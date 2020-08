UNCASVILLE, Connecticut – Myles Jury est sur une séquence de victoires consécutives après le Bellator 243 vendredi soir.

Contre le vétéran chevronné du MMA Georgi Karakhanyan, le Jury (19-5 MMA, 2-1 BMMA) a remporté une dure victoire par décision partagée. Après le combat, Jury a exprimé sa fierté pour la performance.

«Des accessoires à Georgi», a déclaré Jury. «C’est un vétéran. Mec a 40 combats. Il est à Bellator depuis longtemps. Je me sentais bien ce soir. Il est dur mais j’avais l’impression de l’avoir battu deux fois, je dirais, contre un. Je serai honnête. »

La victoire du jury sur Karakhanyan était l’avant-dernier combat de son contrat de quatre combats avec Bellator. Le jury a signé avec Bellator en juillet 2019 et espère prolonger son contrat avec la promotion dans un proche avenir.

« Il me reste un combat avec Bellator sur mon contrat », a déclaré Jury. «J’espère que Bellator et ma direction pourront trouver une solution parce que je sens que je m’intègre parfaitement dans cette division de 155 livres.»

Lorsqu’on lui a demandé qui il voulait combattre lors du dernier combat de son contrat initial de quatre combats avec Bellator, Jury a mentionné le champion des poids légers du Bellator, Patricio Freire. Sinon, peut-être qu’un combat de prétendant n ° 1 sera le prochain.

« Mon adversaire idéal serait » Baby Pitbull « , a déclaré Jury. «Il est le champion – le gars sur lequel je suis toujours attentif. Et qui d’autre reste dans la division? Vous avez (Michael) Chandler et Benson (Henderson) ce soir, ce qui est un combat serré. Nous verrons si Chandler reste. J’ai entendu dire qu’il était un agent libre après ça. Peut-être un combat de prétendant n ° 1? Je veux dire, j’ai battu un gars du top 10 – un vétéran du sport ici. J’ai déjà combattu le n ° 1 et je me suis battu très étroitement avec lui. Qu’est-ce que Bellator veut d’autre? »

Le Bellator 243 a eu lieu vendredi au Mohegan Sun Arena. La carte principale diffusée simultanément sur Paramount Network et DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.