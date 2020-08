L’épisode de WWE SmackDown de cette semaine avait un segment de suivi à la fin de la semaine dernière. Le Fiend a attaqué Alexa Bliss avec Mandible Claw lors de l’édition précédente de Friday Night SmackDown, et cette semaine, The Fiend and Bliss est revenu sur le ring pour un segment captivant.

Alexa Bliss a réagi au segment en publiant trois photos sur Instagram. Les images ont également été partagées sur Twitter sans aucune légende, ce qui semblait être un message cryptique.

Voici ce qu’Alexa Bliss a publié sur Instagram et Twitter, respectivement:

pic.twitter.com/CF4EmUrsTZ – Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) 8 août 2020

Que s’est-il passé à SmackDown cette semaine avec Alexa Bliss, The Fiend et Braun Strowman?

The Fiend a fait sa première entrée télévisée hebdomadaire complète sur SmackDown, et il semblait que la WWE se préparait pour quelque chose de grand.

Alexa Bliss était sur le ring avec The Fiend derrière elle. C’était une scène similaire à la semaine dernière avec The Fiend levant le bras, prêt à verrouiller la griffe mandibule dans Bliss.

Cependant, l’ancienne championne féminine a arrêté The Fiend et avant de se caresser le visage. C’était une tournure surprenante qui a même réussi à prendre The Fiend au dépourvu alors qu’il recula de frustration.

Braun Strowman est ensuite apparu sur grand écran et a commencé par dire ouvertement qu’il s’en fichait d’Alexa Bliss. Les jeux d’esprit de Bray Wyatt semblaient avoir échoué dans ce cas.

Strowman s’est ensuite présenté comme le véritable monstre avant d’accepter le défi SummerSlam de The Fiend.

Braun Strowman vs The Fiend est désormais officiel pour SummerSlam, et le match mettra le championnat universel en jeu.

Cependant, où cela laisse-t-il Alexa Bliss? Reviendra-t-elle à SmackDown la semaine prochaine avec un personnage différent? Est-ce sa sœur Abigail? Son message cryptique post-SmackDown a ouvert la porte à plus de spéculations.

La WWE n’a peut-être pas l’intention de devenir le partenaire de Bliss Wyatt, mais il y a une quantité considérable d’intrigues concernant la direction de son histoire. La WWE a taquiné un tour de talon pour Nikki Cross lors de l’épisode de la semaine dernière, mais la WWE suivra-t-elle le teaser du prochain épisode de SmackDown?

Alexa Bliss pourrait-elle subir une transformation complète de son personnage après sa rencontre avec The Fiend? La WWE a un angle avec un potentiel immense ici, et il serait intéressant de voir ce que la créativité nous réserve alors que nous nous dirigeons vers SummerSlam.

