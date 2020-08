Un combat de poids lourd clé entre l’ancien challenger au titre Derrick Lewis et le prétendant éternel Aleksei Oleinik fait la une de l’événement UFC Vegas 6 de ce soir.

Derrick Lewis (23-7 MMA) entrera en tête d’affiche ce soir sur une séquence de deux victoires consécutives, ceci après avoir dominé Ilir Latifi et Blagoy Ivanov lors de ses dernières apparitions dans l’Octogone. «The Black Beast» est allé 2-1 depuis son échec dans son opportunité de titre contre le champion de l’époque Daniel Cormier à l’UFC 230.

Pendant ce temps, Aleksei Oleinik (59-13 MMA) participera également à l’événement principal de l’UFC Vegas 6 de ce soir avec une séquence de deux victoires consécutives. Lors de son dernier effort à l’UFC 249, « The Boa Constrictor » a remporté une victoire par décision partagée sur l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Fabricio Werdum. Avant cela, Oleinik venait de remporter une victoire par soumission sur Maurice Green à l’UFC 246.

Le premier tour de l’événement principal de l’UFC Vegas 6 commence et Derrick Lewis sort en tirant. Il balance une rafale sauvage puis se retrouve face à Aleksei Oleinik. «The Black Beast» traîne le «Boa Constrictor» au sol et commence à déchaîner le sol et le pilonnage. Il travaille à partir de la position de demi-garde ici. Oleinik cherche une tentative de kimura et utilise la prise pour se remettre sur pied. Il tire immédiatement et marque un retrait. Il passe au contrôle latéral et commence à travailler sur une manivelle de cou. Derrick Lewis bouscule et obtient la première place. Il commence à tirer sur le sol et à pilonner mais Oleinik le balaye puis verrouille un autre starter. Lewis grogne mais semble aller bien pour le moment. Oleinik lance vraiment ce dur. Il abandonne finalement la cale et commence à atterrir du terrain et de la fourrière. Il attrape un bras et commence à travailler un verrou, mais le klaxon retentit pour terminer le premier tour.

La deuxième manche de l’événement principal de l’UFC Vegas 6 commence et Derrick Lewis décroche une main droite qui place Aleksei Oleinik. Il commence immédiatement à déchaîner le terrain et le pilonnage et celui-ci est terminé! Hou la la!

LA PLUPART DES KNOCKOUTS DE L’HISTOIRE DES POIDS LOURDS !!! @ Thebeast_ufc LE TERMINE TÔT EN R2! # UFCVegas6 pic.twitter.com/ZxxGvpoR0s – UFC Canada (@UFC_CA) 9 août 2020

Résultat officiel de l’UFC Vegas 6: Aleksei Oleinik de Derrick Lewis KO au deuxième tour

Qui aimeriez-vous voir Derrick Lewis se battre ensuite après sa victoire KO sur Aleksei Oleinik ce soir à Las Vegas? Partagez vos réflexions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 8 août 2020