett après le match. « Il se bat dur pour nous match in et game out. Je suppose que nous verrons ce qui se passe avec lui, mais c’est un gamin dur. Donc, vous savez, il apporte beaucoup à notre équipe et c’est dommage qu’il ait dû partir là. , mais c’est un gamin dur. «

« Tout [Bennett] a dit, « a ajouté le capitaine de Calgary Mark Giordano. » Je n’aime jamais voir un gars ne pas jouer sur la ligne droite, mais j’espère que c’est quelque chose de mineur et qu’il pourra revenir avec nous. «

Les Flames ont perdu le match Tkachuk a été blessé et après avoir remporté le troisième match, les Stars sont revenus pour gagner le quatrième match en prolongation. Noué à 2-2, le cinquième match est prévu mardi à 17h30 HE.