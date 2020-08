Brandi Rhodes a récemment annoncé AEW Heels, la communauté de lutte exclusive pour les fans féminines. AEW a finalement lancé la promotion aujourd’hui avec une cotisation annuelle de 49 $. Outre les aspects communautaires, AEW donnera également aux membres la possibilité de participer à des sessions de questions-réponses exclusives avec des stars de l’entreprise, des produits spéciaux et plus.

Consultez le communiqué de presse complet d’AEW ci-dessous:

AEW HEELS LANCE UNE PLATEFORME D’ADHÉSION DYNAMIQUE POUR LES FANS DE LUTTE FÉMININE

AEW Heels, la nouvelle communauté de lutte féminine dirigée par Brandi Rhodes, directrice de la marque AEW et les stars de la division féminine d’AEW, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle plateforme d’adhésion de fans. Grâce à la plate-forme numérique sécurisée de Wonderful Union, les fans de catch peuvent accéder en toute transparence au contenu exclusif d’AEW Heels et à d’autres avantages spéciaux, le tout dans un environnement sûr pour engager des conversations et développer des amitiés dans le monde entier.

Avec un abonnement annuel payant de 49 $, les membres ont accès à une variété de fonctionnalités, y compris des rencontres et des salutations virtuelles, des vidéoconférences avec des experts du secteur, des sessions de questions-réponses exclusives avec des talents AEW, des produits personnalisés, des promotions spéciales, des fêtes thèmes et plus encore. L’espace sécurisé permet aux membres d’AEW Heels de se connecter, d’apprendre et de s’épanouir ensemble grâce à des passions partagées pour les luttes des femmes.

Les fans féminines peuvent s’abonner à AEW Heels sur: http://alleliteheels.com

Le premier événement pour les membres AEW Heels est prévu le vendredi 7 août, inclus dans l’abonnement annuel. L’événement virtuel sera téléchargé sur la plate-forme et comprendra une session de questions et réponses avec Aubrey Edwards, une discussion sur les stratégies des médias sociaux avec Brandi et une session spéciale sur le respect et l’autonomisation au travail avec Keisha-Ann Gray, partenaire par Proskauer.

«AEW Heels est la première communauté du genre conçue pour célébrer et inspirer nos fans du monde entier», a déclaré Brandi Rhodes, directrice de la marque AEW. « Avec notre nouvelle plateforme, nous attendons avec impatience la prochaine étape pour connecter la communauté AEW Heels et faire de ce moment le meilleur moment pour être fan de catch. »

AEW Heels a fait ses débuts plus tôt cette année avec deux sessions de vidéoconférence spéciales conçues pour les femmes. Les éléments de la session comprenaient une séance de questions-réponses avec l’ancienne championne du monde féminine de l’AEW Nyla Rose, un tutoriel avec la maquilleuse renommée d’AEW Stella Kae, et un séminaire sur la santé mentale avec la directrice juridique d’AEW Megha Parekh, ainsi comme programme de tombola et occasions de dons pour soutenir le George Floyd Memorial Fund et le Trevor Project.

À propos de AEW Heels

AEW Heels est une nouvelle communauté pour les femmes qui aiment la lutte. Le mouvement pour l’avancement des femmes, dirigé par Brandi Rhodes et les stars de la division féminine AEW, est conçu pour célébrer et inspirer nos fans du monde entier. AEW Heels se consacre à faire de ce moment le meilleur moment pour être fan de lutte féminine. Soyez qui vous êtes et venez comme vous êtes, car nous nous réunirons tous en tant que communauté pour changer le monde. Pour plus d’informations, consultez @AEW_Heels (Twitter) et @AEW_Heels (Instagram).