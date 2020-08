Crédit d’image: Bellator

Andrew Kapel cherche à aller 2-0 à Bellator.

Sur la carte principale de Bellator 244, Kapel revient après sa victoire par élimination directe en novembre contre le roi Mo. C’était le combat pour la retraite de King Mo, et maintenant Kapel est ravi de revenir dans la cage et d’essayer de battre un autre grand nom de John Salter.

«J’étais comme si c’était génial et ils m’ont donné une augmentation de salaire. Je suis enthousiasmé parce que c’est un nom dont j’ai besoin », a déclaré Kapel à BJPENN.com. «J’ai été au camp et je me suis préparé pour John et ses compétences.»

En entrant dans ce combat, John Salter est un favori de taille et Kapel comprend pourquoi. Il a également entendu tout le discours que Salter sera en mesure de l’abattre à volonté et de le soumettre.

Pourtant, pour Kapel, il sait que sa lutte est sous-estimée, mais il est clair que plus le combat dure longtemps, plus il a de chances de gagner.

«Ce n’est qu’une chose de l’avoir sur papier, c’est une autre de l’avoir réellement. Nous verrons comment ça se passe mais je suis prêt à montrer ce que je peux faire. Un combat parfait pour moi est le combat King Mo où je reçois un KO en 90 secondes », a expliqué Kapel. «Mais, John est dur. Je ne m’attends pas à cela et je pense que ce sera une guerre et il essaiera de me broyer. S’il m’amène au tapis, il s’agit d’être intelligent. Plus je le garde, mieux c’est.

Si Kapel obtient la main levée, il pense qu’il va voler l’élan de Salter et obtenir très probablement un tir au titre contre le vainqueur de Gegard Mousasi contre Douglas Lima.

«Cela me place là où j’appartiens, c’est-à-dire tout en haut de la division. Pour moi, John est sous-estimé sur le plan criminel, ils ne lui ont pas rendu service pour le promouvoir ou le construire. Mais, il est 7-1. Sa seule défaite est contre Rafael Lovato Jr. qui est l’ancien champion », a conclu Andrew Kapel. «Il a regardé moi et mon record et il pense probablement que mon dernier combat était un hasard. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il croit pouvoir me faire tomber et m’étouffer. Je pense qu’il aurait dû attendre car il aurait pu obtenir une chance au titre. Il a signé sur la ligne pointillée et je sais que c’est un combat difficile, mais j’ai hâte de le faire.

Pensez-vous qu’Andrew Kapel peut mettre KO John Salter?