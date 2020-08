La route vers le sommet du monde du MMA est longue et sinueuse, et elle est jonchée d’histoires de malchance de talents talentueux qui ont beaucoup promis mais ont eu du mal à rebondir après avoir subi des pertes de haut niveau.

Ici, nous présentons six prospects en hausse qui ont chacun subi de grosses pertes. Certains étaient des chocs, d’autres étaient préjudiciables et d’autres ont simplement donné une pause aux combattants confiants. Mais tous ont fait la une des journaux alors que leur élan frappait les tampons contre une opposition plus expérimentée.

Bien sûr, les meilleurs combattants de la relève rebondiront après leurs défaites qui ont fait la une des journaux et continueront à atteindre la grandeur du sport. Mais parfois, leurs premières défaites sur la grande scène marquent le moment où certains combattants trouvent leur niveau face aux meilleurs mondiaux.

Revenons à six reprises où des étoiles montantes très vantées ont connu le goût amer de la défaite sur la grande scène.

Donald Cerrone bat. Alexander Hernandez à l’UFC sur ESPN + 1 – 19 janvier 2019

Après des victoires consécutives à l’UFC, le poids léger Alexander Hernandez a vu la victoire sur Donald Cerrone comme le moyen idéal de se catapulter vers l’extrémité pointue de la division des 155 livres. Il aimait ses chances et n’hésitait pas à exprimer sa confiance lors de la conférence de presse d’avant-combat, où il se moquait de «Cowboy» et promettait de renvoyer son «cul gériatrique yee-hawing aux écuries».

« Je regarde à travers le combattant », a déclaré Hernandez à l’époque. «Je regarde l’homme et je pense que le personnage est une grande distraction. Je me vois juste face à un petit garçon peu sûr de lui, se balançant sur une selle avec un pistolet et une plume dans son chapeau.

Mais malgré une rhétorique d’avant-combat à la dynamite, Hernandez n’avait pas de réponse pour Cerrone la nuit du combat, alors que « Cowboy » donnait une dure leçon sur la dureté de la vie dans la division des 155 livres de l’UFC.

Cerrone a illuminé Hernandez avec ses frappes, ensanglantant le talentueux prometteur avant de le laisser tomber avec un gros coup de tête, puis clôturant le spectacle avec quelques frappes au sol pour marquer une grosse victoire et donner à Hernandez sa première défaite sur la grande scène.

Que s’est-il passé ensuite? Hernandez n’a apparemment rien perdu de sa confiance depuis cette défaite contre Cerrone et est allé 1-1 depuis, avec une victoire par décision contre Francisco Trinado suivie d’une défaite TKO aux mains de Drew Dober.

Henry Corrales bat. Aaron Pico au Bellator 214 – 26 janvier 2019

Tout semblait aller à merveille pour Aaron Pico au Bellator 214.

Le poids plume Bellator très vanté avait déjà laissé tomber Henry Corrales et cherchait à sceller ce qui aurait été une victoire de déclaration lorsque la catastrophe a frappé.

Alors que Pico s’enfermait avec Corrales au centre de la cage et cherchait à l’adoucir avec des coups avant de se connecter avec un coup de poing de fin de combat, « OK » a frappé en premier.

Corrales s’est connecté avec une main droite colossale et a enchaîné avec trois autres tirs lourds alors que ce qui semblait être la plus grande victoire de la carrière de Pico s’est transformé en une énorme perte par élimination directe.

Pico reste une présence dangereuse dans la division de 145 livres de Bellator, mais après ses pertes consécutives à l’arrêt, la volonté de l’accélérer vers le sommet s’est quelque peu atténuée.

Il peut encore atteindre le sommet des poids plume, mais Pico et Bellator semblent tous deux satisfaits de pomper les freins et de prendre leur temps, et cela pourrait bien s’avérer être la bonne décision à long terme.

Que s’est-il passé ensuite? La défaite de Pico contre Corrales a été suivie par une autre perte d’arrêt, contre Adam Borics. Après avoir pris six mois de congé, Pico est revenu en janvier avec une victoire par élimination directe contre Daniel Carey, puis a suivi avec une soumission au premier tour de Solo Hatley Jr.au Bellator 242 le 24 juillet.

Cosmo Alexandre bat. Sage Northcutt à ‘ONE Championship 96: Enter the Dragon’ – 17 mai 2019

L’arrivée de Sage Northcutt dans ONE Championship a été accueillie en grande pompe, mais toute idée de « Super Sage » ayant eu un impact important sur ses débuts en Asie a été écrasée par un attaquant vétéran dont la puissance de frappe a laissé le jeune combattant sur la touche battu, meurtri et brisé. .

L’attaquant brésilien de muay thaï Cosmo Alexandre n’avait aucune intention d’être un combat de mise au point pour l’Américain et a terminé Northcutt avec un énorme KO à un coup, alors qu’une grosse main droite a terminé le débutant en seulement 29 secondes.

Alexandre se battait à son poids optimal de 185 livres, tandis que Northcutt avait rejoint la division après une carrière passée à 155 et 170. Le saut de poids, plus la perspicacité frappante d’Alexandre, se sont combinés pour laisser Northcutt avec huit fractures faciales qui ont nécessité neuf heures. de la chirurgie à réparer.

Que s’est-il passé ensuite? En raison de la gravité de ses blessures, Northcutt ne s’est pas battu depuis, mais prévoit de faire son retour plus tard en 2020. Peut-être raisonnablement, il est également retombé à 155 livres.

Roxanne Modafferi bat. Maycee Barber à l’UFC 246 – 18 janvier 2020

Lorsque Maycee Barber a explosé pour la première fois dans la conscience des fans de combat, elle expliquait déjà clairement son grand plan: devenir la plus jeune championne de l’histoire de l’UFC.

Ce désir déclaré publiquement flottait autour du cou de Barber à chaque combat qui passait alors qu’elle enregistrait un triplé de victoires pour lancer sa carrière à l’UFC.

Cela signifiait que les attentes étaient élevées lorsque Barber a affronté Roxanne Modafferi à l’UFC 246 en janvier, mais plutôt qu’une autre grande victoire pour «The Future», c’est «The Happy Warrior» qui a prévalu, car Modafferi a produit un affichage dominant pour donner à Barber le premier défaite de sa carrière professionnelle.

Modafferi avait dominé le premier tour lorsque Barber a subi une déchirure du LCA au deuxième tour. Cela signifiait que la jeune attaquante était incapable de laisser ses tirs voler et trouvait l’attaque au grappin de Modafferi trop chaude pour être gérée.

Au moment où le dernier buzzer retentit, Modafferi avait laissé Barber coupé et ensanglanté alors qu’elle remportait un jeu blanc sur les tableaux de bord avec des scores de 30-27, 30-27, 30-26.

Que s’est-il passé ensuite? Après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer son LCA, Barber est revenue sur les tapis en juin et cherche à améliorer sa forme physique à l’UFC Performance Institute de Las Vegas. S’adressant à MMA Junkie, elle a déclaré qu’elle espérait être de retour en action avant la fin de l’année.

Timothy Johnson bat. Tyrell Fortune au Bellator 239-21 février 2020

Après huit combats et huit victoires, sous la bannière Bellator, Tyrell Fortune devenait frustré par le manque de promotion. Mais son neuvième combat l’a vu succomber à une défaite bouleversée alors qu’il était terminé par le vétéran chevronné Timothy Johnson au Bellator 239.

Johnson, qui a quitté l’UFC après avoir fait 4-3 à l’intérieur de l’octogone, avait perdu des combats consécutifs contre Cheick Kongo et Vitaly Minakov à son arrivée dans la division des poids lourds du Bellator et avait été chargé d’arrêter la charge du très vanté. et-venu Fortune.

Beaucoup considéraient le match comme un combat «perspective contre gardien», mais Johnson a produit une superbe démonstration pour assommer Fortune, en remettant au candidat poids lourd en hausse sa première défaite en carrière tout en rappelant à tout le monde qu’il est toujours un facteur important dans les poids lourds de Bellator division.

Que s’est-il passé ensuite? Le verrouillage du COVID-19 a suivi la perte de Fortune contre Johnson, ce qui signifie que l’option d’un retournement rapide n’était pas disponible. Bellator est revenu à l’action en juillet, ce qui devrait ouvrir la porte au rebond du poids lourd basé en Floride dans les mois à venir.

Derek Brunson bat. Edmen Shahbazyan à l’UFC sur ESPN + 31 – 1 août 2020

L’exemple le plus récent d’un concurrent en hausse souffrant d’un barrage routier dans sa carrière est survenu samedi soir, lorsque Derek Brunson, résident de longue date du classement des poids moyens, a remis à Edmen Shahbazyan sa première défaite en carrière avec un arrêt de TKO au troisième tour à l’UFC sur ESPN + 31.

Après un début solide de Shahbazyan, Brunson a utilisé sa lutte pour prendre le jeune parvenu de ses pieds. Une fois que l’action a touché le tapis, Brunson a dominé la première position et a décroché un mauvais terrain et une livre qui a failli lui valoir un arrêt au deuxième tour.

Le combat a été autorisé à se poursuivre jusqu’au troisième tour, mais Brunson n’en avait pas besoin de trop pour terminer le travail alors qu’il terminait Shahbazyan pour rappeler aux sceptiques qu’il est toujours un joueur dangereux dans la division des 185 livres de l’UFC.

Que se passe-t-il ensuite? Il sera très intéressant de voir ce qui se passera avec Shahbazyan ensuite. La manager de Shahbazyan, Ronda Rousey, a connu une première défaite écrasante à l’UFC à un niveau encore plus élevé et il sera fascinant de voir comment sa contribution aide à guider Shahbazyan à travers la prochaine étape de sa carrière.