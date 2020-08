La magie de Fight Island n’a apparemment pas fait le déplacement lorsque l’UFC est rentré chez lui.

Avec un séjour à Abu Dhabi qui a produit de nombreux combats divertissants, des intrigues convaincantes, de nouveaux champions et de nouveaux prétendants, il était prévu qu’il y ait une certaine déception avec le premier spectacle UFC APEX depuis la fin juin. Le mois de juillet a débuté avec un pay-per-view mis en vedette par le champion poids welter Kamaru Usman et le champion «BMF» Jorge Masvidal, tandis que le premier spectacle d’août devait à l’origine être titré par un combat Holly Holm contre Irene Aldana qui n’était même pas garanti pour établir le prochain challenger pour le titre des poids coq d’Amanda Nunes.

Ce combat a été annulé de toute façon quand Aldana a été testé positif au COVID-19, déplaçant Derek Brunson et Edmen Shahbazyan dans l’événement principal de samedi, mais personne n’aurait pu prédire que ce n’était que le début du chaos pour l’UFC Vegas 5.

Les changements sur Fight Island ont conduit le populaire Masvidal à remporter son premier titre UFC et à l’émergence de la prochaine grande chose Khamzat Chimaev; les retraits des deux dernières semaines ont laissé les officiels se démener pour garder une carte ensemble.

Regardez ce désordre:

C’est une douzaine d’annulations ou de modifications de combats pour ce qui s’est finalement avéré être une carte de huit combats, l’une des plus écrasées de l’histoire de l’UFC après une carte de 15 combats la semaine dernière qui était à égalité pour la plus chargée de l’histoire de l’UFC.

En termes simples, compte tenu d’une période de 48 heures, il n’y a pas de carte UFC qui puisse égaler le chaos qui a balayé l’APEX ce week-end. Récapitulons, d’accord?

(profonde respiration)

Markus Perez a perdu son adversaire Eric Spicely à cause de complications liées à la perte de poids, puis vendredi, la Commission des sports de l’État du Nevada a mis le kibosh sur le remplaçant Charlie Ontiveros

Nate Maness et Jamall Emmers ont vu leurs adversaires respectifs Ray Borg et Timur Valiev se retirer pour des raisons non divulguées, puis ont reçu de nouveaux affrontements vendredi matin contre les nouveaux venus Johnny Munoz et Vincent Cachero.

Un combat de poids léger (déjà étrange) entre les poids moyens de longue date Ed Herman et Gerald Meerschaert a été promu sur la carte principale puis annulé lorsque Meerschaert a été testé positif au COVID-19

L’ouverture de la carte principale entre Kevin Holland et Trevin Giles a été annulée lorsque Giles s’est évanoui quelques instants avant le début du combat. Il a été rapporté plus tard que Dana White avait personnellement appelé Herman pour voir s’il pouvait combattre la Hollande, mais Herman était déjà quelque part en dehors de la bulle de quarantaine noyant ses chagrins.

Joanne Calderwood s’est également évanouie dans les coulisses après sa défaite de soumission au premier tour contre Jennifer Maia

Selon l’émission, il y a eu 10 pauses en action en raison de coups bas dans les huit combats qui se sont produits. Un seul coup bas a entraîné une déduction de points

Et cela ne mentionne même pas les changements qui se sont produits avant vendredi, y compris l’annulation de l’événement principal Holm vs Aldana susmentionné, ainsi que les retraits de Jun Yong Park, Da Un Jung, Viviane Araujo et Luke Sanders, qui se sont tous produits dans le passé. deux semaines.

L’UFC a déployé un effort incroyable – pourrait-on dire absurde – pour garder les cartes intactes à l’ère des coronavirus, mais même l’entité prééminente du MMA a dû se lever et regarder la carte de samedi s’effondrer en une poudre fine. Même avec les 16 combattants qui ont fini par concourir faisant de leur mieux pour divertir, il n’y avait que peu de choses à faire.

Une autre carte est déjà dans moins d’une semaine, alors avant de mettre ce spectacle de folie derrière nous, pourquoi ne voyons-nous pas comment l’UFC Vegas 5 se compare à certains des autres événements assiégés de l’UFC?

UFC 223 – 7 avril 2018



Tout était si parfait. Les fans allaient enfin voir Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battre et à New York, rien de moins. Jungle de béton où les rêves sont faits!

Un combat de cette ampleur signifiait faire plus de tournées médiatiques que d’habitude, mais qu’est-ce qui pourrait mal tourner si ce n’est que les deux stars légères doivent faire face à une fatigue supplémentaire? Que diriez-vous de Ferguson rompant un ligament dans son genou en trébuchant sur un câble dans un studio? C’était la quatrième frappe pour l’engagement perpétuellement condamné Nurmagomedov-Ferguson.

Khabib Nurmagomedov et Max HollowayEsther Lin, MMA Fighting

Mais c’est pas grave, voici le champion poids plume Max Holloway pour mettre en place un mégafight dont nous ne savions même pas que nous voulions! Oh non, la réduction de poids a été jugée dangereuse. Holloway est sorti. Anthony Pettis? Impossible de gagner du poids au championnat après avoir déjà été programmé pour un combat sans titre. Paul Felder? Le classement a été jugé trop bas par la Commission des sports de l’État de New York (ugh). Vissez-le, jetons Al Iaquinta là-dedans et appelons-le un jour (Iaquinta a combattu Nurmagomedov, mais n’était pas éligible pour remporter lui-même un titre des poids légers vacants de l’UFC car il était également en surpoids avant d’être informé de cette nouvelle opportunité).

Tout cela avant même d’en arriver à l’implication de Conor McGregor.

L’ouragan McGregor a déchiré le Barclays Center de Brooklyn avec un équipage à la remorque, provoquant un chaos absolu en représailles à l’ami proche et coéquipier de McGregor, Artem Lobov, qui s’était confronté à un hôtel avec les associés de Nurmagomedov plus tôt dans la semaine. L’intrusion sauvage a atteint un sommet dramatique lorsque McGregor a jeté un chariot à travers la fenêtre d’un bus transportant Nurmagomedov, entraînant des blessures à Borg et Michael Chiesa qui les ont forcés à sortir des combats, Lobov étant retiré de la carte pour son implication dans l’incident, et Rose Namajunas admettant qu’elle envisageait de se retirer de son combat pour le titre avec Joanna Jedrzejczyk (Namajunas est restée sur la carte et a battu Jedrzejczyk une deuxième fois pour conserver son titre).

Il est prudent de dire qu’il n’y a jamais eu de semaine de combat comme celle qui a conduit à l’UFC 223.

UFC 200 – 9 juillet 2016



Daniel Cormier et Anderson SilvaEsther Lin, MMA Fighting

Ce qui manquait de volume à l’UFC 200 en ce qui concerne les changements, il a plus que compensé par l’ampleur des combats qui ont été poussés par les dieux du MMA.

Qui pourrait oublier la première retraite de Conor McGregor? «Merci pour le fromage.» Mais ce n’était pas une retraite ordinaire. McGregor voulait quelque chose et à mesure que des points de vérité devenaient publics, il est apparu que ce qu’il voulait n’était pas seulement la liberté de s’entraîner et de ne pas respecter certaines obligations médiatiques, mais un salaire de 10 millions de dollars.

L’UFC ne s’est pas pliée aux demandes de McGregor (du moins pas cette fois) et son match revanche principal avec Nate Diaz lors du spectacle anniversaire de la promotion était éteint. Un match rancunier entre les rivaux des poids lourds légers Jon Jones et Daniel Cormier était réservé pour le remplacer, mais cela a également échoué lorsque Jones a échoué à un test de dépistage de drogues trois jours seulement avant la nuit du combat.

L’UFC 200 a toujours fait la grande banque avec la légende des poids moyens Anderson Silva sautant de nulle part pour combattre Cormier dans un combat sans titre, le retour de Brock Lesnar combattant Mark Hunt et la défense du titre des poids coq de Miesha Tate contre Nunes étant promue au main event. C’est incroyable que cette carte ait subi deux coups dévastateurs et continue de rouler.

UFC 85 – 7 juin 2008

Et puis il y a eu l’UFC 85, qui – vous ne pouvez pas inventer cela – était correctement intitulé Bedlam.

Ce n’était que le troisième voyage de l’UFC à Londres et le plan était de faire de son mieux avec un événement principal des poids lourds légers Chuck Liddell vs Shogun Rua qui a ensuite muté en Liddell contre Rashad Evans, puis en Evans contre James Irvin (hein ?) puis dans un tas de glu sans forme en raison d’une variété de maladies.

Matt Hughes est intervenu à court préavis pour combattre Thiago Alves dans un nouvel événement principal (avec Alves manquant rapidement de poids), mais le co-tête d’affiche entre le héros local Michael Bisping et le favori des fans Chris Leben devrait attendre un autre jour alors que Leben se retirait en raison. d’être condamné à une courte peine de prison avant la carte pour une violation de probation DUI qui ne serait complète que moins de deux semaines avant l’UFC 85. Jason Day a pris la place de Leben.

Parmi les autres retraits de l’UFC 85, mentionnons Ryo Chonan, Jonathan Goulet, Paul Kelly et Neil Wain. Pour une bizarrerie supplémentaire, Nate Marquardt et Thales Leites était le rare combat qui a vu un combattant perdre deux points alors que Marquardt était pénalisé pour un genou illégal et un coude à l’arrière de la tête, ce qui lui a coûté une décision étroite. Cette victoire a mis Leites à une victoire d’un tir à Anderson Silva à l’UFC 97, et il finirait par affronter «The Spider» dans l’un des pires combats pour le titre de tous les temps.

