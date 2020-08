Promotion japonaise Le deuxième événement de Rizin FF en deux jours à la Pia Arena a vu une soirée remplie de finitions lors d’une soirée mémorable à Yokohama.

Tagged «Calling Over», Rizin FF 23 présentait une carte de neuf combats, dont six combats de MMA qui ont culminé avec le couronnement d’un nouveau champion des poids coq alors que Kai Asakura et Hiromasa Ogikubo se sont battus pour le bracelet vacant de 135 livres.

Les poids coq ont également figuré dans la co-tête d’affiche, alors que les prétendants Yuki Motoya et Mamoru Uoi se sont affrontés pour un tir possible sur le nouveau champion.

Ici, on récapitule le meilleur de l’action alors que Rizin FF a bouclé son double-tête à Yokohama…

Asakura démolit Ogikubo pour remporter le titre des poids coq

Kai Asakura a remporté le titre des poids coq Rizin FF à la deuxième tentative avec une finition dévastatrice au premier tour de la finaliste de la saison 24 de «The Ultimate Fighter» Hiromasa Ogikubo dans l’événement principal de la soirée.

Le premier tir d’Asakura sur la sangle des poids coq de Rizin s’est soldé par une défaite à élimination directe alors qu’il était battu par Manel Kape au Rizin FF 20 le soir du Nouvel An 2019. Mais, après le départ de Kape à l’UFC plus tôt cette année, Asakura (15-2) était a donné un deuxième coup à la ceinture nouvellement libérée, et il s’est assuré de ne pas perdre sa chance en démolissant Ogikubo (20-5-2) en un tour pour remporter le titre avec un style impressionnant.

L’ancien champion des poids mouches Shooto Ogikubo a perdu contre Tim Elliott lors de la finale de la saison 24 de «The Ultimate Fighter», et après avoir battu Yuki Motoya et Shintaro Ishiwatari en 2019, il s’est positionné pour un tir à la ceinture vacante. Mais il n’a pas eu de réponse à la puissance d’Asakura alors qu’il a succombé à un barrage incessant de tirs lors d’une défaite punitive d’un round.

Asakura a commencé rapidement et s’est connecté avec un coup de pied solide, puis un genou volant au corps. Ogikubo resta fort, cependant, et riposta avec ses propres coups alors qu’il cherchait à attraper Asakura en entrant.

À mi-parcours de la manche, Asakura mettait ses coups ensemble à merveille, et un uppercut solide raidit brièvement les jambes d’Ogikubo. Asakura a continué à traquer son homme autour du ring et a refusé de lui accorder un moment de répit alors qu’il menaçait de coups de poing, de coups de pied et de genoux, tous lancés à pleine puissance.

Sentant peut-être qu’il avait le numéro de son adversaire, Asakura a explosé à nouveau en action alors qu’il se connectait avec un autre gros uppercut, suivi d’un genou volant, alors qu’il blessait gravement Ogikubo, qui tombait sur la toile. Asakura a ensuite enchaîné avec des frappes au sol punitives, puis une paire de gros coups de pied de football, le deuxième effort propulsant Ogikubo à travers la toile et forçant l’arbitre à plonger et à mettre fin au combat.

Ce fut une performance époustouflante, une finition brutale et une manière spectaculaire pour Asakura d’annoncer son arrivée en tant que nouveau champion de Rizin FF.

L’impressionnant Motoya revendique le titre des poids coq

L’événement co-principal a vu le prétendant poids coq Yuki Motoya produire une performance complète pour se positionner pour un tir au titre des poids coq, grâce à une finition de soumission au troisième tour de Mamoru Uoi (présenté au Japon sous le nom de Uoi Fullswing).

L’action dans un premier tour prudent a vu les deux hommes très respectueux de la puissance de l’autre, car ils semblaient craindre de trop s’engager dans leurs frappes. Uoi (23-9) semblait heureux de travailler sur le pied arrière et le contre-pied alors que le gaucher de 35 ans a laissé l’ancien champion des poids coq DEEP pousser le rythme dans la strophe d’ouverture.

Une belle ligne droite de Motoya (25-8) a temporairement mis Uoi sur des jambes bancales, mais « Fullswing » a bien récupéré et semblait relativement peu affecté alors que l’action continuait. Motoya a continué à traquer son adversaire autour de la cage avec une pression contrôlée alors qu’il sélectionnait ses tirs tout en restant méfiant des puissants coups de pied de la main gauche et du corps solide d’Uoi sur son côté ouvert.

Motoya a ensuite décroché le meilleur tir de la ronde alors qu’il se connectait au ras d’un genou sautant qui a envoyé Uoi au tapis. Motoya le suivit jusqu’à la toile et déchargea une salve de frappes au sol mais, une fois de plus, Uoi montra d’excellents pouvoirs de récupération pour survivre à l’assaut.

Sachant qu’il avait besoin de quelque chose de grand lors de la troisième manche pour inverser la tendance en sa faveur, Uoi a planté les pieds et s’est tourné vers les clôtures au début de la dernière image, mais Motoya s’est intelligemment tenu hors de portée, entrant et sortant pour décrocher ses coups tout en évitant les foiniers ailés d’Uoi.

Puis, alors que Uoi cherchait à décrocher un coup de poing qui changeait le combat, Motoya passa superbement de la frappe au grappin en saisissant le cou de son adversaire et en bloquant un étranglement à guillotine pour forcer le robinet et sceller une performance exceptionnelle.

Saito démolit Majima avec les genoux

Grappler a rencontré l’attaquant lors de l’affrontement de cartes principales entre Kazumasa Majima et Yutaka Saito, et c’est l’attaquant qui a prévalu alors que Saito a survécu à l’adversité précoce avant de réclamer la victoire d’arrêt dans leur rencontre de poids plume.

Saito (18-4-2) a immédiatement cherché à punir Majima (14-2) avec un coup de poing raide et un genou solide alors que le spécialiste du grappling tentait de réduire la distance, mais Majima ne serait pas démenti alors qu’il ligotait Saito dans un décrocher dans le coin. Saito a magnifiquement balayé Majima sur le tapis, mais le grappler de 28 ans a rapidement renversé la situation face à son adversaire et a fini par prendre le dos de Saito.

Saito a récupéré pour tenir brièvement Majima dans sa garde fermée, s’est retrouvé à défendre pendant la majorité du tour contre le jeu de grappling à haute pression de Majima.

Après avoir passé une grande partie du premier tour sur le dos, Saito est sorti en tirant au début du deuxième tour et a décroché le jackpot presque immédiatement lorsqu’il a assommé Majima, puis a enchaîné avec une salve de coups de pied et de genoux. Le barrage de frappes a envoyé Majima sur la toile, où une paire de genoux battants à la tête du grappler au sol a forcé la fin du match dans les premières secondes de la deuxième strophe.

Cela a donné à Saito la 18e victoire de sa carrière et lui a donné une victoire éclatante lors de ses débuts avec Rizin FF.

Les débuts de Boku avec Rizin FF se terminent par une défaite décisive

L’ancien champion des poids légers de ONE, Kotetsu Boku, a fait ses débuts très attendus avec Rizin FF, mais a été dominé par le jeune pistolet Jin Aoi sur trois rounds dans un match relativement unilatéral.

Boku (26-15-2) est apparu à Rizin FF 21 en février et a appelé Mikuru Asakura, le favori des fans. Mais, alors qu’Asakura regardait du bord du ring, le vétéran de 43 ans n’a pas été en mesure de remporter une victoire contre l’ancien challenger au titre de Shooto, âgé de 23 ans, Aoi (8-3-1), car il a perdu une décision unanime face au plus jeune. , combattant plus agressif après leur combat de poids plume de trois rounds.

Aoi a reniflé avec un énorme coup droit dans les premières secondes du combat et a raté un autre quelques secondes plus tard alors que le jeune pistolet semblait marquer un gros KO dans les échanges d’ouverture. Il s’est finalement connecté avec un tir solide sur le côté de la tête de Boku, et le vétéran a intelligemment fait marche arrière loin du danger.

Le désir clair d’Aoi de frapper un KO de circuit lui a permis de se charger de presque tous les coups qu’il a lancés au cours du match. Mais Boku est resté en grande partie hors de danger, malgré le fait qu’il n’offrait que peu d’offense, au-delà d’un jab constant et constant, dans les deux premiers tours.

La dernière image a vu les deux hommes augmenter leur taux de frappe, Aoi mélangeant de gros coups de pied avec des coups de pied, tandis que Boku a commencé à sauvegarder son jab avec la main droite occasionnelle. Mais dans l’ensemble, c’est Aoi qui a offert la plus grande menace avec ses grèves, et ce fait s’est reflété dans le verdict des juges, les trois officiels du ring attribuant le combat à Aoi, qui a revendiqué le plus gros scalp de sa carrière jusqu’à présent.

La guillotine volante de Shinryu assure la finition de la bobine de surbrillance

Makoto Shinryu a marché vers le ring dans un masque de style lucha libre pour son match contre Seiichiro Ito, puis a produit une finition de haut vol qui n’aurait pas semblé trop déplacée dans un ring mexicain.

Après un premier tour bien disputé, Ito (12-4-2) a décroché un gros retrait au début du deuxième tour, déclenchant une série folle de bousculades alors que la paire cherchait à atteindre la position dominante sur le tapis. Cependant, leurs compétences respectives se sont annulées alors que les deux poids mouches se sont remis sur pied, contestant le corps à corps. Cela a finalement conduit à un échange frappant qui a ouvert la porte à l’arrivée.

Shinryu (11-1-1) s’est lancé dans une tentative de genou volant, puis, alors qu’Ito tentait de l’attraper et de faire marche arrière, Shinryu est passé à un étranglement à guillotine et a tiré son homme vers le bas pour appliquer la pression et forcer le robinet.

C’était une finition de soumission spectaculaire, et une qui, remarquablement, a donné à Shinryu sa première victoire de soumission en carrière.

Saomoto étourdit Nakamura avec son retour KO

Il semblait que les choses allaient dans le sens de Yusaku Nakamura lors du premier combat de MMA de la soirée. Mais, alors que le combattant de la Team Alpha Male Japan semblait se rapprocher d’une arrivée, Tatsuki Saomoto a renversé la situation de manière étonnante.

Dans une rencontre animée, Nakamura (16-8-1) a raidi les jambes de Saomoto avec une série de coups de poing puissants et, avec le débutant reculant pour s’acheter du temps et de l’espace, le coin de Nakamura a fait signe à son homme d’aller chercher l’arrivée.

Cela s’est avéré être une énorme erreur car Saomoto (15-2) a planté les pieds et a riposté avec puissance. Un énorme dégagement à gauche a relié au visage de Nakamura, l’envoyant s’écraser sur la toile et obligeant l’arbitre à intervenir alors que Saomoto se déplaçait pour appliquer plus de tirs au sol.

Ce fut un énorme revirement et a donné à Saomoto une mémorable victoire d’arrêt au premier tour – et seulement son troisième KO en carrière – lors de ses débuts avec Rizin FF.

Rizin FF 23: Résultats complets

Kai Asakura bat. Hiromasa Ogikubo via KO (coups de pied de football) – Ronde 1 (pour le titre vacant des poids coq)

Yuki Motoya bat. Mamoru Uoi via soumission (starter à guillotine) – Round 3

Yutaka Saito bat. Kazumasa Majima par KO (genoux) – 2e tour

Jin Aoi déf. Kotetsu Boku par décision unanime

Makoto Shinryu bat. Seiichiro Ito via soumission (starter à guillotine volante) – Round 2

Tatsuki Saomoto bat. Yusaku Nakamura via KO (coups de poing) – Ronde 1