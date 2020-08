LAS VEGAS – Andrew Sanchez a battu Wellington Turman avec un KO au premier tour samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 32 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Sanchez, qui est revenu dans la colonne des victoires après une perte de décision contre Marvin Vettori en octobre 2019.

Résultat: Andrew Sanchez bat. Wellington Turman via KO (coups de poing) – Round 1, 4:14

Enregistrements mis à jour: Sanchez (12-5 MMA, 5-3 UFC), Turman (16-4 MMA, 1-2 UFC)

Statistique clé: Cela faisait cinq ans et un jour depuis la précédente victoire d’arrêt de Sanchez dans un combat officiel – à RFA 28 avant de participer à la saison 23 de «The Ultimate Fighter».

Sanchez sur le moment clé du combat

«Il est sorti dur. Il a lancé un coup de pied avant qui m’a frappé au menton – m’a frappé avec quelque chose qui m’a un peu bourdonné. Il jetait gros et il manquait gros. Il a commencé à ralentir. J’ai commencé à sauter les 1-2 sur lesquels je travaillais sans arrêt depuis mon arrivée à Tristar. Je l’ai bercé plusieurs fois et l’un d’eux l’a simplement posé à plat. Pour une machine à décision comme moi, ça fait du bien de finir.

Sanchez sur ses améliorations

«Ma confiance est de retour et elle est plus élevée que jamais. Je peux tout faire. J’étais en train de pomper des décisions, des combats serrés. Depuis que j’ai perdu ce combat serré contre Anthony Smith, je me suis dit: « Je ne peux vraiment pas compter sur ma lutte pour chaque combat – quelqu’un va l’arrêter. » J’ai travaillé sans cesse, avec diligence, sur ma frappe – je suis devenu obsédé avec ça. J’ai fait un petit plongeon. J’étais perdu, essayant de comprendre mon style – un peu perdu mon identité, et vous l’avez vu dans mon dernier combat. Je faisais beaucoup de garde, j’apprenais petit à petit, et j’ai l’impression que tout s’est fondu maintenant. Je pense que c’est maintenant que je fais ma course. C’est maintenant le vrai début.

Sanchez sur ce qu’il veut ensuite

«Maintenant ma confiance – j’ai un KO. Permettez-moi de laisser tomber un autre gars et d’obtenir une autre finition, puis je vais commencer à appeler les gens. Je ne pense qu’à ce qui est juste devant moi. Alors je n’ai pas de nom. Désolé, UFC. … J’appellerai bientôt les gens. Je sens une larme couler.

Pour en savoir plus sur Sanchez, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.