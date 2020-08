Lors de la conférence de presse avant NXT TakeOver: XXX, le producteur senior de la marque jaune de la WWE Triple H a discuté de divers sujets. Le jeu a parlé de Randy Orton et a révélé s’il avait été question d’amener le 13 fois champion du monde à NXT.

Triple H a mentionné qu’il y avait toujours des conversations sur les talents de NXT allant à la distribution principale et aux talents de la distribution principale à venir sur NXT. Il a ensuite commenté les commentaires publics de Randy Orton et son intérêt à travailler avec d’autres superstars. Voici ce que Hunter a dit:

«Donc, changer les choses et essayer d’intégrer les choses à des jours différents est très, très difficile et beaucoup plus difficile que les gens ne le pensent. Bien que ces options soient toujours là et toujours discutées, il est parfois un peu plus difficile de les concrétiser maintenant, mais je peux vous le dire, Randy est un peu plus public à ce sujet et le publie sur les réseaux sociaux. Je reçois des appels toute la journée concernant des talents qui veulent faire quelque chose sur NXT et vice versa. Il y a là une constante. Je sais pour ma part, en tant qu’interprète, quand vous voyez du talent et que vous voyez quelqu’un qui est très bon, et cela pique votre intérêt. « Eh bien, j’aimerais travailler avec eux. » C’est ce que fait Randy. «