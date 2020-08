AJ Styles explique pourquoi l’Attitude Era ne reviendra pas à la WWE | Nouvelles de combat

La WWE a changé sa programmation en contenu TV-PG par elle-même. Ils voulaient faire appel à une population plus large, et un contenu familier rapportait une grande quantité de dollars publicitaires. Un changement récent vers des thèmes matures a donné à de nombreux fans l’espoir d’un retour à un produit plus audacieux.

Lors de sa diffusion sur Twitch, AJ Styles a expliqué que la WWE ne peut pas remonter à l’époque de l’ère Attitude. La culture a trop changé et il y a des gens qui sont sensibles et facilement offensés. Cela a poussé la WWE à s’éloigner de ce contenu.

«Il fut un temps où, évidemment, l’Attitude Era était définitivement beaucoup plus audacieuse, et je sais qu’elle a obtenu de meilleures notes. Mais c’est difficile, c’est difficile pour moi d’avoir 4 enfants, vous savez, et ils nous voient faire certaines choses. Et vous pouvez vous en tirer à l’époque avec tellement plus que vous ne vous en sortirez jamais. Ce monde a complètement changé depuis. Il y a beaucoup plus de gens sensibles là-bas, donc le fait est que vous ne vous en sortirez pas.

Hé, on dirait que SmackDown est passé à TV-14, donc je ne sais pas ce que c’est, mais je suppose que nous essayons d’être un peu plus audacieux. Mais quand même, c’est difficile parce que vous aimeriez pouvoir dire certaines choses qui, selon vous, ne dérangeraient pas les gens, mais il semble que tout dérange quelqu’un dans une certaine mesure. Par conséquent, vous devez regarder et être clair dans tout ce que vous dites. «