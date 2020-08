10 h 45 HE

Stefano FusaroESPN

KISSIMMEE, Floride – Après 30 jours à l’intérieur de la bulle au MLS is Back Tournament, je promets que je n’ai pas encore perdu la tête! Mais je voulais donner une certaine perspective sur ce qu’était la vie non seulement pour moi, mais aussi pour les joueurs, les entraîneurs, le personnel de l’équipe, les officiels de match et les employés de la ligue, qui ont tous vécu essentiellement sous le même «toit».

Pré-tournoi: Ma décision d’assister à la MLS est de retour

J’ai eu des émotions mitigées lorsque j’ai reçu la mission de seul reporter d’ESPN dans la bulle MLS. Une partie de moi n’était pas sûre de voyager pendant une pandémie, d’autant plus que j’ai une femme et une fille de six mois à la maison, dont je serais absent pendant plus de six semaines. Mais s’il est vrai que cette séparation s’est avérée la chose la plus difficile à gérer, les préoccupations de ma famille ont été mises à l’aise avec les précautions et les réglementations de sécurité: test COVID-19 tous les deux jours, contrôles quotidiens de la température, désinfectant pour les mains disponible dans toute la propriété , masques en tout temps et signes nécessitant une distanciation sociale.

L’expérience qui arrivait était, en un mot, «étrange». Lorsque j’ai atterri, un chauffeur désigné par MLS est venu me chercher car aucune voiture de location n’est autorisée dans les locaux du Walt Disney World Swan and Dolphin Resort. Je suis entré dans un hall pratiquement vide avec mes bagages et je me souviens m’être dit: « Suis-je au bon endroit? »

– Stream MLS est de retour sur les réseaux ESPN, application | FC Daily sur ESPN +

– Programme, infos TV: ce que vous devez savoir sur MLS est de retour

Je me suis enregistré et j’ai déposé mes bagages dans ma chambre, puis je suis redescendu pour commencer la marche de quatre minutes jusqu’au centre de test COVID-19 dans les salles de bal de l’hôtel. Laissez-moi vous dire: mon premier test de prélèvement nasal, qui a été effectué dans les deux narines, était très, très inconfortable. « La clé est d’incliner la tête en arrière. » L’infirmière Monica avait raison et je suis depuis ce conseil incroyable.

Les équipes MLS ont été soumises à des tests réguliers à leur arrivée à Orlando. Xavier Dussaq / avec l’aimable autorisation de MLS

Je suis retourné dans ma chambre pour mettre en quarantaine pendant au moins 12 heures jusqu’à ce que les résultats de mon test soient connus. C’est à cette époque que nous avons reçu les désormais (in) célèbres boîtes à lunch qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Pour clarifier les absurdités des réseaux sociaux, cette nourriture provenait du seul menu que nous pouvions utiliser pendant la quarantaine. Nous avons eu beaucoup d’autres meilleures options après cette première nuit.

Le lendemain matin, j’ai appris que j’avais été testé négatif – un grand soulagement après avoir participé à mon premier vol pendant quatre mois – et je suis retourné dans la salle de bal pour passer mon deuxième test de prélèvement nasal. Puis c’est parti au travail.

Semaine un: Incertitude et tension

La première semaine a été une période vraiment difficile. Quelques heures après le début de notre première journée de travail, nous avons reçu des informations selon lesquelles quatre joueurs du FC Dallas avaient été testés positifs au COVID-19. Plus tard dans la soirée, nous avons eu vent de deux autres points positifs, un entraîneur et un joueur. Cela a commencé une période d’anxiété à l’intérieur de la bulle dans une certaine mesure. J’ai parlé au vétéran des tremblements de terre de San Jose, Chris Wondolowski, pendant cette période, et il a brossé un tableau responsable, mais optimiste.

« Oui, je pense que nous devons vraiment nous en tenir à nos sols. Ne pas aller très loin. Entraînement, tests, salle à manger et remonter les escaliers. Je me suis vraiment assuré que les plus jeunes respectent les protocoles et sont en sécurité. Nous voulons jouez au football, et nous savons que nous devons être en bonne santé pour le faire. «

La nourriture servie aux personnes en quarantaine a été un sujet très discuté au début du tournoi. Stefano Fusaro

Cependant, d’autres joueurs qui ont parlé sous couvert d’anonymat ne partageaient pas les perspectives positives de Wondolowski.

« Est-ce que ce truc se répand ici? »

« Je ne quitte pas ma chambre à moins que je ne le fasse. »

Ce sont deux des messages texte que j’ai reçus des joueurs au cours de cette première semaine, alors qu’il n’y avait que six équipes environ à l’intérieur de la bulle. La peur de l’inconnu était clairement là. Le gardien de but du Minnesota United, Tyler Miller, l’a mieux résumé dans une interview avec ESPN le 2 juillet.

SEMI-FINAL: JEUDI, AOÛT. 6

• Orlando contre Minnesota (20 h HE)

FINALE: MARDI, AOÛT. 11

• Orlando / Minnesota contre Philly / Portland (20 h HE)

« Cela a été difficile, pour être honnête », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d’incertitude; chaque jour nous nous réveillons et nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas s’il y aura un cas dans notre équipe, il y aura d’autres cas sur des personnes que nous Donc, essayer de gérer ça, mentalement, je pense, est très difficile pour beaucoup de gars avec qui j’ai parlé dans la ligue ici.

« Nous essayons donc vraiment d’être aussi sûrs que possible ici, mais en même temps, nous comprenons que nous sommes dans cet environnement isolé qui est censé être sûr pour nous, mais maintenant il y a une poignée de cas ici , et il n’y a que six ou sept équipes ici. Nous ne savons donc vraiment pas ce qui va se passer lorsque les 26 équipes arriveront ici, et nous avons en fait chaque personne en MLS ici. «

À l’arrivée de Nashville SC, cinq de leurs joueurs ont été testés positifs. Pendant ce temps, nous n’avons vraiment pas vu de joueurs autour de la bulle. La piscine était vide. Les jeux et activités autour de la propriété sont restés inutilisés.

Les piscines étaient vides au début, mais ont gagné en popularité à mesure que le tournoi avançait. Stefano Fusaro

Après une semaine complète de reportages intenses, nous avons pu prendre contact via Zoom avec l’entraîneur-chef du FC Dallas Luchi Gonzalez. Il a expliqué qu’à ce moment-là, le football était en veilleuse et que sa seule préoccupation était de remettre ses joueurs en bonne santé. Nous avons confirmé que neuf joueurs et un entraîneur avaient été testés positifs au COVID-19. Les 11 patients (10 joueurs, un entraîneur) ont été isolés dans une aile séparée de l’hôtel et y sont restés jusqu’à ce qu’ils reçoivent deux résultats de test négatifs consécutifs. Le 6 juillet, la MLS l’a officialisé: le FC Dallas a été retiré; Nashville a connu le même sort trois jours plus tard.

L’annonce du départ du club d’expansion est intervenue un jour après le début du tournoi. Même dans ce cas, certaines équipes – comme les Red Bulls de New York, Vancouver et Toronto – ont été retardées à arriver en raison de préoccupations au sujet de leurs dernières séries de tests. L’arrivée tardive de Toronto a repoussé de deux jours leur premier match, contre D.C. United. Mais ce n’est pas là que le drame entre ces équipes s’est terminé, comme nous l’avons découvert juste avant la fenêtre de match du matin ESPN le 12 juillet.

jouer

1:58

Taylor Twellman parle à Alphonso Davies, Taylor Booth et Chris Richards de leurs voyages de la MLS au Bayern Munich.

Nous sommes arrivés vers 7 h 15 pour préparer notre émission. Notre procédure normale de fonctionnement consiste à nous rendre au centre des médias d’ESPN Wide World of Sports, où nous menons des interviews d’avant-match, uniquement pour que le producteur Jim Witalka et moi-même nous disions qu’ils se feraient sur le terrain à la place. Nous nous sommes mis en position d’attendre l’entraîneur-chef de D.C. United, Ben Olsen, quelques instants seulement après que le représentant des relations publiques du club nous ait dit qu’il était en route. Nous avons observé que les gardiens de but de United sont sortis pour les échauffements et que les entraîneurs adjoints ont installé l’équipement pour les joueurs de champ.

Quelques instants plus tard, les gardiens ont quitté le terrain et le personnel de l’équipement a rapidement ramassé les cônes et les maillots d’entraînement. C’est là que nous avons eu le sentiment que quelque chose d’étrange se passait; quelques minutes plus tard, nous avons confirmé que le match avait été reporté parce que Toronto avait eu un test non concluant et n’avait jamais quitté l’hôtel. Nous avons contacté le sous-commissaire du MLS, Mark Abbott, qui a expliqué la situation plus en détail.

2 Liés

Que signifie un test non concluant? Selon le protocole de test MLS, pour être confirmé positif, vous devez effectuer un test positif deux fois sur une période de 24 heures. Si quelqu’un était testé positif, il était immédiatement testé à nouveau, soit pour confirmer le positif, soit pour exclure le positif non concluant. Les résultats à l’intérieur de la bulle prenaient entre 10 et 12 heures pour se retourner.

La situation a provoqué la confusion et la colère de D.C. United. Alors que les joueurs regagnaient le bus, vous avez entendu des gémissements et des commentaires tels que: « Comment ne vont-ils pas nous dire que cela se passait avant que nous ne venons ici? » et « Nous voulons juste jouer, bon sang. » Le match a finalement été joué le lendemain matin, avec un match nul 2-2 très disputé se terminant avec les deux équipes se réunissant et de nombreux mots grossiers échangés près du banc de la DCU.

«De leur côté, nous avons vraiment eu le sentiment qu’ils sont tous énervés et en colère que nous soyons arrivés tard», a déclaré le milieu de terrain de Toronto Michael Bradley. « On a presque l’impression que nous essayons de tromper le système ou d’avoir une longueur d’avance sur tout le monde et cela ne pouvait évidemment pas être plus éloigné de la vérité. »

Étant donné que nous vivions tous à proximité, nous étions attentifs à la perspective de tout crime de type bulle sur bulle; heureusement, les choses ne se sont pas encore aggravées.

L’assainissement a été un aspect essentiel, avec des produits de nettoyage en abondance. Stefano Fusaro

Semaine deux: protocoles et routines

En ces temps sans précédent, nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre. Il semblait que COVID-19 menaçait le tournoi MLS is Back et a été interrogé à ce sujet plusieurs fois au cours de notre deuxième semaine dans le centre de la Floride. La réponse que nous avons obtenue de la ligue a toujours été cohérente, car ils ont continué à faire confiance à leurs protocoles. Crédit où le crédit est dû: cela a fonctionné.

La MLS était convaincue que les cas positifs avec le FC Dallas et le Nashville SC provenaient de l’extérieur de la bulle, et s’ils pouvaient les contenir, tout le monde à l’intérieur devrait être en sécurité. Malgré les risques évidents, ils ont progressé et, à compter du 2 août, nous en sommes à 11 séries de tests consécutives avec zéro cas positif.

Dallas et Nashville ont finalement pu partir en toute sécurité après que les personnes touchées aient été éliminées, depuis quand le tournoi s’est poursuivi sans problèmes et avec une diminution de l’anxiété et de la peur de l’inconnu. Les routines se sont normalisées car les séances d’entraînement se sont déroulées sans accroc, des dîners d’équipe ont été organisés dans les quatre restaurants emblématiques du complexe et les activités autour de la propriété telles que la piscine, le Teqball, le football et le beach-volley sont devenues populaires.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

En tant que joueur, j’ai décidé d’amener ma PlayStation dans la bulle. Ici, je pensais que je serais l’un des rares à apporter leurs systèmes de jeu. Boy avais-je tort! Je dirais qu’environ 80% des joueurs à qui j’ai parlé à leur arrivée m’ont dit que le jeu serait une grande partie de leurs routines. Tournois FIFA, Call of Duty: Warzone et Fortnite étaient parmi les jeux les plus populaires parmi les joueurs. J’ai joué à COD avec quelques membres du Sporting Kansas City et du Minnesota United, et laissez-moi vous dire que j’ai un peu d’entraînement à faire quand je rentre à la maison!

Pour les joueurs qui n’ont pas apporté leur système, chaque équipe dispose d’un «salon des joueurs» à son étage qui se compose de trois salles communicantes. La première est une salle de ping-pong, la seconde contient du poker, des fléchettes et d’autres jeux de table et la troisième est conçue pour les jeux vidéo, ornée de fauteuils de jeu en cuir personnalisés portant les logos du club dans l’appuie-tête. Ils avaient aussi une vieille machine d’arcade « Pac-Man ».

« Notre [darts] Les matchs sont devenus assez passionnés « , a déclaré Chris Wondolowski. » Nous agissions comme les fans lors de ces grands événements de Dart en Europe. J’espère que nous ne recevons pas de plainte concernant le bruit! «

À l’extérieur, nous avons également observé des compétitions de volleyball de plage chargées d’émotion. Certains membres des Portland Timbers, par exemple, se sont réjouis de marquer un but après un pic gagnant de Diego Valeri!

Sans surprise, les quatre piscines disponibles étaient les commodités les plus utilisées et idéales pour maintenir la distance sociale, car les joueurs avaient la priorité lorsqu’il s’agissait de choisir l’endroit qu’ils voulaient. Le Cabana Bar, quant à lui, était l’endroit où aller la nuit si l’on avait besoin d’un dernier verre après le travail.

Pendant les temps d’arrêt, les joueurs ont eu une foule d’options pour affiner leur esprit de compétition. Stefano Fusaro

Troisième semaine: Focus sur le football

Au fil du temps, l’ambiance était beaucoup plus paisible, mais plus important encore, le football était au premier plan des conversations.

« C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux car nous savons que cela pourrait être notre seule opportunité de jouer des matchs cette saison », a déclaré Miller. « Tout le monde veut jouer et tout le monde veut être sur le terrain et maintenant nous regardons la première ligue et les ligues du monde entier et nous les voyons jouer et c’est quelque chose qui manque à tout le monde. »

« We Are LAFC » est une série documentaire en 10 parties à accès illimité qui amène les fans au cœur de Los Angeles et raconte l’histoire de l’un des projets les plus attendus du football. Diffuser sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Vous avez commencé à voir cette passion et cet engagement se manifester sur le terrain. La qualité du jeu a commencé à augmenter au cours des deuxièmes jours de match de la phase de groupes.

« Les fans en avaient besoin, mais nous aussi », m’a dit Chris Mueller après que Orlando City SC a ouvert son tournoi avec des victoires consécutives. « Pouvoir faire ce que nous aimons est une bénédiction. Nous ne pouvons pas prendre cela pour acquis. Nous recommencons à jouer au football alors que le monde extérieur devient fou. Nous en profiterons et profiterons du jeu que nous connaissons. et l’amour. »

Cette attitude s’est ressentie tout au long de la bulle, avec le désir de se concentrer sur le football avant tout. Les moments difficiles semblaient être dans le rétroviseur, et c’était vraiment une joie de voir tout le monde se remettre au travail dans cette «nouvelle normalité».

Les entretiens ont pris un aspect différent en raison des protocoles de sécurité. Stefano Fusaro

Du point de vue d’ESPN, les journées de travail ont commencé à prendre une forme normale. Non seulement je travaillais en marge de tous les jeux sur notre antenne, mais nous déposions également des rapports pour SportsCenter, ESPN FC, ESPN Deportes et faisions des apparitions sur ESPN Radio. Pour la première fois, nous parlions de football, et non de cas positifs de coronavirus, et je ne peux pas expliquer l’excitation que cela a suscitée. Nous avons finalement repris le sport après près de cinq mois sans.

Semaine quatre: Le compte à rebours final

Avec huit équipes éliminées après la phase de groupes, la bulle a été réduite de moitié. La tour Swan de la station ouverte au public, avec tout le monde lié à MLS est de retour dans la tour Dolphin et un pont reliant les deux à travers un lac bloqué. L’hôtel a à nouveau une atmosphère un peu vide, comme il l’a fait la première semaine, mais pour des raisons différentes. Le sentiment d’appréciation est toujours là, mais sans doute il y a un sentiment de «voir la lumière au bout du tunnel».

Pour les équipes éliminées, les émotions ont été douces-amères. Comme un joueur rentrant à la maison m’a dit: « Je déteste perdre, mais heureux comme l’enfer de rentrer chez moi dans ma famille. »

Après un mois dans la bulle, la seule chose que je peux dire, c’est que malgré toute l’incertitude, je ne me suis jamais senti en danger. En tant qu’équipage, nous avons suivi tous les protocoles et toutes les règles. Je félicite la MLS d’avoir respecté son plan, même face aux premières critiques. Y a-t-il eu des problèmes lors du lancement de ce tournoi? Bien sûr. Mais à partir de maintenant, le tournoi MLS is Back s’est avéré être un modèle sur la façon de pratiquer un sport professionnel en toute sécurité en 2020. Nous espérons une fin solide à ce qui a été une expérience réussie.