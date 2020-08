Image via @ufc sur Instagram

Amanda Nunes, championne des poids coq et des poids plume de l’UFC, a été classée au premier rang des combattantes du nouveau jeu vidéo EA UFC 4.

EA UFC 4 sortira le 14 août. Comme son nom l’indique, il s’agit du quatrième match de la série EA UFC, après les éditions précédentes du jeu en 2014, 2016 et 2018. Les athlètes de couverture pour EA UFC 4 seront les poids moyens de l’UFC. le champion Israël Adesanya et la superstar des poids welters Jorge Masvidal. La star de la boxe Tyson Fury devrait également être dans le match.

Avant la sortie du jeu, EA a publié sa liste des 50 meilleurs combattants du jeu, une liste qui a attiré les critiques des fans inconditionnels qui pensent que certains classements devraient être différents. Jeudi, EA a révélé la liste des 10 meilleurs combattants du jeu, une liste qui attirera certainement les discussions des fans, car Nunes est classée n ° 1 au classement général.

Jetez un œil à la liste des 10 meilleurs ci-dessous via Twitter.

🚨 Top 10 des combattants # UFC4 🚨 Félicitations à tous ces combattants pour être les meilleurs du jeu 🔥 pic.twitter.com/TGQiBWnKiL – EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) 6 août 2020

N ° 1 Amanda Nunes

N ° 2 Jon Jones

N ° 3 Khabib Nurmagomedov

N ° 4 Valentina Shevchenko

N ° 5 Henry Cejudo

N ° 6 Israël Adesanya

N ° 7 Weili Zhang

N ° 8 Stipe Miocic

N ° 9 Georges Saint-Pierre

N ° 10 Kamaru Usman

Nunes, Jones, Nurmagomedov et Shevchenko sont les seuls combattants classés cinq étoiles du match. La décision de classer Nunes au n ° 1 général peut être considérée comme controversée par certains, car Jones est souvent considéré comme le plus grand combattant livre pour livre de tous les temps. Cependant, Nunes a été plus actif ces derniers temps et est un champion UFC dans deux catégories de poids. Si Nunes est classé n ° 1 au classement général est un peu surprenant, ce n’est en aucun cas fou. En fin de compte, ce n’est qu’un jeu et ce ne sont pas les classements officiels de l’UFC.

Êtes-vous d’accord avec Amanda Nunes classée n ° 1 au classement général de l’EA UFC 4?