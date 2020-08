Alonzo Menifield célèbre sa victoire TKO sur Dashawn Boatwright lors de la série Contender du mardi soir de Dana White en 2018 | Image: Jeff Bottari / DWTNCS LLC

Ce samedi, l’UFC Vegas 7 se déroule avec Alonzo Menifield (9-1) contre Ovince Saint-Preux (24-14) en tant que co-événement principal. Les deux poids lourds légers entreront dans l’Octogone sans qu’aucun des deux ne soit parmi les quinze premiers de la division et ne cherche tous les deux à revenir sur la piste gagnante après avoir perdu lors de leurs dernières visites dans la cage. Dans le cas du premier, Devin Clark (12–4) a battu son record invaincu en juin. Dans le cas du second, Ben Rothwell (38–12) l’a renvoyé aux pertes en mai.

Pour promouvoir ce nouveau match, Menifield s’est récemment entretenu avec BJPenn.com et a promis une guerre.

Je dois mettre ma dernière défaite derrière moi et passer à autre chose. Je suis prêt et je me suis entraîné comme un fou. Je ne pense pas avoir un KO tôt . Ça va être un combat de chiens . Je me prépare pour une guerre à trois rounds . Je pense que c’est ce que ce sera mais si ça se termine enfin plus tôt, qu’il en soit ainsi.

«Je pense que (OSP) est très bon et me permettra de voir où je suis. Je suis excité et heureux pour ce combat. Une victoire me propulsera. C’est un grand nom du sport et il est ici depuis longtemps. C’est très important. J’ai fait le travail et tout le monde va le voir samedi.