Image via Alonzo Menifield sur Instagram

Alonzo Menifield était ravi quand il a reçu l’appel à intervenir à bref délai pour affronter Ovince Saint Preux.

Depuis que Menifield a perdu son premier combat professionnel contre Devin Clark à l’UFC 250, le produit Fortis MMA voulait faire un revirement rapide pour faire sortir le mauvais goût de sa bouche. Alors, quand on lui a offert une place pour le co-événement principal contre un éternel prétendant, Ovince Saint Preux, il savait qu’il ne pouvait pas le refuser.

«J’étais comme allons-y. Surtout le dernier, je dois le sortir de ma bouche et de mon existence et aller de l’avant », a déclaré Menifield sur Just Scrap Radio sur BJPENN.com. «Je suis prêt et je me suis entraîné comme un fou à cause de ça. Je me demande pourquoi ne pas le prendre. »

Après sa première défaite professionnelle, Alonzo Menifield sait qu’il ne peut pas entrer dans l’Octogone si son esprit ou son corps n’est pas à 100%.

Ainsi, contre «OSP», Menifield est prêt pour une guerre. Il sait que l’ancien challenger du titre intérimaire fera de lui le meilleur.

«Je ne pense pas que ce sera un KO précoce. Ce sera un combat de chiens étant donné qu’il y a été et qu’il a déjà été abandonné », a expliqué Menifield. «Il récupère bien. Donc, je pense qu’il sortira pour se battre et je me prépare pour une guerre en trois rounds. Je pense que ce sera une guerre en trois rounds et si elle est plus courte que cela, tant pis. «

Si Menifield peut dépasser Saint Preux, il sait que ce sera une grande victoire pour lui. Seuls les gars classés l’ont battu. Donc, pour la perspective croissante, c’est un bon test pour voir où il se situe dans la division.

«Je pense que c’est plutôt cool et cela me permet de voir où j’en suis. Je suis excité et content de ce combat. Une victoire me propulse », a-t-il conclu. «C’est un grand nom du sport et il existe depuis un certain temps. C’est très important et j’ai fait le travail et tout le monde le verra samedi.

Pensez-vous qu’Alonzo Menifield battra Ovince Saint Preux samedi?