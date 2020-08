Ultimate Fighting Championship (UFC) a récemment réservé un événement principal des poids moyens entre l’ancien champion de 185 livres Anderson Silva et la sensation frappante chaude et froide Uriah Hall pour la prochaine carte de combat de la promotion le 31 octobre, bien qu’un lieu reste à déterminer.

On ne sait pas encore si ce sera ou non la chanson du cygne de « The Spider ».

« Nous aimons le combat, et nous verrons comment il fait », a déclaré le manager de Silva, Jorge Guimaraes, à ESPN. «Cet homme a 45 ans, mais il est toujours en forme, toujours à l’entraînement. J’étais chez lui l’autre jour et il s’entraînait bien. Il a perdu beaucoup de poids et il mange sainement. «

Le Brésilien a eu 45 ans en avril.

La promotion a tenté de les jumeler au début de 2016; Cependant, Silva a été abattu par une blessure – qui a ensuite nécessité une intervention chirurgicale – et le combat ne s’est jamais produit.

Silva (34-10, 1 NC) n’a qu’une seule victoire depuis fin 2012, une décision controversée face à Derek Brunson à l’UFC 208. Quant à Hall (15-9), il a récemment capturé des combats consécutifs pour la première fois. depuis fin 2015.

Dustin Jacoby et Justin Ledet, qui échangent du cuir dans la division des poids lourds légers, se salissent également les mains sur la carte de combat du 31 octobre. Ailleurs sur la carte, Amir Albazi et Raulian Paiva les accrochent à 125 livres.