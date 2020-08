Deux finisseurs poids lourds profondément différents s’affrontent à l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada, ce week-end (samedi 8 août 2020) lorsque le destructeur Derrick Lewis tente de mettre fin à une sécheresse à élimination directe de deux combats contre l’as de soumission sans âge Aleksei Oleinik. Pendant ce temps, chez les poids moyens, le co-événement principal de l’UFC Vegas 6 présente l’ancien champion de division Chris Weidman tentant de mettre fin à sa chute libre contre Omari Akhmedov, tandis que Darren Stewart affronte Maki Pitolo dans ce qui pourrait être un banger absolu.

Six matchs de sous-cartes «Prelims» ont placé l’UFC Vegas 6 avant tout cela, alors jetons un coup d’œil …

145 livres: Justin Jaynes contre. Gavin Tucker



Bien qu’il soit entré dans la cage à la suite de quatre victoires consécutives au premier tour, Justin Jaynes (16-4) s’est retrouvé un outsider après avoir remplacé Matt Frevola contre Frank Camacho. Inébranlable, « Guitar Hero » a écrasé « The Crank » en seulement 41 secondes pour gagner « Performance of the Night » et sa dixième victoire en 11 combats.

Toutes ses finitions professionnelles sauf une sont arrivées au premier tour.

Gavin Tucker (11-1) semblait prêt pour une sérieuse course de poids plume après avoir croisé Sam Sicilia, seulement pour subir une mauvaise passe de Rick Glenn sa prochaine fois. Il est revenu à l’action près de deux ans plus tard contre Seung Woo Choi, que Tucker a étouffé pour sa cinquième victoire de soumission professionnelle.

Ce sera son premier combat en plus de 12 mois.

J’avoue avoir annulé Tucker avant le combat de Choi – la débâcle de Glenn était le genre de mutilation qui pouvait mettre fin à une carrière en une seule nuit. À son honneur, «Guv’nor» a réalisé une performance solide et bien équilibrée qui a abouti à une victoire décisive. Si cela était le produit de la reconstruction réussie de Tucker et non des lacunes de Choi, il devrait confortablement battre Jaynes comme il l’a fait avec son compatriote Sicilia.

En plus d’être l’opérateur le plus souple sur les pieds et un lutteur assez capable, Tucker a également beaucoup plus d’expérience en ce qui concerne la limite du poids plume. En effet, Jaynes a passé toute sa carrière entre 155 et 170 livres, dont un poids de 165 livres à seulement deux combats. Avec un avantage technique clair et un adversaire entrant dans un territoire inconnu, Tucker prend une décision large.

Prédiction: Tucker par décision unanime

145 livres: Youssef Zalal contre Peter Barrett



Un impressionnant coup de genou volant de Jaime Hernandez a amené Youssef Zalal (9-2) dans l’Octogone, où il a fait ses débuts avec une décision dominante sur Austin Lingo en février. Il a réussi deux contre deux peu de temps après en battant le vétéran Jordan Griffin dans une affaire divertissante.

Il remplace Steve Garcia avec un préavis de moins de deux semaines pour son deuxième combat en deux mois.

Peter Barrett (11-3) a pris un départ professionnel de 8-0 avant de perdre trois de ses quatre prochains, tous à l’intérieur de la distance. Il est revenu sur la bonne voie avec un KO de Zach DiSabatino, puis s’est frayé un chemin devant l’invaincu Sang Hoon Yoo dans la série Contender.

«Slippery Pete» a éliminé sept adversaires en tant que professionnel et met fin à une mise à pied de près d’un an samedi soir.

«Le diable marocain» m’a vraiment impressionné dans l’Octogone jusqu’à présent, en particulier contre Griffin. Je m’attendais à ce que Zalal lutte contre l’attaque agressive de ce dernier au grappin, mais il a plutôt maintenu son sang-froid et réalisé une performance de qualité. Il fait un pas en arrière contre Barrett, dont la défense de retrait de mauvaise qualité et les frappes peu spectaculaires le rendent facile à choisir.

Je ne vois vraiment pas de voie de victoire pour Barrett – Zalal a un avantage technique clair dans le stand up et peut probablement le faire tomber chaque fois que l’envie le frappe. Le produit formé par Factory X le rend 3-0 dans l’Octogone de manière confortable.

Prédiction: Zalal par décision unanime

135 livres: Ali Al Qaisi vs. Irwin Rivera



Ali Al Qaisi (8-3) a connu une solide course depuis le début de sa carrière professionnelle sans victoire (0-2), obtenant quatre soumissions en cours de route. Ses trois dernières victoires ont eu lieu au Brave CF, une promotion qui a également mis en vedette des joueurs comme Khamzat Chimaev et Amir Albazi.

« Royal Fighter » mesure deux pouces de plus qu’Irwin Rivera (9-5) à 5’8. «

Bien qu’il ait commencé sa course au Titan FC avec une blessure à la jambe, « The Beast » a finalement remporté et défendu le titre des poids coq de la promotion en trois combats. Il est passé à 145 livres pour ses débuts dans l’Octogone à court préavis, ce qui l’a vu durer la distance, mais a du mal à réduire la distance contre le vétéran du kickboxing Giga Chikadze.

Il a remporté cinq victoires professionnelles, dont ses trois dernières, par KO (technique).

Il n’y a pas beaucoup de séquences gratuites des efforts récents d’Al Qaisi et je ne peux pas dire que ce que j’ai réussi à trouver m’a impressionné. Malgré une expérience de Sanda qui lui aurait valu deux championnats du monde, il semble généralement content de marcher avec une haute garde et d’attendre l’opportunité de réussir un retrait réactif. Cela ne fonctionnera pas contre Rivera, qui se débrouille bien et peut faire de sérieux dégâts lorsqu’il est autorisé à diriger la danse.

Maintenant qu’il se bat contre quelqu’un de sa taille, Rivera devrait trouver beaucoup plus de succès qu’à ses débuts dans l’Octogone. Al Qaisi peut remporter des éliminations précoces, mais la puissance, le cardio et la capacité de Rivera à se sortir de zones dangereuses devraient le faire passer un début difficile. « The Beast » le submerge régulièrement pour une finition tardive.

Prédiction: Rivera via KO technique au deuxième tour

