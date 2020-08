L’ancienne championne féminine de WWE RAW et SmackDown, Alexa Bliss, a été fortement impliquée dans la querelle entre Bray Wyatt et le champion universel Braun Strowman ces dernières semaines.

Alexa et Braun Strowman ont eu une histoire intéressante pendant leur temps alors que Team Little Big et la WWE ont étonnamment décidé d’inclure cet angle dans la querelle en cours entre Wyatt et Strowman.

Après que The Fiend ait attaqué Alexa Bliss à SmackDown il y a quelques semaines, Braun Strowman a poursuivi en disant qu’il ne se souciait pas d’elle. Cela a conduit à une confrontation entre les deux la semaine dernière où le Champion Universel a également attaqué Alexa Bliss.

Maintenant, Alexa Bliss a partagé le message suivant, apparemment adressé au Monster Among Men, sur Twitter.

Maintenant, tu es juste quelqu’un que je connaissais. – Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) 23 août 2020

Alexa Bliss va-t-elle changer de personnage à la WWE SummerSlam?

La semaine dernière, vendredi soir à SmackDown, Nikki Cross a organisé une promo dans les coulisses où elle a parlé de sa «meilleure amie» Alexa Bliss et qui a été très différente ces derniers temps. Il a terminé en disant qu’il sentait que quelque chose de terrible allait se passer.

Alexa et moi sommes amis depuis un certain temps, et quand nous nous sommes entretenus mardi, elle semblait un peu déplacée. Je ne peux pas identifier exactement ce que c’est, mais elle est différente. Je veux dire, parlez comme Alexa, agissez comme Alexa, mais …

L’Alexa que je connais est chaleureuse, attentionnée et amusante, et cette personne à qui j’ai parlé l’autre jour, cette personne n’est pas Alexa Bliss, et cela me fait peur. Oui, parce que j’ai juste … j’ai le sentiment que quelque chose de terrible est sur le point de se produire.

Maintenant, cela a conduit à la spéculation qu’Alexa Bliss sera impliquée d’une manière ou d’une autre dans le match de championnat universel à la WWE SummerSlam entre «The Fiend» Bray Wyatt et Braun Strowman.

En parlant du changement de personnage, Alexa Bliss a fait une apparition en tant que « Sister Abigail » lors du Wyatt Swamp Fight sur « The Horror Show at Extreme Rules » le mois dernier. Avec la WWE annonçant que le match de championnat universel à SummerSlam sera un match «Falls Count Anywhere», il est possible que nous puissions voir un autre angle ou une fin «cinématographique» qui pourrait impliquer Alexa Bliss dans une certaine mesure.

Jetez également un œil à l’aperçu du SummerSlam de cette année alors que les experts résidents de Sportskeeda, Tom Colohue et Korey Gunz, vous donnent leurs informations sur l’événement et prédisent qui pourrait sortir du PPV en tant que vainqueurs.

Se joindre à Nouvelles de combat! Les meilleures informations sur Lucha Libre, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre fil d’actualité Google, d’être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs du Free Fight national et international.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40000 abonnés.