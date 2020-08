Les talents des poids coq de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Frankie Edgar et Pedro Munhoz s’affronteront CE SOIR (samedi 22 août 2020) à l’UFC sur ESPN 15 à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

Edgar a été un concurrent d’élite ou un champion pendant la majeure partie de la dernière décennie, mais le natif du New Jersey a connu des moments difficiles. Des pertes consécutives l’ont expulsé de la division poids plume, et bien que ce passage à 135 livres ne semble pas être un mauvais ajustement, il n’y a vraiment nulle part où aller si cela ne fonctionne pas. Alternativement, Munhoz a largement regardé mieux que jamais au cours des deux dernières années. « Young Punisher » inflige des dégâts majeurs avec ses coups de poing et ses coups de pied, et il est toujours une menace finale s’il est capable de lui arracher le cou même un instant.

Examinons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Frankie Edgar

Record: 23-8-1

Victoires clés: Cub Swanson (UFC Fight Night 128, UFC Fight Night 57), BJ Penn (TUF 19 Finale, UFC 118, UFC 112), Chad Mendes (TUF 22 Finale), Urijah Faber (UFC Fight Night 66), Gray Maynard (UFC) 136), Jeremy Stephens (UFC 205)

Pertes clés: Jose Aldo (UFC 200, UFC 156), Max Holloway (UFC 240), Brian Ortega (UFC 222), Chan Sung Jung (UFC Fight Night 165)

Clés de la victoire: Edgar est l’un des meilleurs pour mélanger la lutte et le kickboxing. L’ancien champion bouge constamment, attrapant ses adversaires avec des rafales rapides de combinaisons et de takedowns.

Contre Munhoz, ce jeu de jambes sera une clé majeure. Munhoz aime frapper d’une position fixe, qui sacrifie la mobilité au pouvoir. En conséquence, il fait de son mieux lorsque les adversaires viennent directement à lui ou restent immobiles. Edgar doit faire le contraire, obligeant Munhoz à constamment définir et réinitialiser sa position, ce qui aidera Edgar à marquer des ouvertures et à rester hors de danger.

Sinon, toute la théorie derrière le passage d’Edgar à 135 livres. c’est qu’il pourra imposer plus efficacement sa lutte. Il est temps de tester cette stratégie! Munhoz a une méchante guillotine, il sera donc important d’être prudent, mais Edgar a beaucoup d’expérience dans la gestion des menaces de soumission.

Si Edgar marque des takedowns, il a tendance à gagner ces combats presque à chaque fois.

Pedro Munhoz

Record: 16-4 (1)

Victoires clés: Cody Garbrandt (UFC 235), Bryan Caraway (TUF 28 Finale), Rob Font (UFC Fight Night 119), Justin Scoggins (UFC Fight Night 100), Brett Johns (UFC 227)

Pertes clés: Aljamain Sterling (UFC 238), Jimmie Rivera (UFC Fight Night 77), Rafael Assuncao (UFC 170), John Dodson (UFC 222)

Clés de la victoire: Munhoz est un homme violent. Le Brésilien traque ses adversaires avec des coups de poing raides et des coups de pied sourds, cherchant à créer de gros impacts et à arracher le cou chaque fois que possible.

Contre Edgar, Munhoz réussit ou échoue probablement en fonction de sa capacité à appliquer son coup de pied au mollet. S’il est incapable de marquer avec cette arme, Edgar est probablement trop rapide et mobile pour que Munhoz puisse atterrir systématiquement. Si Munhoz attaque sa jambe, cependant, le terrain de jeu est beaucoup plus égal, car les pieds rapides d’Edgar ralentiront.

Chaque fois qu’Edgar tourne vers la puissance de Munhoz, le Brésilien devrait chercher à creuser un coup de pied bas.

De plus, il est assez prouvé qu’Edgar attaque en ligne droite. Munhoz n’a peut-être pas la portée et la boxe de quelqu’un comme Max Holloway, mais cela ne signifie pas qu’un coup au centre ne se posera pas alors qu’Edgar se précipite vers l’avant. Le jab et le coup de pied bas sont de toute façon une combinaison naturelle, donc combiner efficacement les deux autant que possible augmentera les chances que Munhoz atterrit.

Conclusion

Les enjeux sont majeurs pour les deux hommes.

Quand Edgar a été brutalement matraqué par Chan Sung Jung en peu de temps, j’ai écrit sur l’ère de la «réponse», une période de 10 ans au cours de laquelle Edgar a été un champion ou une menace pour le titre, et comment cela a effectivement pris fin. Dans ce combat, Edgar a l’occasion de rendre cette proclamation prématurée. Vaincre Pedro Munhoz – en particulier dans un Main Event en cinq rounds – n’est pas une mince affaire, et cette victoire relèverait instantanément Edgar au titre.

Malheureusement, la retraite est probablement synonyme de perte.

De l’autre côté de l’équation, Munhoz est de retour dans le mélange de titres avec une victoire. Si Aljamain Sterling échoue dans sa quête pour renverser Petr Yan, Munhoz serait l’un des cinq premiers poids coq dans la colonne des victoires. Il n’est peut-être pas le prochain, mais il n’est pas loin! Cependant, une défaite en ferait deux défaites consécutives consécutives, ce qui bloque définitivement tout élan vers le titre.

