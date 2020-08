Atteindre le sommet d’une division est difficile, mais encore plus reste; l’exploit est d’obtenir le titre. Aujourd’hui je t’apporte 5 combattants qui pourraient concourir pour l’or à l’UFC dans moins d’un an, aussi longtemps que la situation pandémique actuelle le permet, et s’ils continuent avec la bonne séquence qu’ils ont connue jusqu’à présent.

uneBrandon Moreno – Poids mouche – (17-5-1) (5-2-1 UFC)

Brandon Moreno, pesée UFC (Mike Roach / Zuffa LLC)

En dépit d’être renvoyé par le UFC à la fin de 2018, « Le bébé assassin » Il est revenu dans l’octogone fin 2019 pour démontrer qu’il a ce qu’il faut pour être parmi les meilleurs de la division poids mouche de la UFC.

Brandon Moreno il a commencé sa première descente dans le UFC en 2016, laissant tout le monde stupéfait avec une séquence de trois victoires (dont deux par soumission) sur des combattants d’une certaine renommée tels que: Louis Smolka, Ryan Benoit et Dustin Ortiz. Après deux défaites de la main de Sergio Pettis et Alexandre Pantoja, le combattant mexicain a été libéré de son contrat avec l’UFC et est allé tester en agence libre.

Moreno est allé au LFA, où il a réussi à conquérir le titre de poids mouche de cette organisation lors de son premier combat, ce qui a été bien accueilli par les responsables de l’UFC pour le ramener.

Le combattant aztèque est revenu dans l’octogone le plus célèbre du monde pour une deuxième manche, remportant un match nul et deux victoires par décision lors de ses trois dernières sorties contre Askar Askarov, Kai Kara-France et Jussier Formiga respectivement.

Avec Deiveson Figueiredo en tant que champion actuel de la division poids mouche et ayant vaincu Joseph Benavides Pour la deuxième fois, Moreno, qui est deuxième du classement, est l’option la plus appropriée pour concourir pour le titre.